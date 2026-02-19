הצטרפו לשידור החי של התוכנית "שיחת היום"הנושאים החמים בספורט בשידור חי כאן באתר ובערוץ ONE: העדות הסוערת של המאמן הבכיר בביהמ"ש, מה קורה אם הכדורגל הישראלי ייעצר ואסיפת החירום גידי ליפקין ואסי ממן | 19/02/2026 14:20 דן ביטון מנסה להשתחל בין שחקני מכבי תל אביב (שחר גרוס) העדות הסוערת של המאמן הבכיר בבית המשפט, מה קורה אם הכדורגל הישראלי ייעצר ואסיפת החירום. כל זאת ועוד בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.ישיר: שיחת היום - כל מה שקורה בספורט!התוכנית “שיחת היום” של ONE משודרת בכל יום ראשון עד חמישי באתר ובערוץ ONE, ומשודרת גם עכשיו. הוספת תגובה טוען תגובות... • השב • הוסף תגובה בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי השימוש