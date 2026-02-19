10 לקטש וסורקין: ציוני מכבי אחרי הזכייה בגביע

מכבי תל אביב זכתה הערב (חמישי) בגביע ה-47 בתולדות המועדון לאחר שניצחה את בני הרצליה 90:109 במסגרת גמר גביע המדינה. הצהובים כחולים זכו בתואר הראשון שלהם העונה כשהם הגיעו למעמד בפורמה המתאימה ובגישה הנכונה, כשהם חסרים שחקנים משמעותיים אך כשהאחרים לקחו את ההזדמנות בשתי ידיים, מה שהיה שווה לעודד קטש וחניכיו חגיגה מתוקה על הפרקט בהיכל מנורה מבטחים לראשונה מאז עונת 2015/16 כאשר מסע ההגנה שלהם על התואר הסתיים בהצלחה.

עודד קטש – 10

התוכנית ללכת על הגבוהים של הרצליה מפתיחת המשחק השתלמה כאשר יתרון הניידות של הצהובים הביא את די ג'יי בארנס ואת צ'ינאנו אונואקו, לבצע שתי עבירות כבר ברבע הראשון. הצהובים שלו נראו מוכנים למשחק לעילא ולעילא, תוכנית המשחק עבדה נהדר, ניהול המשחק היה פנטסטי בדיוק כמו בחצי הגמר נגד הפועל ירושלים.

עודד קטש (רועי כפיר)

ג'ימי קלארק – 9

הכוכב של הצהובים בתקופה האחרונה הציג את הגרסה האחראית ביותר שלו בין שבבחירת הזריקות ובין שבהגנה. השלשות נכנסו, הריבאונדים נלקחו והאסיסטים חולקו. זה היה המשחק הכי שלם של ג'ימי קלארק במעמד יוקרתי ועוד כגארד בכיר ברוטציה הצהובה.

ג'ימי קלארק (רועי כפיר)

ג'ף דאוטין ג'וניור – 8

הכוכב של הצהובים בחצי הגמר פתח את המשחק בצורה סולידית בשני צידי המגרש, הוא הניע את הכדור, חילק אסיסטים ועשה מחצית ראשונה חיובית מאוד אותה הוא סיים בדרך הכי טובה שאפשר- עם שלשה על הבאזר. במחצית השנייה כשהזריקות לא נכנסו לו, המשיך לעשות את שעשה טוב מאוד במחצית הראשונה, להפעיל את חבריו לקבוצה.

ג'ף דאוטין ג'וניור (רועי כפיר)

תמיר בלאט – 9

נכנס למגרש והתחיל להשפיע ישירות על ההתקפה הצהובה כאשר הכדורים התחילו להיכנס פנימה לגבוהים במהירות, הוא זיהה חיתוכים והפעיל את חבריו לקבוצה, היה איום בכל פיק אנד רול עם הגבוהים שפשוט נהנו מהנוכחות שלו על המגרש. במחצית השנייה המגמה איתו נמשכה כאשר גם קלע את השלשה הראשונה שלו מבחוץ, ודאג להשאיר את ההפרש במחוזות ה-20. האלגנטיות הפכה לריקוד של ממש על הפרקט כשהוא דואג שהרצליה תרגיש כל טעות הגנתית שלה.

תמיר בלאט (רועי כפיר)

וויל ריימן – 7

אגרסיבי, הגנתי ואיום מבחוץ הדרך הכי טובה אולי לתמצת את מה שוויל ריימן עשה בדקות הראשונות שלו על הפרקט וגם במחצית השנייה.

וויל ריימן (רועי כפיר)

אושיי בריסט – 8

שר ההגנה החדש של הצהובים עשה את שיודע לעשות הכי טוב, במחצית השנייה גם הנצרה השתחררה ושתי שלשות גדולות שלו דאגו להשאיר את הרצליה מאחור.

אושיי בריסט (רדאד ג'בארה)

גור לביא – 7

האסל שלשות, תנועה ללא כדור, איום מבחוץ וסיומת ליד הטבעת, נגע כמעט בכל כדור טועה או במילים אחרות בנוהל.

גור לביא (רועי כפיר)

ג'יילן הורד – 9

הורד פתח את המשחק נהדר כאשר הוא מציג את הארסנל ההתקפי שלו במלואו, כאשר גם בהגנה הוא היה שם בדרך למחצית ראשונה מצוינת שלו ושל קבוצתו, היכולת הנהדרת המשיכה גם אל תוך המחצית השנייה והיא הייתה שווה המון עבור קבוצתו.

ג'יילן הורד (רועי כפיר)

מרסיו סנטוס – 7

עלה מהספסל וכבר עזר לסבך את הגבוהים של הרצליה בבעיית עבירות כבר ברבע הראשון, כאשר הוא מגיע לקו וגם שם נקודות על הלוח. וסנטוס? המשיך בשלו גם במחצית השנייה.

מרסיו סנטוס (רועי כפיר)

רומן סורקין – 10

סורקין פתח את המשחק בצורה יעילה בשני צידי המגרש, הפורוורד סנטר של קטש ניסה לגעת בכל כדור בהגנה, בהתקפה בחירת הזריקות שלו הייתה נהדרת ובאמת שמה עוד נותר להגיד על סורקין שקורא את המשחק בצורה פשוט פנטסטית.

רומן סורקין (רועי כפיר)

ג'ון דיברתולומאו – 6

פתח הגנתית בצורה לא מדויקת, אך הרים את עצמו בהמשך בשני צידי המגרש.

ג'ון דיברתולומאו (רועי כפיר)

אורן סהר

אמנם לא שיחק מספיק בכדי לקבל ציון, אך נכנס למשחק בדקות הסיום ומיד עלה על הלוח עם ביטחון של וטרן.

* תמיר גולד – לא שיחק מספיק