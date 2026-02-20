יום שישי, 20.02.2026 שעה 12:53
כדורגל ישראלי

מכבי ת"א תשחק במדי רטרו עם מחווה למני לוי

הצהובים הוציאו קולקציה חדשה ומיוחדת מעונת 2000/01, כולל ראשי התיבות ML והמספר 12 כהקדשה לשחקן העבר: "עונה שנחקקה בדפי ההיסטוריה של המועדון"

|
חולצת הרטרו של מכבי תל אביב (האתר הרשמי של מכבי ת
חולצת הרטרו של מכבי תל אביב (האתר הרשמי של מכבי ת"א)

מכבי תל אביב הודיעה היום (שישי) כי תעלה בקולקציית רטרו מיוחדת מעונת 2000/01 למשחק הקרוב מול מ.ס אשדוד בשבת ב-15:00: “מצדיעים לעונה של כדורגל התקפי בלתי נשכח ולשחקן שתמיד בלב של כולנו: במשחק הבית הקרוב תעלה מכבי עם מדי רטרו המוקדשים לקבוצה שזכתה בתואר בתחילת המילניום ולמני לוי, שהיה חלק מאותה עונה”. בנוסף, יתקיים גם טקס הוקרה חגיגי לשחקני וצוות הקבוצה של אותה עונה.

הצהובים עוד הוסיפו: “גאים להמשיך במסורת השנתית ולהציג את קולקציית הרטרו הרשמית לעונת 2000/01 – עונה שהחזירה את גביע המדינה לקריית שלום וסיפקה לנו רגעים של כדורגל עוצר נשימה שנחקקו בדפי ההיסטוריה שלנו.

עונת 2000/01 זכורה כאחת העונות המהנות וההתקפיות ביותר שידעה מכבי. תחת הדרכתו של ניר לוין, הצהובים הציגו כדורגל סוחף שהסתיים עם הנפת גביע המדינה לאחר ניצחון 0:3 על מכבי פ"ת. זו הייתה עונה של כמה הצגות הענק: ה-1:10 הנדיר על עירוני ראשון לציון, 0:7 מהדהד על בית"ר ירושלים, 0:4 על הפועל חיפה החזקה של הימים ההם וכמובן הניצחון 0:2 על הפועל תל אביב בחצי גמר הגביע”.

שחקני מכבי תל אביב עם חולצת הרטרו (האתר הרשמי של מכבי ת"א)שחקני מכבי תל אביב עם חולצת הרטרו (האתר הרשמי של מכבי ת"א)
אבי נמני (האתר הרשמי של מכבי ת"א)אבי נמני (האתר הרשמי של מכבי ת"א)
דדי בן דיין (האתר הרשמי של מכבי ת"א)דדי בן דיין (האתר הרשמי של מכבי ת"א)

ההקדשה למני לוי

חלק נרחב ומרכזי במדי הרטרו מוקדש לשחקן העבר של המועדון, מני לוי. 2000/01 הייתה העונה השנייה של מני לוי בקבוצה הבוגרת, בה היה חלק בלתי נפרד מההישגים של אותה עונה, לפני אחד מהרגעים הקשים בכדורגל הישראלי בו התמוטט במהלך משחק ליגה מול בית"ר ירושלים בעונה שלאחר מכן (2001/02).

במכבי ת”א פירטו: “כחלק מהמחווה, על גבי המדים החדשים-ישנים ניתן למצוא את ראשי התיבות ML המציינים את שמו. בנוסף, כל חולצות המשחק בקולקציה יימכרו עם המספר המזוהה איתו כל כך, 12, המופיע הן על גב החולצה והן בחזיתה, בדיוק כפי שהיה נהוג באותן שנים. המדים יכללו גם את סמל המועדון ההיסטורי שעיטר את מדי הקבוצה בתחילת שנות ה-2000. הקולקציה כוללת חולצת משחק בית צהובה, חולצת משחק חוץ כחולה, ג'קט רטרו וצעיף תואם”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */