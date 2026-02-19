אביה של שוויונטק מגן בחירוף נפש על הפסיכולוגית

אביה של איגה שוויונטק, הטניסאית המדורגת שנייה בעולם, תומאש שוויונטק, הגיב בחירוף נפש לביקורות שהוטחו לאחרונה בפסיכולוגית הספורט של בתו, דריה אברמוביץ'. התגובה החריפה הגיעה בעקבות דיון ציבורי מתגבר סביב תפקידה המרכזי של אברמוביץ' בקריירה של שוויונטק, במיוחד לנוכח תקופה פחות יציבה שעוברת הטניסאית על המגרש.

אברמוביץ' מלווה את שוויונטק מאז 2019, כאשר הטניסאית הפולנייה הייתה עדיין נערה בשנות העשרה המאוחרות שלה, בדרכה לפרוץ לצמרת העולמית. מאז ועד היום, היא נותרה חלק בלתי נפרד מצוות האימון של שוויונטק, למרות חילופי מאמנים רבים לאורך השנים, ביניהם פיוטר סיירזפוצקי, תומאש ויקטורובסקי וכיום וים פיסטה. נוכחותה הקבועה נתפסת כגורם מפתח בעלייתה של שוויונטק למקום הראשון בעולם וזכייתה בשישה תארי גרנד סלאם, כולל הרולאן גארוס בגיל 19, אליפות ארה"ב הפתוחה ב-2022 ואליפות ווימבלדון ב-2025.

איגה שוויונטק מכה בכדור (רויטרס)

אף על פי הצלחתה המסחררת, תפקידה של אברמוביץ' עורר שאלות לאורך השנים. כבר בשנת 2025, הפסיכולוג הפולני דריוש נוביצקי טען כי "גבולות מסוימים" בין השחקנית למטפלת נחצו, ותיאר את מערכת היחסים כ"מופרעת". לאחרונה, הביקורת התחדשה והתעצמה, כאשר מאמן הנוער לשעבר ארתור סוסטאצ'קו והעיתונאי לך סידורם דנו בנושא בפרק של הפודקאסט "Trzeci Serwis". סוסטאצ'קו ציין כי אינו מכיר מקרה אחר בו שחקן מבלה "יום ולילה עם פסיכולוגית", כולל חופשות משותפות, צפייה בסרטים ונוכחות במשחקים, אך הוסיף "אם זה מתאים לאיגה, לא ארתיע אותה". סידורם, מצידו, הטיל ספק ביעילותה הנראית לעין של אברמוביץ' במהלך טורנירים, והצביע על הקשיים של שוויונטק באליפות אוסטרליה הפתוחה ובדוחא. הוא תיאר את שוויונטק כ"צרור עצבים" ללא מנגנונים ברורים ליישום בזמן אמת.

הדיון הציבורי עורר את זעמו של תומאש שוויונטק, אביה של איגה וחתר אולימפי לשעבר, הנוסע לעיתים קרובות עם בתו ואברמוביץ' לטורנירים. בתגובה חריפה ובוטה שפורסמה ברשת, הוא פנה ישירות לסוסטאצ'קו וסידורם וכתב: "מה אתם שניכם השגתם? כמעט כלום, תתעסקו בענייניכם. אתם לא מבינים כלום, אתם ישנים בעמידה." תגובה זו הדגישה את ההגנה הנחושה של המשפחה על הקשר המקצועי והאישי.

בעוד שצוות האימון של שוויונטק השתנה לאורך השנים, תפקידה של אברמוביץ' נשאר מרכזי בקריירה שלה. המחלוקת מדגישה שאלות רחבות יותר לגבי הגבולות בין ספורטאים לאנשי המקצוע בתחום בריאות הנפש, במיוחד כאשר הצלחות וקשיים כאחד נמצאים תחת זכוכית מגדלת ציבורית. איגה שוויונטק, המדורגת כיום שנייה בעולם, מחזיקה במאזן של 9 ניצחונות מול 4 הפסדים בשנת 2026, כאשר הישגה הטוב ביותר עד כה היה הגעה לגמר באוסטרליה. לאחרונה, היא הודחה ברבע הגמר בדוחא מול מריה סאקארי, מה שהחזיר את נושא תמיכתה המנטלית לאור הזרקורים. הוויכוח סביב תפקידה של אברמוביץ' צפוי להמשיך וללוות את הטניסאית הפולנייה ואת עולם הטניס כולו.