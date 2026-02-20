יום שישי, 20.02.2026 שעה 19:09
כדורגל ישראלי  >> ליגה א'
ליגה א' 25-26
 ליגה א צפון 
4817-4421מכבי אחי נצרת1
4123-4221מ.ס. טירה2
3321-2921הפועל כרמיאל3
3323-2920מכבי נווה שאנן4
3217-2720מכבי אתא ביאליק5
3225-2721הפועל בית שאן6
3030-3321הפועל ב.א.גרבייה7
3028-2620בני מוסמוס8
2823-2721הפועל מגדל-העמק9
2837-2821עירוני נשר10
2728-2321צעירי אום אל פאחם11
1835-2820הפועל עראבה12
1844-2520צעירי טמרה13
1736-1621מכבי נוג'ידאת14
1635-2121הפועל טירת הכרמל15
834-2720הפועל א.א. פאחם16
 ליגה א דרום 
5518-5321מכבי קרית גת1
3726-2721מ.ס. דימונה2
3622-3621מ.כ. צעירי טירה3
3428-4121מ.כ. ירושלים4
3427-2721מכבי קרית מלאכי5
3326-3821מכבי יבנה6
2927-2621מ.כ. כפ"ס7
2734-3620מכבי עירוני אשדוד8
2726-2421שמשון תל אביב9
2734-2621בית"ר יבנה10
2333-3221מ.כ. חולון ירמיהו 11
2333-1921הפועל מרמורק12
2235-2221הפועל הרצליה13
2019-1520הפועל אזור14
1941-2221הפועל ניר רמה"ש15
1538-2721בית"ר נורדיה ירושלים16

תנסו לעצור בעדה: אחי נצרת רשמה 0:3 על באקה

המחזור ה-21 בליגה א' צפון: בעוד טירה איבדה נקודות מול כרמיאל, שחקניו של עלאא סאיג חגגו ופתחו פער של 7 נק'. ניצחונות גם לא.א פאחם ובית שאן

|
שחקני אחי נצרת חוגגים (חג'אג' רחאל)
שחקני אחי נצרת חוגגים (חג'אג' רחאל)

ליגה א' צפון נכנסה ליישורת האחרונה – השליש האחרון, עם בואו של המחזור ה-21 שהחל לו כבר אתמול (חמישי) עם שלושה משחקים. מגדל העמק נהנתה מ-0:3 חלק על נשר, בית שאן גברה 0:1 על טירת הכרמל, בעוד טירה איבדה נקודות ב-0:0 מול כרמיאל. היום התקיימו צמד משחקים נוספים, כשבמוקד ניצחונה הענק של אחי נצרת מול באקה אל גרבייה (0:3).

הפועל ע. באקה אל גרבייה – מכבי אחי נצרת 3:0

חד וחלק. בעוד היריבה, מ.ס טירה, מאבדת נקודות, הרי ששחקני עלאא סאיג השיגו ניצחון והתרחקו עוד יותר מהמקום השני. הפער, כעת, בין המקום הראשון לשני עומד על שבע נקודות. באקה אל גרבייה הגיעה להתמודדות עם סגל צעיר במיוחד, עם שוער בשנתון 2005 ולא מעט שחקנים בשנתון 2006. למרות שרצו להחזיר על ה-3:2 מהסיבוב הקודם, זה לא הלך להם.

הקבוצה של עלאא סאיג הייתה עדיפה, למרות הכל, והשיגה שלוש נקודות יקרות במאבקה על הכרטיס לליגה הלאומית בחזרה לאחר שלוש שנים של היעדרות. אחמד עאבד, חמזה מוואסי ומוחמד סבאח קבעו את תוצאת המשחק. נוכח התוצאה, מכבי אחי נצרת הופכת לקבוצה שהבקיעה הכי הרבה שערים בליגה (44), יותר מטירה, לה 42 שערי זכות.

מ.ס טירה – הפועל עירוני כרמיאל 0:0

טירה חזרה הביתה, לעיניי הקהל המקומי שלה, אלא שהיכולת לא הביאה תוצאה טובה של ממש. החבר'ה של גל ברשאן הפסידו שתי נקודות יקרות. כרמיאל ואורן פלאש ידעו לנטרל היטב את החלק הקדמי בטירה ומבחינתם מדובר בנקודה חשובה. כרמיאל נשארת בין שלוש קבוצות ליגה שספגו הכי מעט שערים העונה.

גל ברשאן (חגגל ברשאן (חג'אג' רחאל)

יתר תוצאות משחקי המחזור

הפועל מגדל העמק – עירוני נשר 0:3 (הבקיעו למגדל העמק: נהוראי בורה, להב דהן ועוז פרץ)

הפועל טירת הכרמל – הפועל בית שאן 1:0 (הבקיע לבית שאן: עלי גביס)

מכבי נוג'ידאת – צעירי אום אל פאחם 2:1 (הבקיע לנוג'ידאת: מחמוד אבו אחמד; הבקיעו לאום אל פאחם: יונס ג'בארין ושניאור סופר)

מכבי נווה שאנן – מכבי אתא ביאליק (21/02, אגרטק חיפה, 20:15)

הפועל אום אל פאחם – הפועל בני מוסמוס (21/02, אצטדיון השלום אום אל פאחם, 20:15)

הפועל עירוני עראבה – מ.כ צעירי טמרה (22/02, אצטדיון דוחא סכנין, 20:15)

