"תביאו קשר מפלצת": העצה של אקס יונייטד

לאחר שהודיעה בחודש שעבר על סיום דרכו של קאסמירו בקבוצה, מנצ’סטר יונייטד כבר חושבת על העונה הבאה ומחפשת מחליף לעמדה של הברזילאי הוותיק. מי שהביע את דעתו בנושא הוא חלוץ העבר של האדומים, לואיס סאהא, אשר הציע להם מספר שחקנים מהפרמייר ליג.

מועמדים רבים נקשרו למעבר ליונייטד בחודשים האחרונים, ביניהם קרלוס באלבה מברייטון, אליוט אנדרסון מנוטינגהאם פורסט ואדם וורטון מקריסטל פאלאס. בשבועות האחרונים התעוררו ספקולציות סביב מצבו של סנדרו טונאלי מניוקאסל, כאשר שחקן נבחרת איטליה היה מקושר לארסנל ביום המועד האחרון, כך לפי דיווח של ה"מנצ'סטר איבנינג ניוז".

בראיון ל-AceOdds, החמיא סאהא לקאסמירו ואמר: "תמיד הייתי אוהד גדול ומגן של קאסמירו. הוא התבקש לעשות יותר מדי תפקידים בשנתיים האחרונות, אבל זה קוצץ ועכשיו הוא התייצב והתפקיד שלו מוגדר. הוא הוכיח שהוא שחקן ברמה עולמית ואני מבין למה האוהדים רוצים שהוא יישאר”

סנדרו טונאלי, יגיע לאולד טראפורד? (IMAGO)

“שחקן צעיר זה נהדר לעתיד, אבל אתה צריך ניסיון”

החלוץ הוסיף ופירט מדוע הוא סבור שטונאלי, לצד עמיתו מניוקאסל, ברונו גימראייש, ישתלבו נהדר בסגל באולד טראפורד: "יונייטד צריכה אגרסיביות ומישהו שיכתיב את הקישור. אני רואה מישהו יותר כמו טונאלי או גימראייש, שהם שני מפלצות בקישור”.

בהמשך, שחקן העבר התייחס גם לחשיבות הניסיון: “עם שחקנים כמו מאיינו, אתה צריך מישהו לצידו שיש לו את הניסיון והחזון לנהל את המעבר כשקסמירו ילך. אתה צריך את הניסיון, הישירות והפילוג הזה. יהיה קשה להחליף אותו, אם אתה מביא שחקן צעיר, זו הפרעה. זה נהדר לעתיד, אבל אתה צריך ניסיון. אם קאסמירו ילך, אני חושב ששילוב של וורטון וגימראייש יהיה נהדר כי גימראייש הוא יותר קפטן”.