יום שישי, 20.02.2026 שעה 16:37
ספורט אחר  >> טניס

דרמה בדובאי: אניסימובה הדיחה את אנדרייבה

האלופה היוצאת נכנעה 2:6, 7:5, 7:6(4) בתום קרב אדיר ופרצה בבכי. האמריקאית תפגוש את פגולה בחצי הגמר, הרוסייה תאבד נקודות דירוג משמעותיות

|
אמנדה אניסימובה מנצחת בדובאי (רויטרס)
דרמה גדולה התרחשה היום (רביעי) במסגרת רבע גמר טורניר דובאי יוקרתי (WTA 1000), כאשר מסעה של מירה אנדרייבה להגנה על התואר הסתיים בהפסד כואב. הטניסאית הרוסייה בת ה-18, שנחשבת לאחת הכוכבות העולות בסבב, נכנעה לאמנדה אניסימובה האמריקאית בתום מותחן שנמשך שעתיים ו-38 דקות והסתיים בתוצאה 2:6, 7:5, 7:6(4).

המשחק נפתח בשליטה מוחלטת של אנדרייבה, המדורגת חמישית בטורניר, שניצחה את המערכה הראשונה בקלות 2:6 ואף הובילה 0:2 בפתיחת המערכה השנייה. נראה היה שהאלופה המכהנת בדרך הבטוחה לחצי הגמר, אך אניסימובה (מדורגת 2) גילתה אופי יוצא דופן, חזרה מפיגור ולקחה את המערכה השנייה 5:7. המערכה השלישית והמכרעת סיפקה טניס ברמה הגבוהה ביותר עם תהפוכות רבות, כאשר בסיומה ידה של האמריקאית הייתה על העליונה בשובר השוויון.

מירה אנדרייבה מגיבה בתסכול (רויטרס)מירה אנדרייבה מגיבה בתסכול (רויטרס)

הסיום היה אמוציונלי במיוחד. אנדרייבה, שאיבדה את ההזדמנות לשחזר את הישגה מהשנה שעברה, נראתה שבורה ופרצה בבכי על המגרש מיד לאחר הנקודה האחרונה. אניסימובה, שהשיגה את ניצחונה הראשון על יריבה מהטופ-10 בשנת 2026, התייחסה לתגובה של יריבתה הצעירה ואמרה בסיום: "היה לי עצוב מאוד לראות אותה ככה. שתינו נלחמנו כל כך קשה היום, ובמשחקים כאלה תמיד קשה שמישהי צריכה להפסיד בסוף".

בעקבות ההפסד ברבע הגמר, אנדרייבה צפויה לספוג ירידה בדירוג העולמי. כאלופה היוצאת, היא הגנה על 1,000 נקודות דירוג, אך תסתפק ב-215 נקודות בלבד השנה. המשמעות היא שהרוסייה, המדורגת כרגע במקום השביעי בעולם, צפויה לרדת בדירוג ה-WTA שיפורסם בשבוע הבא. מבחינה כספית, היא תשלשל לכיסה סכום של 98,500 דולר.

בחצי הגמר מצפה לאניסימובה דרבי אמריקאי מסקרן מול ג'סיקה פגולה (מדורגת 4). פגולה הבטיחה את מקומה בארבע האחרונות לאחר שגברה על קלרה טאוסון הדנית בשלוש מערכות (3:6, 6:2, 4:6). המאזן בין השתיים נוטה בבירור לטובת פגולה, שמובילה 0:4 במפגשים הישירים, כולל ניצחון ברבע גמר אליפות אוסטרליה הפתוחה בחודש שעבר. עבור אניסימובה, זו תהיה הופעה ראשונה בחצי גמר מאז גמר ה-WTA בריאד ב-2025.

