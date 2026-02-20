דקה 87: מכבי הרצליה - הפועל ר"ג 0:0

המחזור ה-24 של הליגה הלאומית נפתח בשעה זו עם חמישה משחקים דרמטיים, ממאבקי התחתית ועד לקרבות העלייה לליגת העל. במוקד, מכבי הרצליה מארחת את הפועל רמת גן בקרב בין השנייה לשלישית בטבלה. בנוסף: הפועל ראשון לציון פוגשת את הפועל כפר סבא, הפועל נוף הגליל והפועל חדרה מתמודדות בקרב תחתית לוהט, הפועל עכו מתארחת אצל הפועל רעננה והפועל עפולה משחקת נגד מכבי יפו.

מכבי הרצליה – הפועל רמת גן 0:0

המארחת מגיעה למשחק הצמרת לאחר ניצחון חשוב 1:2 בחוץ על הפועל כפר סבא. חניכיו של אלעד בראון נמצאים במקום השני עם 39 נקודות, שלוש נקודות פחות מהיריבה שלה היום. מנגד, רמת גן מגיעה לאחר שלושה ניצחונות רצופים שעזרו לה להגיע למקום השלישי ולהיצמד להרצליה. חניכיו של מסאי דגו יודעים שניצחון היום והם עשויים להיות הפייבוריטים לעלייה.

דקה 29: כרטיס אדום לעמית רייף! השוער איחר ביציאה, הכשיל את שחקנה של מכבי הרצליה והשאיר את האורדונים בעשרה שחקנים.

העבירה של עמית רייף (רועי כפיר)

עמית רייף רואה את הכרטיס האדום (רועי כפיר)

הפועל ראשון לציון – הפועל כפר סבא 0:2

חניכיו של מרטן דוד מגיעים למשחק מהמקום הרביעי בטבלה ובמרחק חמש נקודות בלבד מהמקום המוביל לעליית ליגה בסוף העונה. מנגד, חניכיו של אדם לם מגיעים לאחר רצף של שמונה משחקים ללא ניצחון, ובכל זאת נמצאים במקום ה-7 במרחק שבע נקודות בלבד מהרצליה במקום השני.

דקה 75, שער! הפועל ראשון לציון עלתה ל-0:1: דור ג’אן שלח כדור עומק גדול לאליג’יוס יאנקאוסקאס, שסיים בקלילות פנימה.

דקה 85, שער! הפועל ראשון לציון עלתה ל-0:2: הכתומים יצאו למתפרצת מהירה, דור ג’אן קיבל את הכדור מול שער חשוף וסיים פנימה.

הפועל נוף הגליל – הפועל חדרה 2:1

המארחת מהמקום ה-14 מגיעה במומנטום חיובי לאחר שניצחה 2:3 את כפר קאסם במחזור הקודם ובזכות הניצחון עלתה מעל לקו האדום. מנגד, האחרונה בטבלה מגיעה לאחר ניצחון אחד בארבעת המשחקים האחרונים, והיא יודעת שניצחון חוץ היום עשוי לעלות אותה מעל יפו ונוף הגליל.

דקה 39, שער! הפועל חדרה עלתה ל-0:1: נתנאל חגאני עשה מבצע ענק על הקו, בסיר חורי הגיע להרמה ונגח פנימה את שער הבכורה שלו בלאומית.

דקה 54, שער! נוף הגליל השוותה ל-1:1: הגבהה עלתה לתוך הרחבה, הכדור פגע באורי מגבו ונכנס לשערו שלו.

דקה 76, שער! הפועל חדרה עלתה ל-1:2: לאחר ניסיונות הרחקה גרועים של הגנת המארחת, תאמבי סגס הגיע ראשון ושלח בעיטה נהדרת בשמאל לרשת.

הפועל רעננה – הפועל עכו 1:2

קבוצתו של ניצן דמארי מגיעה למשחק לאחר ניצחון 0:1 קטן על הפועל חדרה. המארחת נמצאת במקום ה-10 בטבלה ויודעת שניצחון הוא קריטי על מנת לחשוב על הפלייאוף העליון ולהימנע ממאבקי הירידה. מנגד, האורחת מגיעה למשחק כאשר היא רק 3 נקודות מעל הקו האדום ויודעת שניצחון הוא קריטי גם עבורה.

דקה 7, שער! הפועל עכו עלתה ל-0:1: הצפוניים קיבלו פנדל, לבאנה קוטליה ניגש וכבש.

דקה 59, שער! הפועל רעננה השוותה ל-1:1: כדור עונשין נשרק הפעם לטובת המארחת, יהאב אבו אלשיך כבש.

דקה 82, שער! הפועל רעננה עלתה ל-1:2: הרמה עלתה מצד שמאל, מיכאל ממן סיים נהדר מהאוויר לרשת.

הפועל עפולה – מכבי יפו 5:0

הקבוצה המארחת מגיעה למשחק מהמקום ה-11 בטבלה עם 28 נקודות, חמש נקודות מעל הקו האדום, כאשר היא יודעת שהפסד עלול לסבך אותה מאוד במאבקי התחתית. מנגד, הקבוצה מהמקום הלפני אחרון יודעת שכדי לשרוד בליגה היא חייבת לחזור למסלול הניצחונות.

דקה 29, שער! מכבי יפו עלתה ל-0:1: האורחת קיבלה כדור עונשין מ-11 מטרים, גיל יצחק החמיץ, אך עט על הריבאונד וכבש.

דקה 37: מור נעמן הורחק והשאיר את עפולה בעשרה שחקנים.

דקה 48, שער! מכבי יפו עלתה ל-0:2: מתן בית יעקב שלח כדור נהדר, אינוסנט קינגסלי סיים נפלא עם פס לפינה הרחוקה.

דקה 60, שער! מכבי יפו עלתה ל-0:3: מנסור באדג’י נשלח לעומק וסיים נהדר לפינה הקרובה.

דקה 66, שער! מכבי יפו עלתה ל-0:4: חגיגה יפואית אדירה. מתן בית יעקב העביר בין הרגליים של המגן ושלח פצצה לפינה הרחוקה.

דקה 79, שער! מכבי יפו עלתה ל-0:5: כדור חופשי נמסר פנימה לסאלי גינון, שסיים בנגיעה לפינה.