הוחלט: עמותת מכבי עירוני אשדוד מתפרקת

תם הטקס של מכבי עירוני אשדוד. בהחלטת בית המשפט המחוזי בבאר שבע היום (חמישי), נקבע כי העמותה, המנהלת את קבוצת הכדורגל מליגה א’ דרום –

מפורקת ועל כן מינה השופט יעקב פרסקי את עו”ד אורון קרן כנאמן הקבוצה. ההתאחדות לכדורגל תעסוק בכל הקשור להפחתת הנקודות בפועל, העונה או עונה הבאה, על פי התקנון.

יש לציין כי את השחקנים והמאמנים שתבעו את מכבי עירוני אשדוד ייצג בתיק עו”ד אופיר רונן, שיצא מרוצה מהדיון ומההחלטה שניתנה בסופו. עוד נכחו בדיון, בפני השופט פרסקי: יגאל ממן יו”ש העמותה, עו”ד בת שבע כהן ב”כ רשם העמותות וב”כ הכונ”ר עו”ד בקי חנניה.

בראשית דבר החלטת השופט יעקב פרסקי נכתב: “הבקשה לפירוק העמותה הוגשה על ידי עובדים של העמותה שתחתיה מצויה פעילות של קבוצת כדורגל באשדוד אשר הינה בליגה א’. ביום 15/01/2026 התקיים דיון ראשון בבקשה לסגרתה ובין היתר עלה כי יש צורך למצות את אפשרויות העמותה להביא לפתרון המחלוקות הכספיות ולהסדיר חובות”.

עו"ד אופיר רונן (מערכת ONE)

בהמשך דבריו הוסיף השופט: “העמותה לא הגישה תגובה מעודכנת והמייצג שלה התפטר מייצוג. במסגרת הדיון היום, יו”ר העמותה ביקש הזדמנות נוספת ולאחר שפורט כי נעשו ניסיונות להביא להסדרת החובות וכי אף שולמו חלק מהם. כפי שעלה מעדכון ב”כ המבקשים, עו”ד אופיר רונן, החוב כלפי המבקשים נותר בעינו והייתה חזרה על הבקשה לפירוק העמותה.

“זאת, בראש ובראשונה, על מנת שעובדי העמותה יוכלו בכפוף לצו פירוק להיפרע בהתאם לזכויותיהם בביטוח הלאומי לעת פירוק. לאור המלצת רשמת העמותות והכונ”ר, אני מורה בזאת על פירוק העמותה. מטעם הממונה ורשמת העמותות הוצגו שלושה בעלי תפקיד פוטנציאליים לתפקיד המפרק, מתוך המועמדים הנני מורה על מינוי עו”ד אורון קרן כנאמן לעמותה.

קהל מכבי עירוני אשדוד (יונתן גינזבורג)

“הנאמן מתבקש להגיש דוח מעדכן בתוך 30 יום לכל המאוחר וכמובן להגיש דוח מעדכן קודם לכן לפי צורך. בעת הדיון ניתנה הדגשה לצורך של בעל התפקיד שימונה לבחון את פעילות העמותה בתחום הנוער ובעלי המוגבלויות כאשר הדגש מבחינת רשמת העמותות הינו לפי האפשר העברת פעילות זו לעמותה אחרת”.

לסיכום אמר פרסקי: “הנאמן מתבקש להתייחס לדברים שנאמרו בדיון, לבחון את פעילות העמותה ככל האפשר, העברת חלק מהפעילות לעמותה אחרת כפי שציינה ב”כ רשם העמותות. רשמתי בפניי בטרם סיום, את בקשת ב”כ העובדים מיו”ר העמותה להמציא את תלושי המשכורות באופן מיידי, כמו שגם רשמתי בפניי כי יגאל ממן מתבקש להמציא עד מחר את תלושי השכר לב”כ העובדים”.