הערב שלה: צפו בתמונות מהזכייה של מכבי ת"א

הערב שלה: צפו בתמונות מהזכייה של מכבי ת"אהצהובים הביסו את הרצליה בדרך לגביע ה-47. האורחים בהיכל, האוהדים, הרגעים של סורקין, החגיגות וההנפה: התואר של קטש וחניכיו מעדשת המצלמה של ONE צלמי ONE | 19/02/2026 23:18 מכבי תל אביב מניפה את גביע המדינה (רדאד ג'בארה) ג'יילן הורד מתחמם (רועי כפיר)בני הרצליה, רגע של ביחד (רועי כפיר)יהוא אורלנד ואלישי כדיר, ההתרגשות ניכרת (רועי כפיר)אוהדי מכבי תל אביב (רועי כפיר)התפאורה של הקהל הצהוב (רועי כפיר)גם אוהדי בני הרצליה הגיעו בהמוניהם להיכל (רדאד ג'בארה)דני פדרמן (רועי כפיר)מוטלי דניאל ובנו שון (רועי כפיר)יצחק הרצוג וסילבן אדמס (רועי כפיר)גביע המדינה בכדורסל, חיכה למנצחת (רועי כפיר)נשיא המדינה יצחק הרצוג ויו"ר איגוד הכדורסל עמוס פרישמן לצד גביע המדינה (רדאד ג'בארה)נשיא המדינה ברגע לחיצות הידיים (רועי כפיר)הג'אמפ בול בהיכל (רדאד ג'בארה)דנבר ג'ונס וג'ימי קלארק במאבק על הכדור ועל הספרה 2 (רדאד ג'בארה)וויל ריימן מתרכז (רועי כפיר)אלייז'ה סטיוארט מטביע (רדאד ג'בארה)עודד קטש מכוון את שחקניו (רועי כפיר)תמיר בלאט בוחן את האופציות (רועי כפיר)דנבר ג'ונס (רדאד ג'בארה)ג'יילן הורד עם החגיגה (רועי כפיר)רומן סורקין. מסמר הערב (רדאד ג'בארה)חגיגות במכבי תל אביב (רועי כפיר)אושיי בריסט. אטום לרעשי רקע (רדאד ג'בארה)יהוא אורלנד מתוסכל (רדאד ג'בארה)ערב לוהט של סורקין (רועי כפיר)רומן סורקין בהתעלות (רועי כפיר)שחקני מכבי תל אביב בעננים (רועי כפיר)מכבי תל אביב מניפה את גביע המדינה (רועי כפיר)