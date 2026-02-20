יום שישי, 20.02.2026 שעה 11:26
כדורגל עולמי

"מה אם ריאל מדריד שוב צדקה?": בספרד מנתחים

הבלאנקוס שבו לעצמם גם ללא רכש בינואר לצד חזרת הפצועים, ובתקשורת המקומית מחמיאים: "האוהדים היו חסרי סבלנות, המועדון הוכיח את עצמו פעם נוספת"

שחקני ריאל מדריד חוגגים (IMAGO)
שחקני ריאל מדריד חוגגים (IMAGO)

בזמן שכלל האוהדים והתקשורת ציפו לחיזוקים נוספים במהלך חלון ההעברות של ינואר, ריאל מדריד החליטה להימנע מלהגיב למצוקות שלה ולהישאר עם הסגל הקיים. למרות הפציעות הרבות, במיוחד בהגנה, והמשברים בתוצאות, הבלאנקוס לא נכנעו ללחץ ולקחו את הזמן. בספרד, רבים מייחסים את המהלך לאמונה עמוקה של המועדון בשחקנים הנמצאים, ובמיוחד באלה שנפגעו אך היו אמורים לחזור בקרוב.

על פי העיתונות המקומית, ההתעקשות של המועדון לא לצאת לשוק העברות “הותירה חלק מהאוהדים חסרי סבלנות”, במיוחד לאחר ההפסדים הכואבים בסופר קאפ ובגביע. לאור הביקורת הגוברת, היו לא מעט קולות שטענו כי ריאל מדריד מנותקת מהמציאות. אך ההחלטה של הלבנים לא הייתה חסרת היגיון, ולטענת התקשורת הספרדית, היא הייתה מנותבת מתוך חשיבה ארוכת טווח: “מה אם ריאל מדריד צדקה שוב?”, ניתחו ב’מארקה’.

התקופה האחרונה מציגה את ריאל מדריד במצב טוב הרבה יותר ממה שראינו ממנה בתחילת השנה. הקבוצה של אלברו ארבלואה הצליחה להתייצב מבחינת ביצועים, כאשר כל החלקים חוזרים למקומם הטבעי. אחרי התוצאות המאכזבות, ניצחון חוץ קשה במסטאייה ויכולת מרשימה נגד ריאל סוסיאדד, בנוסף לתוצאה מעודדת אצל בנפיקה, מסמנים את השינוי, ובספרד מציינים את יציבות הקבוצה ואת חזרת השחקנים המרכזיים לקדמת הבמה.

גם בלי אמבפה: 1:4 לריאל מדריד על סוסיאדד

“ריאל מדריד הוכיחה שוב את חשיבות הסבלנות”

בסופו של דבר, ב’מארקה’ סיכמו: “ריאל הוכיחה שוב את חשיבות הסבלנות ואת הצורך במיקוד בסגל הנוכחי”. הבלאנקוס הציגו ביטחון בקבוצה הקיימת, ההבדל מבחינתם בין הצלחה לכישלון. ההתחזקות ההדרגתית של הקבוצה עם חזרת הפצועים גם ללא חיזוקים חיצוניים, מציבה את המועדון בעמדה טובה לעתיד הקרוב נכון לכרגע, הן בליגה והן בליגת האלופות.

