מפוארטו ריקו להפועל מרמורק בליגה א'

איפה זה פוארטו ריקו? מדובר באי בים הקריבי, המהווה טריטוריה ומדינת חסות של ארצות הברית. משם הגיע לו איתן סולומיאני, שחקן ההגנה בן ה-19 המשחק כבלם וכמגן ימני. השחקן יחבור להפועל מרמורק מליגה א’ דרום, מדובר בצעיר בעל רגל ימין, המתנשא לגובה של 1.83 מטרים. איתן הוא יהודי שנולד בפוארטו ריקו, ומבלבד האזרחות המקומית הוא מחזיק גם באזרחות אמריקאית.

הצעיר, שנולד ב-08/12/2026, עבר בתחילת עונת 2025/26 הנוכחית מאקדמיית קווינטנה (Academia Quintana) מהאי הקריבי לפורטלזה (Fortaleza CEIF U20) בקולומביה. עפ”י נתנוני טרנספר-מרקט (TransferMarkt) קבוצתו הראשונה הייתה באיימון (Bayamón FC), כשלקבוצת הבוגרים שלה חמש צלחות אליפות וגביע אחד על אדמת פוארטו ריקו.

בגיל 16, 11 חודשים ו-14 ימים (22/11/2023) עלה לראשונה למשחק נבחרתו המקומית. מעבר לכך, רשם שתי הופעות בנבחרת 17U ושתי הופעות נוספות בנבחרת 20U של פוארטו ריקו. לישראל הגיע והחל להתאמן במכבי הרצליה, אלא שעם סגירת החלון לא התאפשר לקבוצה מהלאומית לרשום אותו. עד לקיץ, ישחק סולומיאני תחת עיניה של מכבי פתח תקווה יש לציין.