דה בריינה החדש: מכונת האסיסטים של גנק

ביום חמישי שלח קונסטנטינוס קארצאס כדור קרן מושלם לראשו של בריאן היינן. קפטן גנק נגח פנימה, הקבוצה דהרה לניצחון 1:3 על דינאמו זאגרב בפלייאוף הליגה האירופית, והקשר רשם את הבישול מספר 14 העונה. הוא מלך האסיסטים של הליגה הבלגית עם 10, לצד כוכב ברוז’ כריסטוס צוליס. בזירה הבינלאומית היה זה האסיסט הרביעי שלו, וזה לא מפתיע אף אחד. נער הפלא בן ה-18 סומן כבר מזמן ליורשו הפוטנציאלי של קווין דה בריינה שהחל אף הוא את דרכו במועדון. העניין שמגלה בו מנצ’סטר סיטי טבעי לחלוטין.

העניין הוא כי דה בריינה רק קודם לסגל הראשון של גנק בגילו. קארצאס סופר 78 הופעות בקבוצה הראשונה כי הוא פרץ לתודעה לפני יותר משנתיים. בקבוצת המילואים שמשחקת בליגה השנייה הוא ערך את הופעת הבכורה עוד כשהיה בן 15, וכבר אז היה ברור שמדובר בכישרון חריג ביותר. כאשר הבקיע בספטמבר 2023 בבעיטה מסובבת מרהיבה, ועוד ברגלו הימנית החלשה לכאורה, לרשת המילואים של אנדרלכט, הפך קארצאס לכובש הצעיר ביותר בתולדות הכדורגל הבלגי וגרם להתלהבות גדולה שלא נפסקה מאז לרגע.

ההיסטוריה נגד אנדרלכט הייתה סמלית כי קארצאס עזב את האקדמיה של הסגולים מבריסל חודשים ספורים קודם לכן. מדובר בסאגה מורכבת, כי הוא נולד בגנק, גר ממש ליד האצטדיון שלה, הצטרף אליה כשהיה בן 8, אבל פותה לעבור לבירה בגיל 12 כי משפחתו הרגישה שאינו מוערך מספיק. ז’אן קינדרמנס, מנהל האקדמיה של אנדרלכט, היה האיש שסימן וטיפח אותו, אך הוא הסתכסך עם נשיא המועדון ואוטר ואנדרהאוטה והודיע על עזיבתו. בלעדיו, סבר קארצאס שהפרוייקט של אנדרלכט לא אטרקטיבי מבחינתו, וגנק עשתה את המקסימום על מנת לשכנעו לשוב הביתה.

קונסטנטינוס קארצאס (IMAGO)

כדי לעשות זאת, הוצעה לו תוכנית מסודרת לפיה ישולב בסגל הקבוצה הבוגרת כבר בגיל 16, וזה היה הקלף המנצח. סקאוטים מרחבי אירופה כבר גילו אז את קארצאס, ומנצ’סטר סיטי ניסתה לזמן אותו למבחנים באותה תקופה. המשפחה סברה שזה יהיה מוקדם מדי, והמועדון הזר היחיד איתו הסכימה לנהל משא אותן היה אייאקס. המגעים האלה לא התקדמו, כי גנק הייתה האלטרנטיבה הקרובה והטובה ביותר. איך אפשר לא לרצות להיות ממשיך דרכו של דה בריינה?

את ההבטחה קיימה גנק במלואה. בקיץ 2024 נמכר הפליימייקר הצעיר בילאל אל חאנוס לשטוטגרט, וקארצאס נכנס הישר לנעליו. הוא הפך לשחקן דומיננטי ברוטציה בקבוצה שנאבקה על האליפות, וסחט מחמאות מכל הכיוונים. היו שהדביקו לו במועדון את הכינוי “מסי הקטן” בשל העובדה כי הוא נמוך קומה, צנום ושמאלי, אבל התפקיד של קארצאס שונה בהשוואה לפרעוש הארגנטיני בתחילת דרכו בברצלונה. מסי תופקד בעיקר באגף הימני, בעוד קארצאס הוא עושה משחק קלאסי בסגנון דה בריינה. הוא נייד, צץ בכל פינה בחלק הקדמי במגרש, יודע לאתר שטחים פנויים כדי לקבל את הכדור, ובוחן את אופציות המסירה עוד לפני שהוא מגיע לרגליו.

קווין דה בריינה, נמצא יורש? (IMAGO)

דה בריינה הבא?

זימון לנבחרת בלגיה עד גיל 21 לא איחר לבוא, וזה לא דבר של מה בכך עבור שחקן בן 17, אבל אז התחוללה הדרמה. ההתאחדות היוונית הפעילה את כל האמצעים שעמדו לרשותה על מנת לשכנע את היהלום החדש להצטרף לשורותיה, שלחה לגנק שחקני עבר כדי להקסימו, והסבירה שדרכו תהיה סלולה הישר לנבחרת הבוגרת. קארצאס עצמו חשב על האפשרות הזו במשך שנים. שני הוריו הם מהגרי עבודה מיוון, והאב ואיוס סיפר: “גידלנו את הילדים שלנו כיוונים”, הם בילו את חופשות הקיץ ביוון בכל שנה, וקונסטנטינוס צפה פעמים רבות עם אביו בכל המשחקים של יוון בדרך לזכייה ביורו 2004 שהתרחשה לפני שנולד.

אז לפני שנה הוא הלך על זה. “היה זה כבוד גדול לייצג את בלגיה בנבחרות הצעירות, אבל זה היה גם קצת מוזר כי אני מרגיש יותר יווני. הלב אמר לי לבחור ביוון. אף אחד לא הכריח אותי לעשות את זה. זו הייתה החלטה שלי בלבד”, הוא הכריז. לא ברור אם זה ישתלם מקצועית בטווח הארוך, אך באופן מיידי הפרס היה נאה. קארצאס נכנס הישר לסגל הנבחרת הבוגרת, והמאמן איבן יובאנוביץ’ העניק לו את המושכות במרכז המגרש.

כבר במשחקו השני, במרץ לפני שנה, הבקיע קארצאס את שערו הראשון במדים הלאומיים, והוא היה מושלם. יוון התארחה בגלאזגו אצל סקוטלנד בפלייאוף ליגת האומות, והנער היה הכוכב הבולט על הדשא. בשלהי המחצית הראשונה הוא נשאר לבד ברחבה והכניע בבעיטה לחיבורים את השוער קרייג גורדון המבוגר ממנו ב-25 שנה. בגיל 17 ו-124 ימים, הוא הפך למבקיע הצעיר ביותר בתולדות יוון. הנבחרת ניצחה 0:3, והאופטימיות לקראת מוקדמות המונדיאל הייתה גדולה ובלתי מרוסנת.

נבחרת יוון, זכו בכישרון (רויטרס)

כי ביוון צומח דור מיוחד מאוד. יאניס קונסטנטליאס בן ה-21 מפאוק סלוניקי הוא עושה משחק מחונן, כריסטוס מוזאקיטיס בן ה-19 מאולימפיאקוס הוא קשר מרכזי נפלא, כרלאמפוס קוסטולאס בן ה-18 שנמכר בקיץ האחרון מאולימפיאקוס לברייטון תמורת 35 מיליון יורו הוא אחד החלוצים המרכזיים הצעירים המבטיחים בתבל. הייתה תקווה שהם מסוגלים להצעיד את יוון לגביע העולם כבר עכשיו, וההיסטוריה הייתה לכאורה לצידם – הרי המונדיאל הראשון של היוונים ב-1994 היה על אדמת ארצות הברית. קמפיין המוקדמות יצא לדרך כאשר קארצאס כבש ובישל ב-1:5 על בלארוס, אך בהמשך הכל התרסק עם 3 הפסדים לדנמרק וסקוטלנד.

ואולי האכזבה הייתה גדולה, אבל קארצאס הבקיע שוב בניצחון ביתי על הסקוטים, ויש לו מאזן לא רע של 3 שערים ב-9 משחקים בינלאומיים. “לו הייתי גבוה יותר אולי הייתי חלוץ”, הוא אומר בהומור, אבל מעיד שבישולים מעניינים אותו יותר. “זה הכי כיף והכי עוזר לקבוצה” לטענתו, ודה בריינה בוודאי יסכים איתו. העונה הוא מספק קארצאס אסיסטים בקצב נפלא, במיוחד מאז תחילת 2026, וניכר כי יש שדרוג עקבי ביכולתו.

פפ גווארדיולה, היה יכול לקבל את היהלום (IMAGO)

“הבנתי שאני תמיד צריך לעשות את המקסימום ולא להסתפק בכמה פעולות טובות”, טוען הכוכב עצמו. “מבחינה טכנית הוא מדהים. אני אפילו לא מנסה את התרגילים שהוא מסוגל לעשות עם הכדור. אבל הוא לא מנסה לכדרר סתם, הוא התבגר מאוד בסוגיה הזו. הוא מוסר בעיתוי הנכון. החוכמה וראיית המשחק שלו מדהימים לחלוטין עבור בן 18. זה מטורף”, אומר דן היימנס, הקשר שהצטרף לגנק בקיץ ויצר מיד שיתוף פעולה פורה עם קארצאס.

הוא יודע, כמו כל אנשי גנק, שהחיבור הזה לא יהיה ארוך. בקיץ הקרוב עשוי קארצאס לעשות את הצעד הגדול הבא בקריירה. הוא רק צריך לבחור נכון, וזו לא תהיה משימה פשוטה כלל כי ברוב המועדונים שמעוניינים בו הוא לא יהיה הבאנקר האולטימטיבי כמו בקבוצתו הנוכחית. אם יעבור למנצ’סטר סיטי, הוא בהכרח יהפוך תוך ימים לדה בריינה החדש שלה. צ’לסי מחזרת אחריו במרץ, אבל כמות השחקנים בסטמפורד ברידג’ ומדיניות ההשאלות של הכחולים לא יפעלו לטובתו. הבלגי-יווני עצמו טוען שהליגה הספרדית מושכת אותו יותר מכל. בברצלונה יש עומס כישרונות יצירתיים בקישור ואין כסף לרכישות חדשות מסוג זה, אבל מה עם ריאל מדריד? אל תופתעו אם הוא יגיע לסנטיאגו ברנבאו.