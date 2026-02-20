יום שישי, 20.02.2026 שעה 12:52
ליגת העל Winner 25-26
5422-5323הפועל ב"ש1
4825-4823בית"ר ירושלים2
4426-4423הפועל ת"א3
4326-4723מכבי ת"א4
3924-4623מכבי חיפה5
3235-3923הפועל פ"ת6
3145-4023מכבי נתניה7
2833-2523בני סכנין8
2339-2923הפועל חיפה9
2344-2823מ.ס אשדוד10
2348-2823עירוני טבריה11
2142-3323עירוני ק"ש12
2034-2223הפועל ירושלים13
1155-1623מכבי בני ריינה14

"בית"ר הציעה לי סכומים מגוחכים מחוץ לחוזה"

דרק בואטנג שיתף בראיון בגאנה על ההצעה שהביאה אותו לישראל ("300,000 דולר מחוץ לחוזה"), החוויה בארץ וג'ובאני רוסו שאמר לו שהוא "מביך את הליגה"

|
דרק בואטנג (IMAGO)
דרק בואטנג (IMAGO)

דרק בואטנג היה מהכוכבים הגדולים בליגת העל בתקופתו בישראל. לאחר שהגיע לקבוצה ששפכה כספים בעידן ארקדי גאידמק, הקשר הוביל את הקבוצה לשתי אליפויות ואף לזכייה בגביע המדינה. בראיון לתחנת הרדיו הגנאית SportFM הוא דיבר גם על בית”ר ירושלים, והדרך האגרסיבית והפזרנית שהמועדון נקט במו”מ והובילה אותו לישראל.

“אחרי המונדיאל ב-2006 הגיעו הרבה הצעות, אנשים המליצו לי לעבור להולנד או בלגיה, במועדון שלי בשבדיה רצו שאשאר, אבל אמרו שמה שארצה זה בסדר. בית”ר ירושלים שלחו מישהו לשבדיה והוא אמר לי שהוא לא יחזור עד שאחתום”, סיפר בואטנג. “אני הזכרתי כמות כסף מגוחכת כי רציתי לדחות אותו. כשהזכרתי את הכסף, הם אמרו ‘אוקיי, מתי אנחנו חותמים?’ אמרתי ‘מה?’ והודעתי שאני אחזור אליהם”.

אך זו הייתה רק ההתחלה של הלחץ לחתימה מצד בית”ר: “עזבתי את המלון ויום למחרת הוא הציע לי ללכת לארוחה ואמר שהוא מאמין שהם יחתימו אותי. הוא הציע לי 100,000 דולר מחוץ לחוזה אם אחתום עכשיו. אמרתי לו שאני לא עושה את זה ואנחנו סיימו. יום לאחר מכן, אחרי האימון, הוא אמר לי שיתן לי 200,000 דולר מחוץ לחוזה אם אחתום. אמרתי לו שאני צריך זמן לחשוב, וביום למחרת הוא קפץ ל-300,000.

“הבנתי שיש להם בעלים רוסי שיש לו כל כך הרבה כסף והוא רוצה לזכות באליפות. הוא קיבץ את כל השחקנים הכי טובים בישראל ומבחוץ הם רצו רק אותי. המשכתי לסרב והם המשיכו להעלות את הסכומים מחוץ לחוזה. הלכתי הביתה, דיברתי עם אשתי בזמנו כשהייתה מלחמה בישראל. היא לא הייתה שמחה מזה. כולם פחדו מהמלחמה חוץ ממני”.

דרק בואטנג, "כולם פחדו מהמלחמה חוץ ממני" (IMAGO)דרק בואטנג, "כולם פחדו מהמלחמה חוץ ממני" (IMAGO)

ההחלטה לקחת את ההצעה ולהצטרף לבית”ר

דרק בואטנג שיתף על הרגש שקיבל את ההחלטה להגיע לארץ: “אני זוכר שהייתי בחדר שלי וחשבתי על זה ועל מה הכסף יכול לעשות בשביל אמא שלי, והבנתי שאני צריך לקחת את ההצעה. הרבה חברים ומשפחה לא היו שמחים עבורי כשקיבלתי את ההחלטה. לקחתי את הכסף, עשיתי את ההחלטה הנכונה, הגעתי לישראל והפכתי לשחקן הכי טוב בעונות שבהן שיחקתי”.

הקשר שיתף אנקדוטה משעשעת על שיחה שהייתה לו עם ג’ובאני רוסו: “זכיתי בשחקן השנה בליגה והייתי מאוד שמח. ג’ובאני רוסו אמר לי שאני צריך לעזוב את ישראל, שאלתי למה והוא אמר שאני יותר מדי עבור הליגה ומביך את שאר הליגה. בסך הכל, אלו היו רגעים טובים עבורי בישראל”.

