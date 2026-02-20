אבי אבינו: מכבי ת"א משוכה גבוהה, נגיע מוכנים

אחרי ההפסד להפועל באר שבע והתחושה שלא היו צריכים לצאת בידיים ריקות, במ.ס אשדוד מנסים להתאושש במהירות. מחר (שבת, 15:00) מצפה לקבוצה משוכה גבוהה לא פחות, מפגש חוץ מול האלופה, מכבי תל אביב, בבלומפילד. באשדוד בטוחים כי אין חשיבות גדולה להופעה הפחות טובה של הצהובים בטדי, ומשוכנעים שמחר תהיה יריבה אחרת לחלוטין כמו זו שניצחה מאז מינויו של רוני דיילה.

"יצאנו מאוד מאוכזבים מהמשחק הקודם כי הרגשנו שהגיע לנו לקחת נקודות. היינו שם עד הדקה האחרונה וזה מתסכל לחזור רק עם מחמאות", אמר מאמן אשדוד אבי אבינו, "מחכה לנו משחק חוץ מול קבוצה מאוד איכותית. נכון, היה לה משחק פחות טוב, אבל לפני כן היא ניצחה שלושה משחקים בצורה משכנעת. זו משוכה גבוהה, ואנחנו נגיע מוכנים".

מבחינת ההרכב, צפויים שני שינויים לעומת ה-11 שפתחו מול באר שבע. חמודי עאמר חוזר מהשעיה וצפוי לאייש את עמדת המגן הימני, כשעד עכשיו תופקד בעמדה הלא טבעית שלו כמגן שמאלי. מנגד, קארים קימבידי ייעדר בשל צבירת כרטיסים צהובים, ואיליי טמם אמור להיכנס במקומו כשהייפורד בוהאן יירשם במקומו כזר השביעי.

רותם קלר מול מוחמד עאמר (ראובן שוורץ)

אנסה ואלמוג בהתקפה, עזו ייעדר

ויקטור אוצ'אי, שהרשים נגד באר שבע, צפוי לפתוח בקישור האחורי לצד שליו הרוש. בחלק הקדמי ימשיכו לקבל את הקרדיט יוג'ין אנסה ואילון אלמוג, כשבאשדוד מקווים שהחיבור ביניהם יספק את המחץ ההתקפי שנדרש מול האלופה. אורי עזו הפצוע בשרירי הבטן ימשיך להיעדר ולא יוכל לשחק נגד קבוצת האם שלו.