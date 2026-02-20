11 נקודות לדני וולף, ברוקלין הובסה מול קליבלנד

אחרי שבוע האולסטאר, ליגת ה-NBA חזרה הלילה (בין חמישי לשישי) ובגדול עם שלל משחקים ובניהם גם של נציגים ישראלים בדמות ברוקלין של דני וולף ובן שרף. הנטס אומנם הובסו 112:84 לקליבלנד, אך וולף סיפק מספרים נאים בזמן ששרף שלא היה בסגל, כיכב בג’י ליג.

וולף לא פתח בחמישייה נגד הקאבלירס, אך היה 28 דקות על הפרקט בהן קלע 11 נקודות, סיפק עוד שבעה אסיסטים בנוסף לשישה ריבאונדים בדרך להמשיך להציג יכולת טובה מבחינת אישית.

מיצ’ל והארדן בלטו, הרצף של קליבלנד נמשך

קליבלנד המשיכה את רצף הניצחונות המרשים שלה (0:4) עם משחק מעולה. דונובן מיצ'ל גילה יכולת מצוינת עם 17 נקודות, כשהוא שיתף פעולה בצורה נהדרת עם ג'יימס הארדן, שהוסיף 16 נקודות ו-9 אסיסטים. הארדן היה מדויק מהשדה עם 6 מ-6, כולל 3 שלשות. השניים בלטו כבר מהפתיחה והוליכו את קליבלנד ליתרון משמעותי.

הקבוצה מיאסט טאון לא נתנה לברוקלין שום סיכוי והובילה לכל אורך המשחק, כשהיא סיימה את הרבע הראשון ביתרון של 18 נקודות. קליבלנד ירדה למחצית עם יתרון 48:70, לאחר חצי ראשון מרהיב בו קלעו ב-64.2% מהשדה. בהמשך, היא לא ריחמה והגדילה את היתרון עד ל-43 נקודות ברבע השלישי.

חוץ מהמובילים, גם השחקנים המחליפים הראו יכולת טובה, במיוחד גארט אלן, שסיים עם 15 נקודות, ואוון מובלי, שחזר לאחר פציעה ותרם 10 נקודות ו-9 ריבאונדים. קליבלנד הציגה שליטה מוחלטת בשני צידי המגרש ונראית בדרך להמשך רצף מרשים, כשהיא מתכוננת לארבעה משחקים נוספים בשבעת הימים הקרובים.