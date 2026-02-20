תנסו לעצור בעדה: אחי נצרת רשמה 0:3 על באקה

ליגה א' צפון נכנסה ליישורת האחרונה – השליש האחרון, עם בואו של המחזור ה-21 שהחל לו כבר אתמול (חמישי) עם שלושה משחקים. מגדל העמק נהנתה מ-0:3 חלק על נשר, בית שאן גברה 0:1 על טירת הכרמל, בעוד טירה איבדה נקודות ב-0:0 מול כרמיאל. היום התקיימו צמד משחקים נוספים, כשבמוקד ניצחונה הענק של אחי נצרת מול באקה אל גרבייה (0:3).

הפועל ע. באקה אל גרבייה – מכבי אחי נצרת 3:0

חד וחלק. בעוד היריבה, מ.ס טירה, מאבדת נקודות, הרי ששחקני עלאא סאיג השיגו ניצחון והתרחקו עוד יותר מהמקום השני. הפער, כעת, בין המקום הראשון לשני עומד על שבע נקודות. באקה אל גרבייה הגיעה להתמודדות עם סגל צעיר במיוחד, עם שוער בשנתון 2005 ולא מעט שחקנים בשנתון 2006. למרות שרצו להחזיר על ה-3:2 מהסיבוב הקודם, זה לא הלך להם.

הקבוצה של עלאא סאיג הייתה עדיפה, למרות הכל, והשיגה שלוש נקודות יקרות במאבקה על הכרטיס לליגה הלאומית בחזרה לאחר שלוש שנים של היעדרות. אחמד עאבד, חמזה מוואסי ומוחמד סבאח קבעו את תוצאת המשחק. נוכח התוצאה, מכבי אחי נצרת הופכת לקבוצה שהבקיעה הכי הרבה שערים בליגה (44), יותר מטירה, לה 42 שערי זכות.

מ.ס טירה – הפועל עירוני כרמיאל 0:0

טירה חזרה הביתה, לעיניי הקהל המקומי שלה, אלא שהיכולת לא הביאה תוצאה טובה של ממש. החבר'ה של גל ברשאן הפסידו שתי נקודות יקרות. כרמיאל ואורן פלאש ידעו לנטרל היטב את החלק הקדמי בטירה ומבחינתם מדובר בנקודה חשובה. כרמיאל נשארת בין שלוש קבוצות ליגה שספגו הכי מעט שערים העונה.

גל ברשאן (חג'אג' רחאל)

יתר תוצאות משחקי המחזור

הפועל מגדל העמק – עירוני נשר 0:3 (הבקיעו למגדל העמק: נהוראי בורה, להב דהן ועוז פרץ)

הפועל טירת הכרמל – הפועל בית שאן 1:0 (הבקיע לבית שאן: עלי גביס)

מכבי נוג'ידאת – צעירי אום אל פאחם 2:1 (הבקיע לנוג'ידאת: מחמוד אבו אחמד; הבקיעו לאום אל פאחם: יונס ג'בארין ושניאור סופר)

מכבי נווה שאנן – מכבי אתא ביאליק (21/02, אגרטק חיפה, 20:15)

הפועל אום אל פאחם – הפועל בני מוסמוס (21/02, אצטדיון השלום אום אל פאחם, 20:15)

הפועל עירוני עראבה – מ.כ צעירי טמרה (22/02, אצטדיון דוחא סכנין, 20:15)