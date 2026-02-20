יום שישי, 20.02.2026 שעה 08:22
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5422-5323הפועל ב"ש1
4825-4823בית"ר ירושלים2
4426-4423הפועל ת"א3
4326-4723מכבי ת"א4
3924-4623מכבי חיפה5
3235-3923הפועל פ"ת6
3145-4023מכבי נתניה7
2833-2523בני סכנין8
2339-2923הפועל חיפה9
2344-2823מ.ס אשדוד10
2348-2823עירוני טבריה11
2142-3323עירוני ק"ש12
2034-2223הפועל ירושלים13
1155-1623מכבי בני ריינה14

"מרגישים את השינוי מהרגע שאבוקסיס הגיע"

בלם בני סכנין, מארון גנטוס, התייחס למינוי המאמן, שגם דיבר על ההגעה לקראת הפועל תל אביב: "נכון שהקבוצה עברה טלטלות, חשוב לי שנמצא את האיזון"

|
יוסי אבוקסיס מעביר את אימון בני סכנין (חגי מיכאלי)
יוסי אבוקסיס מעביר את אימון בני סכנין (חגי מיכאלי)

בני סכנין מצפה לקהל של 2,500 אוהדי הפועל ת"א שיגיעו מחר (שבת, 19:30) לדוחא למשחק המסקרן בין שתי הקבוצות. מדובר במשחק הבכורה של יוסי אבוקסיס על הקווים של קבוצתו הנוכחית מול זו שאימן בעבר הלא רחוק. בקבוצה מודעים לכך שהמשחק הוא ההזדמנות האחרונה להציל משהו מהמאבק על הכרטיס לפלייאוף העליון, אחרת כל המשך העונה יהיה ללא מטרות מעשיות אלא מתוך מטרה לבנות את הקבוצה לעונה הבאה.

אבוקסיס התייחס למפגש: “זה נכון שהקבוצה עברה טלטלות עם כל הסיפורים האחרונים, אבל אני באתי לכאן כדי להצליח. אני שמח להגיע למועדון שרוצה אותי ושכל הזמן השם שלי עלה פה. יש כאן אנשים שהראו לי כל הזמן אהבה ואנחנו צריכים להחזיר להם במגרש.

“יש לנו עוד שלושה משחקי פלייאוף. המשחק הקרוב מול הפועל ת"א זה כמו גמר. כרגע לא נותנים לסכנין סיכוי לסיים בפלייאוף, בעיקר בגלל שיש עוד שתי קבוצות לפנינו עם יתרון של נקודות והפרש שערים אבל אנחנו צריכים להתמקד רק בהפועל ת"א. חשוב לי שנמצא את האיזון הטוב ביותר כדי לעשות תוצאה טובה ולנצח".

ברברה עם מוחמד אבו ניל ומגברברה עם מוחמד אבו ניל ומג'ד סולימאן (אחר)

שמיר יחזור להרכב, שאר ה-11 זהים למשחק מול מכבי חיפה

הקפטן מארון גנטוס שיתף: "אנחנו כבר מרגישים את השינוי בחדר ההלבשה בכל מה שקשור לאווירה הטובה מהרגע שאבוקסיס הגיע. אני מקווה שבעזרת הקהל נשיג את שלוש הנקודות".

ההרכב המשוער: מוחמד אבו ניל, אלון אזוגי, חסן חילו, מארון גנטוס, קרלו ברוצ’יץ', עומר אבוהב, עדן שמיר, מייקום דייויד, מתיו קוג’ו, אחמד סלמן וארתור מריניאן.

