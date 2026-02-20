מיהם עשרת המרוויחים הגדולים בפרמייר ליג?

כולנו יודעים על הפערים העצומים שיש בין הליגה האנגלית לשאר הליגות באירופה, אך כשיורדים אל המספרים מבינים כמה ההפרשים משמעותיים, גם בשכר. ב-’דיילי מייל’ הבריטי פרסמו את רשימת עשרת השחקנים בעלי המשכורת הגבוהה ביותר.

מבחינת כמות הנציגים, ארסנל וליברפול מובילות עם שלושה נציגים לכל אחת, מתחתיהן יש את שתי הקבוצות ממנצ’סטר אשר לכל אחת יש שני נציגים ברשימה. נתון שעשוי להפתיע הוא שצ’לסי, אחת הקבוצות הבזבזניות ביותר התקופה האחרונה, בלי שום נציג ברשימה.

סאקה, שהתווסף רק לאחרונה לרשימה המכובדת, נמצא במקום החמישי. בזכות חוזהו המשודרג, עקף הכוכב האנגלי שניים משחקניו לקבוצה: גבריאל ז’סוס וקאי האברץ אשר נמצאים בתחתית רשימת המרוויחים.

בוקאיו סאקה, נכנס לחמישייה הראשנה (IMAGO)

במקום השלישי ממוקמים שתי שמות: קאסמירו ו-וירג’יל ואן דייק. הברזילאי וההולנדי מרוויחים 350 אלף פאונד בשבוע. במקום השני נמצא כוכב ליברפול, מוחמד סלאח. שחקן ההתקפה בן ה-33 מרוויח באנפילד 400 אלף פאונד בשבוע, ובמקום הראשון נמצא הענק הנורבגי של סיטי, ארלינג הולאנד, אשר מרוויח לא פחות מ-525 אלף פאונד בשבוע.

הרשימה המלאה (המחיר בפאונד לשבוע):