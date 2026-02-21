בוחרים את ה-GOAT הישראלי בספורט הקבוצתי

ההגעה של דני אבדיה למשחק האולסטאר של ה-NBA גרמה לכולנו לתהות - האם הוא ה-עז של הספורט הישראלי? לשם כך, פודקאסט מצדיעים לווינרים בשיתוף הטוטו התכנס כדי להכריע בסוגיה, כאשר הפאנל התבקש לבחור מיהם השלושה הגדולים ביותר בספורט הקבוצתי בתולדות ישראל.

רז אמיר, עמית לוינטל ומוטל’ה רפלד בחרו כל אחד את העשירייה שלו ולאחר שלא היו הסכמות לגבי העשרה, סקרנו את כל ה-13 שנכנסו לרשימות המשותפות והגענו כמובן עד לבחירה בשלושה הגדולים ביותר וגם ה-GOAT מביניהם.

אז איפה אבדיה? לאן הגיע אייל ברקוביץ׳? האם יוסי בניון נבחר לפני מיקי ברקוביץ׳ ואיפה חיים רביבו, אלי אוחנה, ערן זהבי, מוטל’ה שפיגלר, דורון ג׳מצ׳י ועוד?

מיקי ברקוביץ'. לאיזה מקום הוא הגיע? (יניב גונן)

הסקירה המלאה מחכה לכם בפרק, האזנה נעימה, ואחר כך אתם מוזמנים להגיב מה חשבתם על הבחירות.

אז מי הטופ 3 עליהם הסכימו, מי במקום הראשון ומי נותרו מחוץ לעשירייה? הכל מחכה לכם בפרק. האזנה נעימה.