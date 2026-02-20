יום שישי, 20.02.2026 שעה 11:27
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
5820-5227ארסנל1
5324-5426מנצ'סטר סיטי2
5027-3726אסטון וילה3
4537-4726מנצ'סטר יונייטד4
4430-4726צ'לסי5
4235-4126ליברפול6
4035-4026ברנטפורד7
3730-2926אברטון8
3745-4326בורנמות'9
3637-3726ניוקאסל10
3630-2726סנדרלנד11
3440-3526פולהאם12
3232-2826קריסטל פאלאס13
3134-3426ברייטון14
3045-3626לידס15
2937-3626טוטנהאם16
2738-2526נוטינגהאם פורסט17
2449-3226ווסטהאם18
1851-2826ברנלי19
1050-1827וולבס20

"הרגשתי שיום אחד ההזדמנות ביונייטד תגיע"

לאחר שנבחר למאמן החודש, מייקל קאריק התראיין על הרגע שקיבל את ההודעה על המינוי, מאינו ("כישרון ענק"), הגישה עם השחקנים והעתיד שלו במועדון

|
מייקל קאריק (IMAGO)
מייקל קאריק (IMAGO)

הקדנציה של מייקל קאריק כמאמן מנצ'סטר יונייטד נפתחה מעל לכל הציפיות. תחת הנהגתו, הקבוצה הצליחה לטפס עד למקום הרביעי בפרמייר ליג, כשהיא מנצחת את שתי המוליכות, ארסנל ומנצ’סטר סיטי.

בראיון עומק שקיים ל-BBC נזכר קאריק ברגע שבו קיבל את ההודעה על המינוי, דיבר על החשיבות של האקדמיה, קובי מאינו והשינוי בחדר ההלבשה, והוסיף על עבודת הצוות והעתיד.

ההודעה על המינוי הגיעה בזמן שנהג במכוניתו בדרך לניוקאסל. “הייתי די רגוע לגבי זה”, הוא משחזר. “זה פשוט הרגיש נכון. זה לא שאני יהיר, זה פשוט הרגיש נורמלי. במקום מסוים אני תמיד קיוויתי שההזדמנות הזו תגיע. הרגשתי שיום אחד זה יקרה ואני שמח שזה קרה”.

האקדמיה, מאינו והשינוי בחדר ההלבשה

אחד הנושאים המרכזיים בשיח סביב יונייטד העונה הוא קובי מאינו בן ה-20. השחקן, שבקושי זכה לדקות תחת אמורים, הפך לבורג מרכזי אצל קאריק. המאמן מכיר את הכישרון הצעיר עוד מגיל 13. “הוא כישרון ענק. לא הייתה החלטה קשה לשתף אותו, אני פשוט נותן לו למצוא את הקצב שלו ולבטוח במי שהוא”.

קובי מאינו ומייקל קאריק, "הוא כישרון ענק" (IMAGO)קובי מאינו ומייקל קאריק, "הוא כישרון ענק" (IMAGO)

“מה שהוא עושה בגיל כל כך צעיר זה מדהים”, המשיך המאמן בשבחים לקשר. “אנחנו מספיקים לשכוח עד כמה הוא צעיר. לא הייתה החלטה קשה לתת לו לשחק, אני מעריץ שלו מהרגע שראיתי אותו עולה על המגרש”.

עבור קאריק, שילוב שחקני בית זו לא רק טקטיקה, אלא המשכיות של מסורת בת עשרות שנים במועדון. יונייטד מקפידה על שיתוף שחקן אקדמיה בסגל בכל משחק מאז שנות ה-30, וקאריק רואה בכך גאווה גדולה. “זה מה שהמועדון הזה בנוי עליו כבר עשורים. אנחנו רוצים לייצר שחקנים ולתת להם הזדמנויות ככל שאפשר”.

אחד השינויים המורגשים ביותר מאז הגעתו של המאמן הוא בחדר ההלבשה. בשונה מרובן אמורים, קאריק שם יותר דגש על הצד האנושי מהעבודה הטקטית. “אני אוהב להיות סביב אנשים”, הוא מסביר. “אני לא חושב שיש לי את כל התשובות וככה אני מתנהל, כאן כדי לתמוך בשחקנים ולדחוף אותם קדימה”.

“עוד לא צעקתי על השחקנים”, הוסיף קאריק לגבי סגנון האימון שלו והמחשבה על אלכס פרגוסון. “הוא היה גאון בלהוציא את המיטב מאנשים בדרכים שונות. אני מנסה לתת לשחקנים תמיכה”.

מייקל קאריק ואלכס פרגוסון בתקופתם המשותפת במנצמייקל קאריק ואלכס פרגוסון בתקופתם המשותפת במנצ'סטר יונייטד (IMAGO)

עבודת צוות והמבט לעתיד

קאריק דאג להקיף את עצמו בצוות מקצועי עליו הוא סומך, הכולל את סטיב הולנד, ג’ונתן וודגייט וג’וני אוונס. הוא מדגיש כי מדובר בקבוצה של שישה אנשים שדוחפים ומאתגרים אחד את השני. “אני לא יכול להיות צודק כל הזמן. חשוב שתהיה לנו הבנה לאיזה כיוון אנחנו רוצים ללכת”, הוא מסביר על הדינמיקה המקצועית.

למרות שהחוזה שלו מסתיים בסוף העונה הנוכחית, קאריק לא עסוק בשאלות על עתידו האישי. הוא מצהיר כי הוא מתכנן לטווח הארוך לטובת המועדון, בלי קשר למשך הזמן שיישאר בתפקיד. “אני מרגיש אסיר תודה להיות בעמדה הזו. אני כאן כדי לעשות את העבודה ולבנות קבוצה מצליחה”, הוא סיכם.

בינתיים, האווירה באולד טראפורד השתנתה לטובה, והחיבור בין הקהל לקבוצה נראה חזק מתמיד. עם ניצחונות על היריבות הגדולות ביותר ותואר מאמן החודש ביד, נראה שמייקל קאריק מצא את מקומו הטבעי על הקווים של השדים האדומים.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */