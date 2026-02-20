יום שישי, 20.02.2026 שעה 08:21
כדורסל ישראלי  >> גביע המדינה

"לא הלך כלום, אבל גאים במה שעשינו"

בהרצליה הקפידו לדבר על הגאווה ממה שהשיגו, אך הואו שקיוו להיות תחרותיים יותר. אורלנד: "הרגשות מעורבים". לוגשי: "לא הלך. לא זה מה שרצינו"

|
שחקני בני הרצליה מאוכזבים בסיום (רדאד ג'בארה)
שחקני בני הרצליה מאוכזבים בסיום (רדאד ג'בארה)

בבני הרצליה ניסו להרים אתמול את הראש, לאחר התבוסה (109:90) בגמר הגביע ולהסתכל על הדברים הטובים שהקבוצה עשתה עד כה, אבל התקשו להסתיר את האכזבה מהעובדה שהמשחק היה גמור, למעשה, כבר במחצית, כשהתוצאה הייתה 39:59 למכבי תל אביב.

“שום דבר בתכנית המשחק שלנו לא עבד”, הודו במועדון. “מכבי נמצאת בכושר מעולה וכרגע לאף קבוצה לא יהיה קל מולה, בטח בהיכל, שבו היא מרגישה מאוד נח”.

“נראה שאין קבוצה באירופה כרגע שיכולה למנוע ממכבי להגיע לאיזור המאה נקודות”, הוסיף יהוא אורלנד, מאמן הרצליה. “ניסינו להוציא אותם מאיזור הנוחות שלהם, אבל זה פשוט לא הלך”. 

יהוא אורלנד (רדאד גיהוא אורלנד (רדאד ג'בארה)

במועדון כעסו על שלישיית השופטים – דן ילון, אלעד ליבוביץ' ועומר וסרמן – לאחר שבשלב מסוים במחצית הראשונה הראה לוח העבירות על 16 עבירות שנשרקו לחובת הרצליה, מול 0 לחובת מכבי ת”א. “זה לא יכול להיות הגיוני”, אמרו במועדון. “זה די גמר לנו את הסיכוי להישאר צמודים למכבי”.

עיקר האכזבה בהרצליה הייתה מההגנה, שפשוט לא הצליחה לעצור את הצהובים בכלל. הדבר גרם לתסכול מההתחלה וכבר ברבע הראשון נראה צ’ינאנו אונוואקו גוער באלייז’ה סטיוארט.

קפטן הקבוצה, שליו לוגשי, דיבר על היום שאחרי: “אני אישית לוקח תמיד יום אחרי משחק לחשוב על מה היה, גם במקרה של ניצחון. אין ספק שיש על מה לחשוב. רצינו לעשות דברים אחרת, אין ספק”.

שלו לוגשי יורד מאוכזב מהפרקט (רדאד גשלו לוגשי יורד מאוכזב מהפרקט (רדאד ג'בארה)

לוגשי התייחס לתפקידו כקפטן: “קודם כל כשחקן אני שחקן של אנרגיות ותמיד מנסה לגרום לשחקנים להילחם ולא לוותר. גם בעשרים הפרש, כי בכדורסל הכל יכול להתהפך, אבל היום זה לא הלך”.

למרות האכזבה, בהרצליה עדיין מרוצים מהקבוצה

עם זאת, במועדון הקפידו להדגיש שהם עושים עד כה עונה נהדרת וההפסד בגמר הגביע היה בסך הכל השני של הקבוצה ב-16 המשחקים האחרונים בכל המסגרות וקטע רצף של שמונה ניצחונות רצופים. 

“לא מעריכים מספיק את הניצחונות שעשינו, כולל הניצחונות באירופה. ניצחנו שם שתי קבוצות מצוינות”, סיכם אורלנד. “מבחינת מה שהשגנו עד עכשיו זאת לא עונה טובה, אלא עונה יוצאת מהכלל. אנחנו יוצאים מפה עם ראש מורם והפנים קדימה, כי יש עוד המון מטרות העונה. אני כן גאה בדברים מסוימים שעשינו ובכך שהשחקנים המשיכו להלחם ולשחק עד הסוף ולראיה מסרנו 26 אסיסטים במשחק”.

כעת, הרצליה תחזור לליגה וביום ראשון תחכה לה הפועל גליל עליון (אולם היובל). בקבוצה מקווים לחזור לנצח מול הקבוצה של עידן אבשלום, שצריכה כל ניצחון כדי להתרחק מהתחתית. דשון פרנסיס, שלא נרשם השבוע בחצי הגמר והגמר, צפוי להירשם למשחק.

