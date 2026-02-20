"אנחנו תלויים בעצמנו ובאים כדי לקחת נקודות"

לאחר ההפסד בשבוע שעבר להפועל חיפה, מעידה שסיבכה את הקבוצה במאבק על הפלייאוף העליון, הפועל פתח תקווה תצא מחר (שבת, 17:30) למשחק חוץ מול החיפאית השנייה, מכבי, לרצף שיחל שלושה משחקים קשים שיכריעו האם הקבוצה תסיים בין שש הראשונות.

אוהדי פ"ת בטירוף לקראת המשחק, כאשר הם כבר הסכימו לרכוש את כל 1,400 הכרטיסים שהוקצו מהחיפאים, כאשר לאחר בקשה מצד המלאבסים הופשרו עוד 200 שגם הם נמכרו. "אם היינו מקבלים עוד כמה מאות, גם הם היו נקנים", אמרו בפ"ת.

אוראל דגני הפצוע ייעדר, כשאלכס מוסונדה יפתח במקומו במרכז ההגנה, כשמלבד זאת, המאמן עומר פרץ ייהנה מסגל כמעט מלא, למעט רוי בן נביא, שלא ייכלל בסגל. פרץ צפוי להחזיר ל-11 את שחר רוזן שמחלים מפציעה, כאשר גם מארק קוסטה צפוי לשמור על מקומו בחוד.

שחקני הפועל פתח תקווה (רועי כפיר)

ההתלבטות של פרץ: “יהיה משחק מרגש”

ההתלבטות של פרץ מגיעה בקישור: נדב נידם אמנם יהיה לבסוף בסגל, אך לא כשיר לפתוח, כשכמוהו גם עידן כהן. המאמן מתלבט בין תומר אלטמן שפתח בשבוע שעבר, לבין ארי כהן ואפילו ממאדי דיארה, כאשר צ'אפיוקה סונגה וקליי ישלימו את החלק הקדמי. למרות חשיבות המשחק, בפ"ת הוחלט שלא לצאת למלון בבוקר המשחק.

"אנחנו מוכנים ודרוכים לנסוע למשחק חזק מאוד. אנחנו יודעים את המצב שלנו: אנחנו תלויים בעצמנו ובאים להביא נקודות. נשארו שלושה משחקים אחרונים וכל משחק הוא גמר גביע עבורנו. אנחנו נוסעים לסמי עופר כדי להביא ניצחון", אמר המאמן עומר פרץ לקראת המשחק.

תומר אלטמן (רדאד ג'בארה)

"הלוואי עליי לחזור להיות שחקן במעמדים האלה: זה כיף גדול לשחקנים וכיף גדול למועדון. זו הבמה שאנחנו ראויים להיות במה. אווירה טובה, אצטדיון גועש ושתי קבוצות שבאות כדי לנצח. יהיה משחק מרגש. לקח לנו יום יומיים אחרי ההפסד להפועל חיפה שהיה כואב, כדי להטעין את עצמנו מחדש. אבל אין לנו זמן: התאוששנו מזה וכל כולנו מוכנים ומפוקסים כדי להביא נקודות", הוסיף.

הרכב משוער: עומר כץ, נועם כהן, אלכס מוסונדה, איתי רוטמן, שחר רוזן (דרור ניר), בוני אמיין, תומר אלטמן (ארי כהן/ממאדי דיארה), רועי דוד, צ'אפיוקה סונגה, קליי ומארק קוסטה.