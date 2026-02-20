יום שישי, 20.02.2026 שעה 19:09
 ליגה א צפון 
4817-4421מכבי אחי נצרת1
4123-4221מ.ס. טירה2
3321-2921הפועל כרמיאל3
3323-2920מכבי נווה שאנן4
3217-2720מכבי אתא ביאליק5
3225-2721הפועל בית שאן6
3030-3321הפועל ב.א.גרבייה7
3028-2620בני מוסמוס8
2823-2721הפועל מגדל-העמק9
2837-2821עירוני נשר10
2728-2321צעירי אום אל פאחם11
1835-2820הפועל עראבה12
1844-2520צעירי טמרה13
1736-1621מכבי נוג'ידאת14
1635-2121הפועל טירת הכרמל15
834-2720הפועל א.א. פאחם16
 ליגה א דרום 
5518-5321מכבי קרית גת1
3726-2721מ.ס. דימונה2
3622-3621מ.כ. צעירי טירה3
3428-4121מ.כ. ירושלים4
3427-2721מכבי קרית מלאכי5
3326-3821מכבי יבנה6
2927-2621מ.כ. כפ"ס7
2734-3620מכבי עירוני אשדוד8
2726-2421שמשון תל אביב9
2734-2621בית"ר יבנה10
2333-3221מ.כ. חולון ירמיהו 11
2333-1921הפועל מרמורק12
2235-2221הפועל הרצליה13
2019-1520הפועל אזור14
1941-2221הפועל ניר רמה"ש15
1538-2721בית"ר נורדיה ירושלים16

נתפסה: קריית גת חילצה נקודה מרמת השרון

המחזור ה-21 בליגה א' דרום: שחקניו של יניב לוזון היו עדיפים על פני המוליכה. מ.כ י-ם ניצחה 1:2 את נורדיה בדרבי. שוויון 1:1 בין הרצליה למרמורק

|
ריף מסיקה מנסה לחלוף על פני עומרי בן הרוש (יונתן גינזבורג)
ריף מסיקה מנסה לחלוף על פני עומרי בן הרוש (יונתן גינזבורג)

השליש האחרון בליגה א' דרום יצא לו לדרך. המחזור ה-21 החל לו כבר אתמול (חמישי) בניצחונה של דימונה 1:2 על טירה, לצד 0:0 בין שמשון תל אביב למ.כ כפר סבא. היום התקיימו להם יתר המשחקים, כשבמוקד האכזבה בקריית גת שנפרדה ב-1:1 מהפועל ניר רמת השרון. מ.כ ירושלים ניצחה 1:2 את בית"ר נורדיה ירושלים בדרבי. הרצליה ומרמורק, הנאבקות זו עם זו בתחתית, נפרדו ב-1:1. ענר שכטר מרחובות השווה.

מכבי קריית גת – הפועל ניר רמת השרון 1:1

על אף הנקודה, הפועל ניר רמת השרון עדיין מתחת לקו האדום, יחד עם בית"ר נורדיה ירושלים. שחקניו של יניב לוזון הראו תצוגת כדורגל שלא מביישת קבוצת צמרת בליגה, לפחות במחצית הראשונה, אלא שבסופו של דבר נדמה היה כי היא מחפשת את תוצאת התיקו בדקות הסיום, הרי שהחילופים של רומן זולו היו עדיפים, אך מול השער הקבוצה שלו הייתה פחות מדויקת.

יוסי טוואבה (יונתן גינזבורג)יוסי טוואבה (יונתן גינזבורג)
פציעתו של אושר אבו (יונתן גינזבורג)פציעתו של אושר אבו (יונתן גינזבורג)

לאחר 34 דקות משחק, התקפה מסוכנת של קריית גת הסתיימה בשער מספר 10 העונה בליגה לגיל חדד, שנעץ כדור לאחר שיוסף טוואבה לא הצליח להכניע את ירדן הרשנזון. בקריית גת חגגו בענק, ברמת השרון טענו לנבדל, אלא שיהלי פורטיאנסקי הצעיר התעלם והמשיך כרגיל. 0:1 למכבי קריית גת, הפוך מכל מה שקורה על כר הדשא, כשרמת השרון הייתה זו שהכתיבה דווקא את הקצב.

עומרי בן הרוש זועם על חבריו לקבוצה (יונתן גינזבורג)עומרי בן הרוש זועם על חבריו לקבוצה (יונתן גינזבורג)

במחצית השנייה רמת השרון נכנסה למשחק באותה רוח לחימה, בדומה למה שאפיין אותה בחצי הראשון. התקפה מצד ימין, כשכדור מגיע לרגליו של הראל שאשא, הסתיימה ב-1:1 עם בעיטה חדה וחזקה לעבר שערו של ראם גולן שלא יכול היה לעמוד בעוצמת הבעיטה שהרעידה את השער שלו. לאחר השער, רמת השרון הייתה קרובה מספר פעמים לעלות ליתרון, אך לא הייתה חדה מספיק.

טל איילה חוגג עם הראל שאשא (יונתן גינזבורג)טל איילה חוגג עם הראל שאשא (יונתן גינזבורג)
טל איילה. הרכש החדש של רמת השרון (יונתן גינזבורג)טל איילה. הרכש החדש של רמת השרון (יונתן גינזבורג)

ככל שהתקדמה לה המחצית השנייה, קריית גת השתלטה על המשחק, יחד עם החילופים שביצע רומן זולו. אם זה אליאור משלי, חי בוזגלו, דניאל צדיק, צחי יצחק והחילוף הכפוי בו הוחלף הקפטן, פיליפ חאיכ באלעד אשרם. כדרורים מיותרים של חי בוזגלו מנעו מקבוצתו לצאת מהמשחק בניצחון. ולא רק הוא. הרבה חוסר מזל מימין ומשמאל ועבודה ראויה מצד הגנת רמת השרון.

אפשר לומר כי הפועל ניר רמת השרון תפסה היום את מכבי קריית גת במערומיה. הקבוצה מחלקו התחתון של הטבלה הייתה עדיפה במעט על זו שמוליכה הטבלה ואם הייתה חדה יותר מול השער, הרי שהייתה מנחילה לקריית גת הפסד ליגה ראשון לעונה הנוכחית. רמת השרון מסוגלת בהחלט לצאת ממקומה. קריית גת? הליגה הזו קטנה עליה, אם גם ביום חלש מוציאה ולו נקודה.

פיליפ חאיכ וגיל חדד (יונתן גינזבורג)פיליפ חאיכ וגיל חדד (יונתן גינזבורג)

בית"ר נורדיה ירושלים – מ.כ ירושלים 2:1

על פניו, בית"ר נורדיה ירושלים נראתה היום הרבה יותר טוב מיריבתה, שאף ביצעה מספר שינויים ב-11, אבל כשזה לא מספיק, זה לא מספיק. לירוי רביבו כיכב מן העבר השני, כשהבקיע שער אחד בראש ואת השער השני שלו במשחק, הבקיע לאחר בישול של עילאי חדד, שנפצע וירד מכר הדשא חבול. דניאל משיח צימק את התוצאה ל-2:1 בלבד. נורדיה ירושלים עדיין במקום האחרון.

הפועל הרצליה – הפועל מרמורק 1:1

השתיים נשארות מעל המים, על אף שרמת השרון, מתחת לקו האדום, השיגה נקודה מול המוליכה, קריית גת. לאחר חצי שעה של משחק, שחקניו של דור לוי עלו ליתרון של 0:1 משער של ירין מוגרבי, מלך שערי הקבוצה שבלעדיו לא יכולה הפועל הרצליה מול יריבותיה. לאחר 72 דקות מורטות עצבים, מרמורק השוותה בזכות שער שני העונה לענר שכטר. 1:1 מוצדק, אבל לא מספק.

יתר תוצאות משחקי המחזור

שמשון תל אביב – מ.כ כפר סבא 0:0

מ.ס דימונה – מ.כ צעירי טירה 1:2 (הבקיעו לדימונה: עדי תמיר ורום אליגון; הבקיע לטירה: סארי חאג' יחיא)

מכבי יבנה – מ.כ ירמיהו חולון 1:1 (הבקיע ליבנה: שקד נבון; הבקיע לחולון: ליאל מרסיאנו)

מכבי קריית מלאכי – בית"ר יבנה 0:1 (הבקיע: עידו מוטרו)

מכבי עירוני אשדוד – הפועל אזור (בוטל)

