יום שישי, 20.02.2026 שעה 07:29
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5422-5323הפועל ב"ש1
4825-4823בית"ר ירושלים2
4426-4423הפועל ת"א3
4326-4723מכבי ת"א4
3924-4623מכבי חיפה5
3235-3923הפועל פ"ת6
3145-4023מכבי נתניה7
2833-2523בני סכנין8
2339-2923הפועל חיפה9
2344-2823מ.ס אשדוד10
2348-2823עירוני טבריה11
2142-3323עירוני ק"ש12
2034-2223הפועל ירושלים13
1155-1623מכבי בני ריינה14

חיפה תציע לירמקוב חוזה משודרג בתום העונה

הירוקים קבעו להיפגש עם השוער בסיום העונה למשא ומתן, במטרה להשאירו לפחות לעונה נוספת. בכר צפוי לשמור על אותו הרכב, במועדון שמו דגש על ההגנה

|
גיאורגי ירמקוב (עמרי שטיין)
גיאורגי ירמקוב (עמרי שטיין)

מכבי חיפה ושוערה, גיאורגי ירמקוב, קבעו להיפגש בסיום העונה למשא ומתן, וזאת במטרה שחוזהו של השוער האוקראיני ישודרג על מנת שימשיך במועדון לפחות עונה נוספת.

על פי הערכות במועדון, ישנו סיכוי ריאלי שירמקוב ישחק בירוק גם בעונה הבאה, למרות שכבר עכשיו ברור כי מספר קבוצות מעבר לים ינסו לרכוש את השוער המצטיין. חוזהו של ירמקוב עומד השנה על 200 אלף אירו (לאחר שכבר שודרג בעבר מ-100 אלף יורו), ובמכבי חיפה מבינים שכדי להשאירו יהיה עליהם להשוות את שכרו לבעלי השכר הגבוה ביותר בקבוצה. ירמקוב עצמו הביע עניין לצאת בעתיד אך ורק לליגה בכירה באירופה.

ההכנות להפועל פ"ת: בכר מאמין ב"הרכב המנצח"

בצד המקצועי, מאמן הקבוצה ברק בכר תירגל אתמול (חמישי) את אותו ההרכב שפתח בניצחון מול סכנין, לקראת המשחק מחר מול הפועל פתח תקווה. בכר מאמין בהרכב המנצח ולא ממהר לבצע שינויים.

ברק בכר באימון (עמרי שטיין)ברק בכר באימון (עמרי שטיין)

צמד הצעירים של הקבוצה, ינון פינגזיכט כמגן שמאלי ונבות רטנר כקשר, ימשיכו לנגן כינור ראשון. בחיפה קיימת שביעות רצון גדולה מהשניים, שאמורים להמשיך ולקבל את הקרדיט בהרכב עד תום העונה. מיכאל אוחנה ימשיך בקישור לצד סדריק דון, כאשר בחלק הקדמי יפתחו מנואל בנסון, גיא מלמד וקנג'י חורה.

על הספסל יעמוד לרשותו של בכר מגוון רחב של אפשרויות, בעיקר בחלק ההתקפי, עם שחקנים כמו טריבנטה סטיוארט, ג'ורג'יה יובאנוביץ', דולב חזיזה וסילבה קאני.

שחקני מכבי חיפה מאושרים (עמרי שטיין)שחקני מכבי חיפה מאושרים (עמרי שטיין)

בצוות המקצועי מודעים לכך שהמשחק מול הפועל פתח תקווה יהיה שונה בתכלית מהמפגש האחרון מול סכנין. הקבוצה תצטרך להתנהל במשנה זהירות בכל הנוגע למשחק ההגנה, על מנת שלא להישאר חשופה מאחור.

ההרכב המשוער: גיאורגי ירמקוב, יילה בטאי, עבדולאי סק, ליסב עיסאת, ינון פינגיזכט, נבות רטנר, דון סדריק, מיכאל אוחנה, קנג'י חורה, גיא מלמד ומנואל בנסון.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */