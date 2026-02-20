שיר כהן בקרב שיקבע מי תילחם על אליפות העולם

לוחמת האיגרוף התאילנדי הישראלית, שיר כהן, סוף סוף חוזרת לזירת וואן צ’מפיונשיפ, כשתילחם היום (שישי) בקרב המרכזי של אירוע וואן פריידיי פייטס 143 מול האגדה הבורמזית ורו ניקה, במפגש שיקבע מי תהיה הטוענת הבאה לכתר ותילחם על חגורת אליפות העולם של הארגון. שידור חי ב-14:30 בערוץ ONE2.

כהן מגיעה לקרב בלתי מנוצחת בוואן אחרי 3 ניצחונות והיעדרות ארוכה מהארגון, ותנסה להשיג את הניצחון הרביעי שלה ברצף ולהבטיח לעצמה קרב על התואר מול האלופה המכהנת אליסיה רודריגז.

בראיון לפודקאסט ״נוקאאוט!״ של ONE כהן סיפרה: “זאת ללא ספק היריבה הכי קשוחה שהייתה לי עד היום, אבל אני מגיעה לקרב הזה מוכנה אחרי הרבה זמן של אימונים קשים ואני כבר לא יכולה לחכות להיכנס לזירה. ההיעדרות הארוכה מוואן הייתה מתסכלת ואני ממש שמחה סוף סוף לחזור לזירה ולהראות לעולם את היכולות שלי ולשים את ישראל על המפה”.

שיר כהן (ONE CHAMPIONSHIP)

“עושה את זה בשביך המדינה שלי”

היריבה ממיאנמר ורו, נחשבת לאגדה ולאחת הלוחמות המעוטרות והוותיקות שיצאו מהמדינה וכזאת שוואן צ’מפיונשיפ הביאו לארגון עם שאיפות להפוך לאלופת העולם, והיא מגיעה לקרב אחרי רצף של 2 ניצחונות מול ג׳וניור חברתה לאימונים של שיר ומול לי מינגרוי הסינית, וכאמור נחשבת ליריבה הקשוחה ביותר שכהן פגשה עד כה.

כהן ביקשה למסור לסיום: “תודה ענקית ל-ONE על התמיכה ותודה לכל מי שמפרגן ותומך, אני עושה את זה לא רק בשביל עצמי, אני עושה את זה בשביל המדינה שלי ואני מזמינה את כל עם ישראל לצפות לתמוך ולעודד, עם ישראל חי!”.