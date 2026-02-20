יום שישי, 20.02.2026 שעה 12:55
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
5820-5227ארסנל1
5324-5426מנצ'סטר סיטי2
5027-3726אסטון וילה3
4537-4726מנצ'סטר יונייטד4
4430-4726צ'לסי5
4235-4126ליברפול6
4035-4026ברנטפורד7
3730-2926אברטון8
3745-4326בורנמות'9
3637-3726ניוקאסל10
3630-2726סנדרלנד11
3440-3526פולהאם12
3232-2826קריסטל פאלאס13
3134-3426ברייטון14
3045-3626לידס15
2937-3626טוטנהאם16
2738-2526נוטינגהאם פורסט17
2449-3226ווסטהאם18
1851-2826ברנלי19
1050-1827וולבס20

"תביאו קשר מפלצת": העצה של אקס יונייטד

לואיס סאהא, חלוץ העבר של השדים האדומים, הביע את דעתו בנוגע לזהות המחליף של קאסמירו בקיץ הקרוב. וגם: המחמאות שקיבל הברזילאי ומי עשוי להגיע?

|
קאסמירו (IMAGO)
קאסמירו (IMAGO)

לאחר שהודיעה בחודש שעבר על סיום דרכו של קאסמירו בקבוצה, מנצ’סטר יונייטד כבר חושבת על העונה הבאה ומחפשת מחליף לעמדה של הברזילאי הוותיק. מי שהביע את דעתו בנושא הוא חלוץ העבר של האדומים, לואיס סאהא, אשר הציע להם מספר שחקנים מהפרמייר ליג.

מועמדים רבים נקשרו למעבר ליונייטד בחודשים האחרונים, ביניהם קרלוס באלבה מברייטון, אליוט אנדרסון מנוטינגהאם פורסט ואדם וורטון מקריסטל פאלאס. בשבועות האחרונים התעוררו ספקולציות סביב מצבו של סנדרו טונאלי מניוקאסל, כאשר שחקן נבחרת איטליה היה מקושר לארסנל ביום המועד האחרון, כך לפי דיווח של ה"מנצ'סטר איבנינג ניוז".

בראיון ל-AceOdds, החמיא סאהא לקאסמירו ואמר: "תמיד הייתי אוהד גדול ומגן של קאסמירו. הוא התבקש לעשות יותר מדי תפקידים בשנתיים האחרונות, אבל זה קוצץ ועכשיו הוא התייצב והתפקיד שלו מוגדר. הוא הוכיח שהוא שחקן ברמה עולמית ואני מבין למה האוהדים רוצים שהוא יישאר”

סנדרו טונאלי, יגיע לאולד טראפורד? (IMAGO)סנדרו טונאלי, יגיע לאולד טראפורד? (IMAGO)

“שחקן צעיר זה נהדר לעתיד, אבל אתה צריך ניסיון”

החלוץ הוסיף ופירט מדוע הוא סבור שטונאלי, לצד עמיתו מניוקאסל, ברונו גימראייש, ישתלבו נהדר בסגל באולד טראפורד: "יונייטד צריכה אגרסיביות ומישהו שיכתיב את הקישור. אני רואה מישהו יותר כמו טונאלי או גימראייש, שהם שני מפלצות בקישור”.

בהמשך, שחקן העבר התייחס גם לחשיבות הניסיון: “עם שחקנים כמו מאיינו, אתה צריך מישהו לצידו שיש לו את הניסיון והחזון לנהל את המעבר כשקסמירו ילך. אתה צריך את הניסיון, הישירות והפילוג הזה. יהיה קשה להחליף אותו, אם אתה מביא שחקן צעיר, זו הפרעה. זה נהדר לעתיד, אבל אתה צריך ניסיון. אם קאסמירו ילך, אני חושב ששילוב של וורטון וגימראייש יהיה נהדר כי גימראייש הוא יותר קפטן”.

