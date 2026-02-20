מכבי ת"א תשחק במדי רטרו עם מחווה למני לוי

מכבי תל אביב הודיעה היום (שישי) כי תעלה בקולקציית רטרו מיוחדת מעונת 2000/01 למשחק הקרוב מול מ.ס אשדוד בשבת ב-15:00: “מצדיעים לעונה של כדורגל התקפי בלתי נשכח ולשחקן שתמיד בלב של כולנו: במשחק הבית הקרוב תעלה מכבי עם מדי רטרו המוקדשים לקבוצה שזכתה בתואר בתחילת המילניום ולמני לוי, שהיה חלק מאותה עונה”. בנוסף, יתקיים גם טקס הוקרה חגיגי לשחקני וצוות הקבוצה של אותה עונה.

הצהובים עוד הוסיפו: “גאים להמשיך במסורת השנתית ולהציג את קולקציית הרטרו הרשמית לעונת 2000/01 – עונה שהחזירה את גביע המדינה לקריית שלום וסיפקה לנו רגעים של כדורגל עוצר נשימה שנחקקו בדפי ההיסטוריה שלנו.

עונת 2000/01 זכורה כאחת העונות המהנות וההתקפיות ביותר שידעה מכבי. תחת הדרכתו של ניר לוין, הצהובים הציגו כדורגל סוחף שהסתיים עם הנפת גביע המדינה לאחר ניצחון 0:3 על מכבי פ"ת. זו הייתה עונה של כמה הצגות הענק: ה-1:10 הנדיר על עירוני ראשון לציון, 0:7 מהדהד על בית"ר ירושלים, 0:4 על הפועל חיפה החזקה של הימים ההם וכמובן הניצחון 0:2 על הפועל תל אביב בחצי גמר הגביע”.

שחקני מכבי תל אביב עם חולצת הרטרו (האתר הרשמי של מכבי ת"א)

אבי נמני (האתר הרשמי של מכבי ת"א)

דדי בן דיין (האתר הרשמי של מכבי ת"א)

ההקדשה למני לוי

חלק נרחב ומרכזי במדי הרטרו מוקדש לשחקן העבר של המועדון, מני לוי. 2000/01 הייתה העונה השנייה של מני לוי בקבוצה הבוגרת, בה היה חלק בלתי נפרד מההישגים של אותה עונה, לפני אחד מהרגעים הקשים בכדורגל הישראלי בו התמוטט במהלך משחק ליגה מול בית"ר ירושלים בעונה שלאחר מכן (2001/02).

במכבי ת”א פירטו: “כחלק מהמחווה, על גבי המדים החדשים-ישנים ניתן למצוא את ראשי התיבות ML המציינים את שמו. בנוסף, כל חולצות המשחק בקולקציה יימכרו עם המספר המזוהה איתו כל כך, 12, המופיע הן על גב החולצה והן בחזיתה, בדיוק כפי שהיה נהוג באותן שנים. המדים יכללו גם את סמל המועדון ההיסטורי שעיטר את מדי הקבוצה בתחילת שנות ה-2000. הקולקציה כוללת חולצת משחק בית צהובה, חולצת משחק חוץ כחולה, ג'קט רטרו וצעיף תואם”.