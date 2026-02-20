יום שישי, 20.02.2026 שעה 13:54
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל

מחצית: מכבי רעננה - הפועל ב"ש 52:34

ליגת ווינר סל, מחזור 17: משחק נהדר של הדרומיים במטרו ווסט. חניכיו של רמי הדר עם רבע שני קסום עלו ליתרון משמעותי. דאן ואלבי בולטים אצל האורחת

חואקין שוכמן (לילך וויס-רוזנברג)
חואקין שוכמן (לילך וויס-רוזנברג)

אחרי שלושה ימי הפסקה, המחזור ה-17 של ליגת ווינר סל נמשך בשעה זו עם משחק ליגה קלאסי בו מכבי רעננה מארחת את הפועל באר שבע/דימונה למשחק בין שתי קבוצות במאזן שלילי, אך במומנטום שונה. 

מכבי רעננה מגיעה למשחק לאחר ארבעה הפסדים רצופים, כולם לקבוצות מצמרת הטבלה. בנוסף לכך, חניכיו של שי סגלוביץ’ נמצאים במקום ה-12 בטבלה עם אותו מאזן כמו הפועל גליל עליון ואליצור נתניה (שלושה ניצחונות בלבד), שסוגרות את הטבלה.

מנגד, חניכיו של רמי הדר מגיעים לאחר ניצחון 84:86 מרשים על אליצור קרית אתא. האדומים נמצאים במקום ה-8 בטבלה עם מאזן של שבעה ניצחונות ותשעה הפסדים, כאשר הם רחוקים רק 2 משחקים מהפועל חולון בשישייה הראשונה.

רמי הדר (מרטין גוטדאמק)רמי הדר (מרטין גוטדאמק)

בסיבוב הקודם ניצחו הדרומיים 84:88 בקונכייה הודות לערב נפלא של סי.ג'יי אלבי, שלהט עם 29 נקודות לצד שבעה ריבאונדים וחמישה אסיסטים. פורוורד באר שבע/דימונה ברנדון אנג'ל מדורג שישי בטבלת מלך הסלים עם 16.7 נקודות למשחק, לאחר שבששת המחזורים האחרונים העמיד ממוצעים נהדרים של 22.8 נקודות ו-10.5 ריבאונדים.

רבע ראשון: שוויון 20:20

חמישיית מכבי רעננה: דיילן קונץ, לנארד פרימן, ג’ו רגלנד, חואקין שוכמן וטייריס רדפורד.

חמישיית הפועל באר שבע/דימונה: ג’ייק אוניל, סי ג’יי אלבי, ברנדון אנג’ל, יואב ויטלם וקודי דמפס.

לפני התחלת המשחק, מכבי רעננה עשתה טקס ליותם חנוכי לכבוד זימון הבכורה שלו לנבחרת הבוגרת של ישראל. מי שקלע את הנקודות הראשונות הוא לנארד פרימן אשר דייק פעמיים מהקו. דיילן קונץ דייק מהשלוש ופתח פער של חמש נקודות כבר בתחילת המשחק. ג’ו רגלנד צלף שלשה גם הוא והעלה את רעננה ל-2:8. סי ג’יי אלבי קלע שלשה חשובה ובאר שבע ניצלה את הדקות שרגלנד ירד לספל כדי לצמק את התוצאה, רצף שלשות נהדר של האורחים השווה את התוצאה ל-18:18. הרבע הראשון נגמר בתוצאת שוויון 20:20.

רבע שני: 34:52 להפועל באר שבע/דימונה

הרבע השני נפתח עם ריצת 4:14 של האורחים לאחר סל נוסף של קודי דמפס. מהצד השני, טייריס רדפורד עם שמונה צימק והשאיר את הקבוצה מהשרון במשחק. החטאות רבות של רעננה מתוך הצבע נתנו לחניכיו של רמי הדר אפשרות לחזור ליתרון דו ספרתי, סל נוסף של יואב ויטלם מעלה את הדרומיים ל-15 הפרש. דמיאן דאן עם מהלך נפלא עלה כבר ל-11 נקודות במהלך החצי הראשון. שלשה ועבירה של אלבי המשיכה את המומנטום המוחלט של האדומים, 11 נקודות גם לו. שלשת קלאץ’ על הבאזר של דאן נעלה את החצי הראשון עם 34:52 לבאר שבע.

