יום שישי, 20.02.2026 שעה 11:27
כדורגל ישראלי

האבטחה לא תגיע לאשדוד, המשחק בוטל

לאחר החלטת ביהמ״ש על פירוק עמותת מכבי עירוני אשדוד, המשחק היום מול הפועל אזור לא מתקיים בשל התערבות המשטרה נוכח אי התייצבותה של חברת האבטחה

|
מכבי עירוני אשדוד (יונתן גינזבורג)
מכבי עירוני אשדוד (יונתן גינזבורג)

מבוכה למכבי עירוני אשדוד. נוכח ההתפתחויות מאתמול (חמישי) בדבר פירוק העמותה, הרי שהבוקר נודע ל-ONE כי המשחק בין מכבי עירוני אשדוד להפועל אזור, במסגרת המחזור ה-21 בליגה א׳ דרום בוטל נוכח סירוב חברת האבטחה להתייצב במקום.

בהתאחדות קיבלו את ההודעה, בדומה למכבי עירוני אשדוד, שפרסמה בדף הפייסבוק הרשמי שלה: “לאור ההתפתחויות ביממה האחרונה, משחק הבוגרים שתוכנן להיום מול אזור נדחה. תאריך חדש יפורסם בהמשך”.

נוכח הודעת חברת האבטחה שהיא לא מתכוונת להופיע בסינתטיקו, הרי שבמשטרת ישראל הודיעו להתאחדות לכדורגל ולמועדון כי בתנאים הללו לא יכול להתקיים משחק כדורגל ועל כן, ההתמודדות בין מכבי עירוני אשדוד להפועל אזור מבוטלת.

קהל מכבי עירוני אשדוד (יונתן גינזבורג)קהל מכבי עירוני אשדוד (יונתן גינזבורג)

רק אתמול פורסם ב-ONE כי בית המשפט המחוזי בבאר שבע קבע, בהחלטתו של השופט יעקב פרסקי כי עמותת מכבי עירוני אשדוד מתפרקת ועוברת לנאמן, מה שאומר שבהתאחדות ידונו בשבוע הקרוב בהפחתת הנקודות כמקובל בתקנון היסוד.

