5820-5227ארסנל1
5324-5426מנצ'סטר סיטי2
5027-3726אסטון וילה3
4537-4726מנצ'סטר יונייטד4
4430-4726צ'לסי5
4235-4126ליברפול6
4035-4026ברנטפורד7
3730-2926אברטון8
3745-4326בורנמות'9
3637-3726ניוקאסל10
3630-2726סנדרלנד11
3440-3526פולהאם12
3232-2826קריסטל פאלאס13
3134-3426ברייטון14
3045-3626לידס15
2937-3626טוטנהאם16
2738-2526נוטינגהאם פורסט17
2449-3226ווסטהאם18
1851-2826ברנלי19
1050-1827וולבס20

מיהם עשרת המרוויחים הגדולים בפרמייר ליג?

לאחר החוזה החדש של ארסנל לבוקאיו סאקה, באנגליה פרסמו את רשימת השחקנים בעלי השכר הגבוה ביותר בליגה. התותחנים וליברפול עם 3 נציגים, מי בפסגה?

|
ארלינג הולאנד ופיל פודן חוגגים (IMAGO)
ארלינג הולאנד ופיל פודן חוגגים (IMAGO)

כולנו יודעים על הפערים העצומים שיש בין הליגה האנגלית לשאר הליגות באירופה, אך כשיורדים אל המספרים מבינים כמה ההפרשים משמעותיים, גם בשכר. ב-’דיילי מייל’ הבריטי פרסמו את רשימת עשרת השחקנים בעלי המשכורת הגבוהה ביותר.

מבחינת כמות הנציגים, ארסנל וליברפול מובילות עם שלושה נציגים לכל אחת, מתחתיהן יש את שתי הקבוצות ממנצ’סטר אשר לכל אחת יש שני נציגים ברשימה. נתון שעשוי להפתיע הוא שצ’לסי, אחת הקבוצות הבזבזניות ביותר התקופה האחרונה, בלי שום נציג ברשימה.

סאקה, שהתווסף רק לאחרונה לרשימה המכובדת, נמצא במקום החמישי. בזכות חוזהו המשודרג, עקף הכוכב האנגלי שניים משחקניו לקבוצה: גבריאל ז’סוס וקאי האברץ אשר נמצאים בתחתית רשימת המרוויחים.

בוקאיו סאקה, נכנס לחמישייה הראשנה (IMAGO)בוקאיו סאקה, נכנס לחמישייה הראשנה (IMAGO)

במקום השלישי ממוקמים שתי שמות: קאסמירו ו-וירג’יל ואן דייק. הברזילאי וההולנדי מרוויחים 350 אלף פאונד בשבוע. במקום השני נמצא כוכב ליברפול, מוחמד סלאח. שחקן ההתקפה בן ה-33 מרוויח באנפילד 400 אלף פאונד בשבוע, ובמקום הראשון נמצא הענק הנורבגי של סיטי, ארלינג הולאנד, אשר מרוויח לא פחות מ-525 אלף פאונד בשבוע.

הרשימה המלאה (המחיר בפאונד לשבוע):

  1. ארלינג הולאנד: 525,000 
  2. מוחמד סלאח: 400,000 
  3. קאסמירו: 350,000 
  4. וירג’יל ואן דייק: 350,000 
  5. בוקאיו סאקה: 300,000
  6. ברונו פרננדש: 300,000 
  7. עומאר מרמוש: 295,000 
  8. אלכסנדר איסאק: 280,000
  9. קאי האברץ: 280,000 
  10. גבריאל ז’סוס: 265,000 
