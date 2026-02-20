"מרגישים שהשופטים יכולים לפסול לנו כל שער"

משהו רע עובר על ברצלונה. הימים האחרונים היו לא פשוטים עם הפסדים רצופים לאתלטיקו מדריד וג’ירונה שהרחיקו את הקטלונים מגביע המלך והורידו אותם מפסגת הליגה. למרות זאת, במועדון המוקד לא נמצא רק על היכולת, אלא גם מה שקורה מסביב, וסוגיית השיפוט ממשיכה להטריד את שחקני הקבוצה.

במועדון מרגישים מקופחים סדרתית. זה התחיל עם פסילת שער של בארסה מול אתלטיקו אחרי בדיקת VAR שנמשכה לא פחות מ-8 דקות, והמשיך עם שער מעורר מחלוקת של ג’ירונה שאושר למרות טענה לעבירה על ז’ול קונדה.

“השופטים יפסלו מה שהם רוצים”

בלם הקבוצה, אריק גארסיה, לא ניסה לייפות את המציאות בראיון ל-’Tot Costa’ וביטא את התחושות הקשות בחדר ההלבשה: “יש סיטואציות שהן פשוט לא בשליטתנו. כרגע, ההרגשה היא שהשופטים יכולים לפסול כל שער שאנחנו מבקיעים. אם הם רוצים לפסול, הם פשוט יעשו את זה”.

כבר לא בראש: ברצלונה מפסידה לג'ירונה

גארסיה הוסיף על התחושות המנטליות: “נכנסנו למצב של תסכול ואנחנו חייבים לעשות ‘ריסט’. אנחנו יודעים שהחלטות נגדנו יגיעו וחייבים להישאר מרוכזים. נגד אתלטיקו כבשנו, אבל לקח שמונה דקות עד שהחליטו אם לאשר את השער או לא. זה פשוט טירוף”.

הדרמה בינואר הקודם: “כמעט עזבתי לאיטליה”

מעבר לסערת השיפוט, הבלם סיפק הצצה למה שקרה מאחורי הקלעים של חלון ההעברות לפני שנה, בינואר 2025. הוא חזר מהשאלה מוצלחת בג’ירונה בקיץ שלפני כן ולא קיבל מספיק דקות בתחילת העונה, וכעת הוא מספר על כך שהיה קרוב לעזיבת המועדון.

אריק גארסיה (IMAGO)

“היה רגע שזה היה נראה סגור ושאני עוזב לקומו”, הודה הבלם. “המשחק מול בנפיקה ליסבון שינה הכל. אחרי שיחה עם פליק, הוא החליט שאני נשאר ואני יכול להגיד כיום שזו הייתה ההחלטה הכי טובה עבורי. מעולם לא פקפקתי ביכולות שלי. הייתי צריך את ההמשכיות כדי לצמוח, מצאתי אותה בג’ירונה ועכשיו אני לברצלונה עם הרבה יותר ביטחון”.