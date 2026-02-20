יום שישי, 20.02.2026 שעה 11:23
5422-5323הפועל ב"ש1
4825-4823בית"ר ירושלים2
4426-4423הפועל ת"א3
4326-4723מכבי ת"א4
3924-4623מכבי חיפה5
3235-3923הפועל פ"ת6
3145-4023מכבי נתניה7
2833-2523בני סכנין8
2339-2923הפועל חיפה9
2344-2823מ.ס אשדוד10
2348-2823עירוני טבריה11
2142-3323עירוני ק"ש12
2034-2223הפועל ירושלים13
1155-1623מכבי בני ריינה14

קוז'וק על חזרת קאנגווה: אני צריך לראות אותו

מאמן ב"ש דיבר על החזרה של הקשר לישראל לקראת הפועל חיפה בראשון ב-20:15: "הוא שמר על עצמו שם". אליאסי על הספסול: "חלק מהדרך שהייתי צריך לעבור"

|
רן קוז'וק (חגי מיכאלי)
רן קוז'וק (חגי מיכאלי)

רן קוז’וק פתח את דבריו: “אני שמח על הניצחון שלנו מול אשדוד, זה היה מבחן אופי גדול עבורנו. חוזרים הביתה למשחק מול הקהל שלנו, מאמין שבעזרת השם אצטדיון מלא אחרי התצוגה של הקהל באשדוד. זה משחק מורכב כי הפועל חיפה עם הרבה שחקנים חדשים בסגל ומאמן חדש וקשה להתכונן. מבינים לאן המשחק הזה הולך, אבל נצטרך להיות מפוקסים”.

לגבי האמירה שכל משחק הוא משחק עונה מעכשיו: “זה נכון, אני נוגע בזה הרבה בשיחות שלנו. אני מרגיש מהשחקנים המון בגרות, אנחנו יודעים לאן אנחנו יכולים להגיע ומה צריך לעשות כדי להגיע לשם. לי כמאמן זה נותן הרבה ביטחון”.

על התחושה שהפלייאוף כבר התחיל: “הפלייאוף התחיל כבר בשבוע שעבר נגד אשדוד, זה המשפט שיצאנו איתו מחדר ההלבשה. עכשיו הפלייאוף ממשיך מול הפועל חיפה. כל השאר לא מעניין”.

שחקני העבר שיפגוש במדי היריבה: “הם שחקנים מצוינים, מאחלים להם בהצלחה. דיברתי על זה גם נגד אשדוד, על השער שאלון תורג’מן כבש ושמחנו בשבילו. אין הכנה מיוחדת אליהם, אנחנו מאחלים להם המון הצלחה מהשבוע שאחרי”.

קוז'וך: "מבחינתנו הפלייאוף כבר התחיל"

המפתחות לניצחון במשחק: “בשיח שלנו אנחנו לוקחים את זה למונחי כדורגל, אבל יכול להיות שנצטרך במשחק הזה הרבה סבלנות. נצטרך לשחק מהר, לקבל החלטות מהירות וברגעים שיש לנו את המצבים נצטרך להביא עוד טיפה אחריות בשביל להבקיע ממצבים שעד עכשיו היינו צריכים 3-4 כאלה כדי להבקיע”.

הבעיות בתקשורת בחלק האחורי: “תקשורת זה עניין שהוא לא רק בחלק האחורי, זה פשוט היה בולט בשער שספגנו. תקשורת גם ורבאלית וגם לא ורבאלית זה משהו שאנחנו צריכים לשפר. השחקנים עשו צעד קדימה בנושא, וזה משהו שפותר בעיות. צריכים להשתפר בזה”.

החוזים של הבלמים ומצב הסגל

כשנשאל על מצב החוזה של מתן בלטקסה לקראת העונה הבאה: “מעניין אותנו הפועל חיפה לפני הכל. בסוף נרצה להשאיר את כל הבלמים שיש לנו, כולם שחקנים חשובים עבורנו. אני לא אתייחס לשחקנים ספציפיים בעניין החוזה, אבל אנחנו נצטרך ונרצה את כולם בעתיד”.

מבחינת פציעות, היעדרויות והחזרה של קינגס קאנגווה לארץ: “אנחנו חוזרים מיום חופש אז נדע בהמשך יותר טוב. כרגע הסגל כשיר. קאנגווה נחת? אני צריך לראות אותו, בסוף הוא מקצוען וגם שמר על עצמו שם. זה היה חלק מהתכנון שלנו איך הוא יוכל לנסוע ולראות את המשפחה”.

קינגס קאנגווה, "אני צריך לראות אותו, בסוף הוא מקצוען"(ראובן שוורץ)קינגס קאנגווה, "אני צריך לראות אותו, בסוף הוא מקצוען"(ראובן שוורץ)

החזרה של יוני סטויאנוב: “עדיין נמצא בשלב מוקדם מאוד של חזרה מפציעה, אבל מצד שני הוא נראה נהדר, פנטסטי, הרבה יותר מתקדם מהשלב הכרונולוגי שבו הוא נמצא”.

התמיכה בשי אליאס

הפוסט של שי אליאס בנוגע למצב הרפואי של אביו: “כמובן שהיינו מודעים כי אנחנו בקשר מאוד טוב עם השחקנים שלנו. מפה זה המקום קודם כל לאחל החלמה מהירה, כמובן שכבני אדם נעשה כל מה שצריך כדי לעזור”.

ניב אליאסי הוסיף בנושא: “רוב השחקנים כן ידעו על זה. מעבר לזה שהוא פרסם לא היה לנו איך לעזור עד עכשיו מעבר ללהיות איתו ולתמוך במה שצריך”.

הפוסט של שי אליאס (פרטי)הפוסט של שי אליאס (פרטי)

אליאסי: “אם זה חלק מהדרך שהייתי צריך לעבור, זה כבר לא בשליטתי”

השוער נשאל על התקופה האחרונה שבה אף ירד לספסל אחרי ההפסד להפועל תל אביב: “מסכים שמול הפועל ת”א היה משחק פחות טוב. זה משהו שקורה לכולם. מה שקרה אחרי זה אלה החלטות שלא תלויות בי ואני מכבד אותן. אם זה היה חלק מהדרך וממה שהייתי צריך לעבור זה כבר לא בשליטתי. אני שמח שחזרתי לשחק ומקווה שאני מוכיח את עצמי כמו שצריך”.

על הארכת החוזה הוסיף: “זה מדהים, מקום שהפך לבית עבורי. עברתי לגור פה, כבר עונה חמישית במועדון ואני נהנה פה מכל רגע. צעד משמעותי עבורי ואני שמח מזה מאוד”.

ניב אליאסי (חגי מיכאלי)ניב אליאסי (חגי מיכאלי)

ההתמודדות מול תורג’מן שעד לאחרונה שיחק איתו: “נאחל לו בהצלחה משבוע הבא, אבל תורג’י זה בן אדם מיוחד ושחקן מצוין. נשים עליו עין ואת הדגשים שצריך, אבל לא יותר מכל שחקן אחר”.

האם אחרי הגדלת הפער בצמרת יש שאננות בקבוצה: “קודם כל הפער הוא נחמד והכל טוב ויפה, אבל דברים תלויים בנו כרגע ואנחנו צריכים לעשות את העבודה בכל משחק. אנחנו מבינים את המשמעות של כל משחק ומשחק. לא צריך להסתכל רחוק, רק ממשחק למשחק. בשנה שעברה היה לנו את הפער ולא הצלחנו לשמור עליו”.

