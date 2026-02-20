חיפה תציע לירמקוב חוזה משודרג בתום העונה

מכבי חיפה ושוערה, גיאורגי ירמקוב, קבעו להיפגש בסיום העונה למשא ומתן, וזאת במטרה שחוזהו של השוער האוקראיני ישודרג על מנת שימשיך במועדון לפחות עונה נוספת.

על פי הערכות במועדון, ישנו סיכוי ריאלי שירמקוב ישחק בירוק גם בעונה הבאה, למרות שכבר עכשיו ברור כי מספר קבוצות מעבר לים ינסו לרכוש את השוער המצטיין. חוזהו של ירמקוב עומד השנה על 200 אלף אירו (לאחר שכבר שודרג בעבר מ-100 אלף יורו), ובמכבי חיפה מבינים שכדי להשאירו יהיה עליהם להשוות את שכרו לבעלי השכר הגבוה ביותר בקבוצה. ירמקוב עצמו הביע עניין לצאת בעתיד אך ורק לליגה בכירה באירופה.

ההכנות להפועל פ"ת: בכר מאמין ב"הרכב המנצח"

בצד המקצועי, מאמן הקבוצה ברק בכר תירגל אתמול (חמישי) את אותו ההרכב שפתח בניצחון מול סכנין, לקראת המשחק מחר מול הפועל פתח תקווה. בכר מאמין בהרכב המנצח ולא ממהר לבצע שינויים.

ברק בכר באימון (עמרי שטיין)

צמד הצעירים של הקבוצה, ינון פינגזיכט כמגן שמאלי ונבות רטנר כקשר, ימשיכו לנגן כינור ראשון. בחיפה קיימת שביעות רצון גדולה מהשניים, שאמורים להמשיך ולקבל את הקרדיט בהרכב עד תום העונה. מיכאל אוחנה ימשיך בקישור לצד סדריק דון, כאשר בחלק הקדמי יפתחו מנואל בנסון, גיא מלמד וקנג'י חורה.

על הספסל יעמוד לרשותו של בכר מגוון רחב של אפשרויות, בעיקר בחלק ההתקפי, עם שחקנים כמו טריבנטה סטיוארט, ג'ורג'יה יובאנוביץ', דולב חזיזה וסילבה קאני.

שחקני מכבי חיפה מאושרים (עמרי שטיין)

בצוות המקצועי מודעים לכך שהמשחק מול הפועל פתח תקווה יהיה שונה בתכלית מהמפגש האחרון מול סכנין. הקבוצה תצטרך להתנהל במשנה זהירות בכל הנוגע למשחק ההגנה, על מנת שלא להישאר חשופה מאחור.

ההרכב המשוער: גיאורגי ירמקוב, יילה בטאי, עבדולאי סק, ליסב עיסאת, ינון פינגיזכט, נבות רטנר, דון סדריק, מיכאל אוחנה, קנג'י חורה, גיא מלמד ומנואל בנסון.