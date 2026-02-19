יום חמישי, 19.02.2026 שעה 18:18
ספורט אחר  >> טניס

מיקי זוהר: נקים את בית האיגודים בווינגייט

שר התרבות והספורט הודיע על הקמת הגוף אליו ייכנסו המשרדים של איגודי הספורט בארץ. איגוד השייט החל במו"מ להעתקת משרדיו מהדר יוסף למכון וינגייט

|
מכון וינגייט (מכון וינגייט)
מכון וינגייט (מכון וינגייט)

שר התרבות והספורט מיקי זוהר הצהיר הערב (חמישי) כי יקים במכון וינגייט את ״בית האיגודים״ אליו ייכנסו משרדיהם של איגודי הספורט בארץ. איגודי ספורט גדולים נוספים בדרך להעתיק את משרדיהם למכון הלאומי לספורט, כאשר האיגוד הראשון שבוחן זאת - איגוד השייט.

שר התרבות והספורט, מיקי זוהר, הצהיר: “אנחנו רוצים להקים את בית האיגודים, כך שכל איגודי הספורט יעברו לווינגייט עם משרדים מסודרים. בדקנו את זה, מדובר בעלות של כ-20 מיליון שקל. הרעיון הוא שכמה שיותר מכל האיגודים בארץ יהיו במכון הלאומי תחת קורת גג אחת”.

ל-ONE נודע כי בימים האחרונים איגוד השייט החל במשא ומתן להעתקת משרדיו ממתחם הספורט בהדר יוסף בתל אביב למכון וינגייט, כחלק מהיוזמה של השר להקים בניין מיוחד ובו יישבו ההנהלות. גם איגוד הכדוריד פנה ביוזמתו על מנת להקים בית לאומי והנושא נבחן.

כל זאת, במטרה להביא עוד גופים מהספורט הישראלי לתוך מכון וינגייט שעבר לניהולו של ארי שטינברג לאחרונה. כזכור, לאחרונה הצטרפו למכון וינגייט משרדיהם של מרכז הפועל, עמותת ערכים בספורט, עמותת ספיישל אולימפיקס, איגוד הטריאתלון ואיגוד הקשתות. בקרוב ייכנסו איגודים נוספים פנימה

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */