יום שישי, 20.02.2026 שעה 12:54
כדורגל ישראלי

לקראת נתניה: עומר אצילי ערך כמעט אימון מלא

כוכב בית"ר ירושלים עשוי להיכלל בסגל למפגש מול היהלומים. ירדן כהן יחזור ל-11, אנטווי ימשיך לפתוח. כ-7,000 אוהדים ילוו את הקבוצה למשחק החוץ

|
עומר אצילי (חגי מיכאלי)
עומר אצילי (חגי מיכאלי)

בשורות מעודדות לבית”ר ירושלים לקראת המפגש מול מכבי נתניה. הקשר עומר אצילי השתתף היום (שישי) באימון בבית וגן ונראה כי הוא עושה צעד משמעותי בדרך לכשירות מלאה.

אצילי השתתף כמעט בכל חלקי האימון שהעביר המאמן ברק יצחקי ולא השתתף רק במשחקון פנימי כדי לא להעמיס עליו. “עומר התאמן כרגיל, נכנס לתיקולים, התאמן כמו כולם עד המשחקון הפנימי והמשיך בתרגול בעיטות לשער עם מאמן השוערים”, מדווחים בבית וגן. 

ביום ראשון תתקבל ההכרעה הסופית לגבי הכללתו בסגל, בהתאם לאימונים ביום שבת וראשון, כאשר ההערכה היא כי הקשר יעמוד לרשות המאמן ועשוי לפתוח את המשחק על הספסל.

ברק יצחקי (רדאד גברק יצחקי (רדאד ג'בארה)

ירדן כהן צפוי לחזור ל-11, נאנא אנטווי ימשיך

בפן המקצועי, מי שצפוי לחזור להרכב הפותח הוא המגן השמאלי ירדן כהן. בנוסף, נאנא אנטווי עשוי להמשיך בעמדת המגן הימני לאחר שהצוות המקצועי הביע שביעות רצון מהיכולת שהציג מול מכבי תל אביב במחזור האחרון.

גם ביציעים נרשמת התלהבות גדולה. כל הכרטיסים שהוקצו לאוהדי בית”ר נמכרו, ובקבוצה מצפים לכ-7,000 אוהדים שילוו את הקבוצה למשחק החוץ בנתניה וייצרו אווירה ביתית במיוחד.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */