טראמפ: פיפ"א תגייס 75 מיליון ד' לכדורגל בעזה

נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, התייחס היום (חמישי) בוושינגטון לעולם הכדורגל ולפיפ"א במהלך נאומו בפתיחת כינוס מועצת השלום בנושא עזה, וסיפק כותרות גם מהזווית הספורטיבית.

במהלך האירוע ציין טראמפ כי למעלה מ-20 מדינות מיוצגות בכינוס על ידי ראשי מדינות, שרי חוץ ושליחים רשמיים. בין המשתתפים הבולטים נכח גם נשיא פיפ"א, ג'יאני אינפנטינו, שישב בבמת הכבוד וזכה להתייחסות מיוחדת מצד הנשיא האמריקאי.

"כמעט כולם כאן הם ראשי מדינות, חוץ מג'יאני, אבל הוא ראש הכדורגל העולמי, אז זה לא רע בכלל", התלוצץ טראמפ. בהמשך נאומו הכריז טראמפ כי פיפ"א תפעל לגייס מעל 75 מיליון דולר לטובת פרויקטים הקשורים לכדורגל ברצועת עזה. לדבריו, הארגון אף ישלח כוכבי כדורגל בינלאומיים לביקורים באזור כחלק מיוזמות ספורטיביות הומניטריות.

ג'יאני אינפנטינו בכינוס (רויטרס)

טראמפ דיבר על כך שארצות הברית תארח את מונדיאל 2026 יחד עם קנדה ומקסיקו, וטען כי גביע העולם שבר כל שיא מכירת כרטיסים בהיסטוריה של הכדורגל.

אגב, אינפנטינו עורר סוג של סערה כאשר במהלך הכינוס חבש בהומור מבחינתו את הכובע המזוהה עם טראמפ, עליו כתוב USA 45-47. הכוונה במספרים היא סימול מעמדו של טראמפ כנשיא ה-45 ואת מטרת הקמפיין שלו להפוך לנשיא ה-47. בארה”ב התייחסו לעניין וטענו כי נשיא פיפ”א “נכשל בלשמור על ניטרליות פוליטית” לפי הקוד האתי של הארגון.

ג'יאני אינפנטינו עם הכובע של טראמפ (רויטרס)

הקשר ההדוק בין טראמפ לאינפנטינו

נזכיר כי טראמפ ואינפנטינו הפגינו בשנים האחרונות מערכת יחסים קרובה יחסית, כאשר נשיא פיפ"א אף העניק לו בעבר פרס שלום מטעם הארגון. הופעתו של אינפנטינו בכינוס המדיני בוושינגטון והאזכורים הרבים לכדורגל בנאום הנשיא חיברו בין הזירה המדינית לזו הספורטיבית.

מלבד הפרס שהעניק ארגון הכדורגל העולמי לנשיא ארה”ב, אינפנטינו אף הוזמן בחודש אוקטובר האחרון לפסגת השלום בשארם א-שייח' שבמצרים. השווייצרי נכח באירוע בין ראשי ממשלה של מדינות באירופה ובעולם, וכן נשיאים ומנהיגים ממדינות ערביות. עוד הוכחה לקשר ההדוק בין השניים.