5820-5227ארסנל1
5324-5426מנצ'סטר סיטי2
5027-3726אסטון וילה3
4537-4726מנצ'סטר יונייטד4
4430-4726צ'לסי5
4235-4126ליברפול6
4035-4026ברנטפורד7
3730-2926אברטון8
3745-4326בורנמות'9
3637-3726ניוקאסל10
3630-2726סנדרלנד11
3440-3526פולהאם12
3232-2826קריסטל פאלאס13
3134-3426ברייטון14
3045-3626לידס15
2937-3626טוטנהאם16
2738-2526נוטינגהאם פורסט17
2449-3226ווסטהאם18
1851-2826ברנלי19
1050-1827וולבס20

עכשיו זה רשמי: סאקה האריך חוזה בארסנל

לאחר שהקשר חגג עם תנועת חתימה במשחק מול וולבס, התותחנים הודיעו כי הוא ימשיך במועדון עם חוזה עד 2031. הוא ירוויח יותר מ-300,000 ליש"ט לשבוע

בוקאיו סאקה חוגג עם חתימה (רויטרס)
בוקאיו סאקה חוגג עם חתימה (רויטרס)

עכשיו זה רשמי. לאחר שהדיווחים מלפני מספר ימים טענו כי הכל סגור, ארסנל הודיעה היום (חמישי) כי כוכב המועדון בוקאיו סאקה חתם על חוזה ארוך טווח. הקשר האריך חוזה עד 2031, וצפוי להרוויח יותר מ-300,000 ליש”ט לשבוע.

רק אתמול כבש הכוכב את שער היתרון של קבוצתו מול וולבס וחגג עם תנועת חתימה מול היציעים, שסימנה את ההכרזה הקרבה על החוזה החדש שכאמור הגיעה היום.

סאקה הצטרף לאקדמיה של המועדון מגיל צעיר ומאז עשה הדרך עד להופעת הבכורה בבוגרים בשנת 2018. מאז הוא הספיק לערוך כמעט 300 הופעות במדי ארסנל, שבהן כבש 78 שערים בכל המסגרות.

בוקאיו סאקה מאושר (רויטרס)בוקאיו סאקה מאושר (רויטרס)

לאחר שכבר הספיק להפוך לאחד מהטובים בעולם בתפקידו, הקשר החל להתמודד עם פציעות בשנה האחרונה שפגעו ביכולת שלו. כעת הוא חזר פעם נוספת מהיעדרות והצליח למצוא את הרשת מול וולבס, כשקבוצתו תקווה שיצליח להתאושש ולחזור ליכולת שיכולה להעניק לה את האליפות.

אחרי ה-2:2 המאכזב מול וולבס, ארסנל ראשונה בפרמייר ליג עם 58 נקודות ומשחק עודף על פני השנייה מנצ’סטר סיטי, לה 53 נקודות, כשעושה רושם שאנחנו בדרך למרוץ אליפות צמוד בין השתיים שיוכל להמשיך עד הסיום.

