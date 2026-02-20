יום שישי, 20.02.2026 שעה 08:21
 מזרח 
76%5907-633654דטרויט פיסטונס
67%5928-637855בוסטון סלטיקס
62%6175-646856ניו יורק ניקס
61%6468-667356קליבלנד קאבלירס
58%6430-649457טורונטו ראפטורס
54%5987-601452אורלנדו מג'יק
54%6455-644556פילדלפיה 76'
47%6763-668557אטלנטה הוקס
47%6448-660157שארלוט הורנטס
46%6708-674757מיאמי היט
46%6827-665757שיקגו בולס
45%6078-589953מילווקי באקס
30%6199-584054ברוקלין נטס
29%6696-625056אינדיאנה פייסרס
28%6446-594353וושינגטון וויזארדס
 מערב 
73%6068-660156אוקלהומה ת'אנדר
72%5915-627753סן אנטוניו ספרס
67%5945-624354יוסטון רוקטס
64%6477-668156דנבר נאגטס
58%6595-680857מינסוטה טימברוולבס
58%6125-624855פיניקס סאנס
55%6362-627155לוס אנג'לס לייקרס
54%6475-660557גולדן סטייט ווריורס
49%5864-586853לוס אנג'לס קליפרס
46%6641-654756פורטלנד בלייזרס
39%6249-614254דאלאס מאבריקס
33%6411-622254ממפיס גריזליס
32%7051-668056יוטה ג'אז
28%6510-619954ניו אורלינס פליקנס
23%6869-628557סקרמנטו קינגס

11 נקודות לדני וולף, ברוקלין הובסה מול קליבלנד

הישראלי הוסיף גם 7 אסיסטים לצד 6 ריבאונדים, הנטס ספגו 112:84 חד צדדי מהקאבלירס שהמשיכו לניצחון רביעי ברציפות בהובלת מיצ'ל והארדן שהצטיינו

|
דני וולף מול קליבלנד (רויטרס)
דני וולף מול קליבלנד (רויטרס)

אחרי שבוע האולסטאר, ליגת ה-NBA חזרה הלילה (בין חמישי לשישי) ובגדול עם שלל משחקים ובניהם גם של נציגים ישראלים בדמות ברוקלין של דני וולף ובן שרף. הנטס אומנם הובסו 112:84 לקליבלנד, אך וולף סיפק מספרים נאים בזמן ששרף שלא היה בסגל, כיכב בג’י ליג.

וולף לא פתח בחמישייה נגד הקאבלירס, אך היה 28 דקות על הפרקט בהן קלע 11 נקודות, סיפק עוד שבעה אסיסטים בנוסף לשישה ריבאונדים בדרך להמשיך להציג יכולת טובה מבחינת אישית.

מיצ’ל והארדן בלטו, הרצף של קליבלנד נמשך

קליבלנד המשיכה את רצף הניצחונות המרשים שלה (0:4) עם משחק מעולה. דונובן מיצ'ל גילה יכולת מצוינת עם 17 נקודות, כשהוא שיתף פעולה בצורה נהדרת עם ג'יימס הארדן, שהוסיף 16 נקודות ו-9 אסיסטים. הארדן היה מדויק מהשדה עם 6 מ-6, כולל 3 שלשות. השניים בלטו כבר מהפתיחה והוליכו את קליבלנד ליתרון משמעותי.

הקבוצה מיאסט טאון לא נתנה לברוקלין שום סיכוי והובילה לכל אורך המשחק, כשהיא סיימה את הרבע הראשון ביתרון של 18 נקודות. קליבלנד ירדה למחצית עם יתרון 48:70, לאחר חצי ראשון מרהיב בו קלעו ב-64.2% מהשדה. בהמשך, היא לא ריחמה והגדילה את היתרון עד ל-43 נקודות ברבע השלישי.

חוץ מהמובילים, גם השחקנים המחליפים הראו יכולת טובה, במיוחד גארט אלן, שסיים עם 15 נקודות, ואוון מובלי, שחזר לאחר פציעה ותרם 10 נקודות ו-9 ריבאונדים. קליבלנד הציגה שליטה מוחלטת בשני צידי המגרש ונראית בדרך להמשך רצף מרשים, כשהיא מתכוננת לארבעה משחקים נוספים בשבעת הימים הקרובים.

