יום שישי, 20.02.2026 שעה 00:53
כדורסל ישראלי

הערב שלה: צפו בתמונות מהזכייה של מכבי ת"א

הצהובים הביסו את הרצליה בדרך לגביע ה-47. האורחים בהיכל, האוהדים, הרגעים של סורקין, החגיגות וההנפה: התואר של קטש וחניכיו מעדשת המצלמה של ONE

|
מכבי תל אביב מניפה את גביע המדינה (רדאד ג'בארה)
מכבי תל אביב מניפה את גביע המדינה (רדאד ג'בארה)
גג'יילן הורד מתחמם (רועי כפיר)
בני הרצליה, רגע של ביחד (רועי כפיר)בני הרצליה, רגע של ביחד (רועי כפיר)
יהוא אורלנד ואלישי כדיר, ההתרגשות ניכרת (רועי כפיר)יהוא אורלנד ואלישי כדיר, ההתרגשות ניכרת (רועי כפיר)
אוהדי מכבי תל אביב (רועי כפיר)אוהדי מכבי תל אביב (רועי כפיר)
התפאורה של הקהל הצהוב (רועי כפיר)התפאורה של הקהל הצהוב (רועי כפיר)
גם אוהדי בני הרצליה הגיעו בהמוניהם להיכל (רדאד גגם אוהדי בני הרצליה הגיעו בהמוניהם להיכל (רדאד ג'בארה)
דני פדרמן (רועי כפיר)דני פדרמן (רועי כפיר)
מוטלי דניאל ובנו שון (רועי כפיר)מוטלי דניאל ובנו שון (רועי כפיר)
יצחק הרצוג וסילבן אדמס (רועי כפיר)יצחק הרצוג וסילבן אדמס (רועי כפיר)
גביע המדינה בכדורסל, חיכה למנצחת (רועי כפיר)גביע המדינה בכדורסל, חיכה למנצחת (רועי כפיר)
נשיא המדינה יצחק הרצוג ויו"ר איגוד הכדורסל עמוס פרישמן לצד גביע המדינה (רדאד גנשיא המדינה יצחק הרצוג ויו"ר איגוד הכדורסל עמוס פרישמן לצד גביע המדינה (רדאד ג'בארה)
נשיא המדינה ברגע לחיצות הידיים (רועי כפיר)נשיא המדינה ברגע לחיצות הידיים (רועי כפיר)
הגהג'אמפ בול בהיכל (רדאד ג'בארה)
דנבר גדנבר ג'ונס וג'ימי קלארק במאבק על הכדור ועל הספרה 2 (רדאד ג'בארה)
וויל ריימן מתרכז (רועי כפיר)וויל ריימן מתרכז (רועי כפיר)
אלייזאלייז'ה סטיוארט מטביע (רדאד ג'בארה)
עודד קטש מכוון את שחקניו (רועי כפיר)עודד קטש מכוון את שחקניו (רועי כפיר)
תמיר בלאט בוחן את האופציות (רועי כפיר)תמיר בלאט בוחן את האופציות (רועי כפיר)
דנבר גדנבר ג'ונס (רדאד ג'בארה)
גג'יילן הורד עם החגיגה (רועי כפיר)
רומן סורקין. מסמר הערב (רדאד גרומן סורקין. מסמר הערב (רדאד ג'בארה)
חגיגות במכבי תל אביב (רועי כפיר)חגיגות במכבי תל אביב (רועי כפיר)
אושיי בריסט. אטום לרעשי רקע (רדאד גאושיי בריסט. אטום לרעשי רקע (רדאד ג'בארה)
יהוא אורלנד מתוסכל (רדאד גיהוא אורלנד מתוסכל (רדאד ג'בארה)
ערב לוהט של סורקין (רועי כפיר)ערב לוהט של סורקין (רועי כפיר)
רומן סורקין בהתעלות (רועי כפיר)רומן סורקין בהתעלות (רועי כפיר)
שחקני מכבי תל אביב בעננים (רועי כפיר)שחקני מכבי תל אביב בעננים (רועי כפיר)
מכבי תל אביב מניפה את גביע המדינה (רועי כפיר)מכבי תל אביב מניפה את גביע המדינה (רועי כפיר)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */