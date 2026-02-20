יום שישי, 20.02.2026 שעה 14:11
ספורט אחר  >> טאקוונדו / אגרוף

שיר כהן בקרב שיקבע מי תילחם על אליפות העולם

הלוחמת הישראלית חוזרת לזירת הוואן צ'מפיונשיפ באירוע 143, ותילחם נגד הבורמזית ורו ניקה. מי תהיה הטוענת לכתר הבאה? 14:30, שידור חי בערוץ ONE2

|
שיר כהן (וואן צ'מפיונשיפ)
שיר כהן (וואן צ'מפיונשיפ)

לוחמת האיגרוף התאילנדי הישראלית, שיר כהן, סוף סוף חוזרת לזירת וואן צ’מפיונשיפ, כשתילחם היום (שישי) בקרב המרכזי של אירוע וואן פריידיי פייטס 143 מול האגדה הבורמזית ורו ניקה, במפגש שיקבע מי תהיה הטוענת הבאה לכתר ותילחם על חגורת אליפות העולם של הארגון. שידור חי ב-14:30 בערוץ ONE2.

כהן מגיעה לקרב בלתי מנוצחת בוואן אחרי 3 ניצחונות והיעדרות ארוכה מהארגון, ותנסה להשיג את הניצחון הרביעי שלה ברצף ולהבטיח לעצמה קרב על התואר מול האלופה המכהנת אליסיה רודריגז. 

בראיון לפודקאסט ״נוקאאוט!״ של ONE כהן סיפרה: “זאת ללא ספק היריבה הכי קשוחה שהייתה לי עד היום, אבל אני מגיעה לקרב הזה מוכנה אחרי הרבה זמן של אימונים קשים ואני כבר לא יכולה לחכות להיכנס לזירה. ההיעדרות הארוכה מוואן הייתה מתסכלת ואני ממש שמחה סוף סוף לחזור לזירה ולהראות לעולם את היכולות שלי ולשים את ישראל על המפה”.

שיר כהן (ONE CHAMPIONSHIP)שיר כהן (ONE CHAMPIONSHIP)

“עושה את זה בשביך המדינה שלי”

היריבה ממיאנמר ורו, נחשבת לאגדה ולאחת הלוחמות המעוטרות והוותיקות שיצאו מהמדינה וכזאת שוואן צ’מפיונשיפ הביאו לארגון עם שאיפות להפוך לאלופת העולם, והיא מגיעה לקרב אחרי רצף של 2 ניצחונות מול ג׳וניור חברתה לאימונים של שיר ומול לי מינגרוי הסינית, וכאמור נחשבת ליריבה הקשוחה ביותר שכהן פגשה עד כה. 

כהן ביקשה למסור לסיום: “תודה ענקית ל-ONE על התמיכה ותודה לכל מי שמפרגן ותומך, אני עושה את זה לא רק בשביל עצמי, אני עושה את זה בשביל המדינה שלי ואני מזמינה את כל עם ישראל לצפות לתמוך ולעודד, עם ישראל חי!”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */