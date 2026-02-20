יום שישי, 20.02.2026 שעה 16:48
כדורגל עולמי  >> ליגת האלופות
ליגת האלופות 25-26
244-238ארסנל1
218-228באיירן מינכן2
188-208ליברפול3
177-178טוטנהאם4
1614-228ברצלונה5
1610-178צ'לסי6
1611-178ספורטינג ליסבון7
169-158מנצ'סטר סיטי8
1512-218ריאל מדריד9
157-158אינטר10
1411-218פאריס סן-ז'רמן11
147-178ניוקאסל12
1310-148יובנטוס13
1315-178אתלטיקו מדריד14
1310-108אטאלנטה15
1214-138באייר לברקוזן16
1117-198בורוסיה דורטמונד17
1114-108אולימפיאקוס18
1017-158קלאב ברוז'19
1011-98גלאטסראיי20
1014-88מונאקו21
1021-138קרבאח אגדם22
915-148בודה גלימט23
912-108בנפיקה ליסבון24
914-118מארסיי25
911-88פאפוס26
917-88אוניון סן ז'ילואז27
816-168פ.ס.וו. איינדהובן28
814-98אתלטיק בילבאו29
815-98נאפולי30
821-128פ.צ. קופנהאגן31
621-88אייאקס32
421-108איינטרכט פרנקפורט33
319-58סלביה פראג34
118-58ויאריאל35
122-78קייראט36

ההתקפה של בנפיקה: הגישה תלונה על ואלוורדה

המועדון הפורטוגלי מבקש שאופ"א תפתח בהליך מיוזמתה כדי שקשר האורוגוואי של ריאל מדריד לא יוכל לשחק בגומלין לאחר התיקול שלו מול דאל במהלך המשחק

|
פדריקו ואלוורדה מתווכח (IMAGO)
פדריקו ואלוורדה מתווכח (IMAGO)

האירוע השנוי במחלוקת שאירע באצטדיון האור בין ויניסיוס לפרסטיאני ממשיך לעורר הדים. העלבונות הגזעניים לכאורה שספג שחקנה של ריאל מדריד יצרו אווירה מתוחה בין שני המועדונים, כאשר אופ"א ופיפ"א שקועות בחקירה שקשה להגיע בה להכרעה.

בינתיים, בנפיקה עומדת על שלה בהגנה על ג'אנלוקה פרסטיאני, שמכחיש כל עלבון גזעני. "אני רוצה להבהיר שבשום שלב לא הפניתי עלבונות גזעניים כלפי ויניסיוס, שלצערי פירש לא נכון את מה שהוא חושב ששמע. מעולם לא הייתי גזען כלפי אף אחד. ואני מצר על האיומים שקיבלתי משחקני ריאל מדריד", אמר הכדורגלן הארגנטינאי.

במקביל, המועדון הפורטוגלי פרסם הודעה נוספת ובה טען כי "התמונות מוכיחות ששחקני ריאל מדריד לא יכלו לשמוע את מה שהם טוענים ששמעו". אך בעוד כל הזרקורים מופנים לעלבונות הגזעניים לכאורה, בנפיקה החליטה להשיב מלחמה למועדון הלבן באמצעות תלונה על תקיפה שלא זכתה לתשומת לב במהלך המשחק.

ואלוורדה במאבק (IMAGO)ואלוורדה במאבק (IMAGO)

אגרוף ללא עונש

כשוויניסיוס במרכז תשומת הלב, כמעט ולא יוחסה חשיבות לאירוע בין פדריקו ואלוורדה לדאל, המגן של המועדון מליסבון. הקשר של ריאל מדריד, באחת הפריצות שלו לאורך הקו, הנחית אגרוף בפניו של השחקן השבדי, שמיד אחז בראשו והפגין סימני כאב ברורים. למרות זאת, השופט לא רק שלא הרחיק את ואלוורדה, אלא אף לא שלף לעברו כרטיס צהוב. גם ה-VAR לא התערב.

בהקשר זה, בנפיקה ניצלה את הרגע והגישה תלונה משמעתית לאופ"א נגד פדריקו ואלוורדה בגין "התנהגות אלימה". לפי דיווחים בתקשורת הפורטוגלית, האירוע בדקה ה-83 עורר זעם עצום במועדון הנשרים, שסבורים כי התקיפה "נותרה ללא עונש".

ואלוורדה (IMAGO)ואלוורדה (IMAGO)

האם ואלוורדה ישחק בגומלין?

המועדון הפורטוגלי, באמצעות התלונה הזו, מבקש שוועדת המשמעת של הגוף המנהל של הכדורגל האירופי תפעל מיוזמתה ותטיל סנקציה על ואלוורדה כך שלא יוכל להשתתף במשחק הגומלין של הפלייאוף בליגת האלופות, כאשר ההתמודדות עדיין פתוחה לאחר ה-0:1 מהמשחק הראשון.

המהלך האסטרטגי הזה של בנפיקה משתלב עם הצהרותיו לאחר המשחק של מאמנה, ז'וזה מוריניו, שמתח ביקורת חריפה על השופט והטיל ספק בתפקודו: "אין לי מה להסביר. יש לי 1,400 משחקים, זה פשוט. לשופט (לטקסייה) היה פתק שאמר: 'קאררס, טשואמני והאוסן, אם יקבלו כרטיס צהוב, לא יוכלו לשחק (בגומלין)'. ומישהו אמר לו שהוא לא יכול לשלוף להם כרטיס צהוב".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטים כדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */