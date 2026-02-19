סוער בישיבה: מי אתה שתגיד לי תתקדם, אפס

תקציב איגוד הכדוריד אושר, למרות המחלוקות בתוך הנהלת איגוד הכדוריד. זה קרה במהלך ישיבת הנהלה סוערת שהתקיימה ביום רביעי השבוע ובמהלכה פרץ עימות בין יו"ר האיגוד עידן מזרחי למי שמוביל את סיעת מכבי יובל צלנר, עימות שהגיע לפסים אישיים וגרם לחברי ההנהלה להתערב ולהרגיע את הרוחות.

הישיבה הייתה סוערת ובמהלכה נשמעו צעקות בין היו"ר עידן מזרחי לבין יובל צלנר, שנמנה בין חברי ההנהלה שמתנגדים לו מצד סיעת מכבי, לנוכח הדרישה של היו"ר להחליף את אחד מחברי ההנהלה בסיעתו על מנת שיהיו 30% נשים מקרב חברי ההנהלה באיגוד, אחרת האיגוד לא יוכל לקבל את כל התקציבים מהמדינה. מזרחי דרש זאת דווקא מסיעת מכבי, ולא משתי הסיעות האחרות, זו שבראשה הוא עומד וסיעת הפועל שתומכת בו.

בישיבה עידן מזרחי דרש: "צריך שמכבי יוציאו גבר ויכניסו אישה להנהלה", אך ראש סיעת מכבי יובל צלנר ענה: "שכח מזה, תתקדם, זה לא יקרה". בתגובה, היו"ר תקף אותו אישית בצעקות: "מי אתה שתגיד לי תתקדם? אפס. לך תתמודד בתל אביב, הבאת שם אחוזים של גבינה. לך תעשה בייביסיטר לילדים שלך במקום אשתך".

הדברים נאמרו על רקע בקשתו של צלנר לסיים את הישיבה בזמן סביר משום שהוא ממהר לילדיו בבית. חברי ההנהלה, מכל הסיעות, פנו למזרחי ודרשו ממנו להירגע: "למה אתה מגיע לילדים ולאישה? אם אתה רוצה לריב, תהיה ענייני, למה אתה נכנסים לחיים האישיים של בנאדם?".

עידן מזרחי (הדר ואן קולא, איגוד הכדוריד)

חבר הנהלה מסיעת הפועל, שהתערב בדיון ודרש מהיו"ר להפסיק להתבטא כך, אמר לאחר הישיבה: "אני מזועזע. זה היה בושה וחרפה, התביישתי. התנהגות היו"ר הייתה תת-רמה. לתקוף אדם שממהר להגיע למשפחה שלו? צלנר צריך להיות גאה בזה שהוא תורם למשפחתו ורוצה להיות עם ילדיו".

אז מהיכן תגיע חברת ההנהלה הנוספת? באיגוד שוקלים כעת לקיים אסיפה כללית בשבוע הבא כדי להגדיל את כמות חברי ההנהלה ל-18 וכך למעשה להכניס עוד אישה להנהלה. כרגע, יש 17 חברי הנהלה באיגוד ורק כ-29% מסך חברי ההנהלה הן נשים. זה לא מספיק, ואם זה יישאר כך, האיגוד לא יוכל לקבל חלק מתקציבי משרד התרבות והספורט.

ומה באשר לתקציב שאושר? על פי הנוכחים בחדר, הוא עבר בהצבעה ברוב דחוק. חמישה מחברי ההנהלה התנגדו - כולם מסיעת מכבי, מלבד אייל פרוילינגר שנמנע מהצבעה.

מזרחי הצהיר שהוא מעוניין להקים אולם לאומי ב-35 מיליון שקל

לפי סעיפי התקציב, האיגוד יגייס תקציב כספים מהאגודות, כאשר כל קבוצה בליגת העל תידרש לשלם 5,000 שקל מידי חודש לאיגוד כאשר חלק מהקבוצות מתנגדות למהלך. בנוסף, צוין כי האיגוד יגייס מאות אלפי שקלים מספונסרים ומהטוטו. בכוונת איגוד הכדוריד גם לפנות לאיגוד השופטים ולבקש כי כל שופט יעניק בהתנדבות שני משחקים בשנה, אותם ינהל ללא שכר, כחלק מהקיצוצים שיש בענף.

במהלך הישיבה היו"ר עידן מזרחי אף הצהיר כי הוא מעוניין להקים אולם לאומי לכדוריד ב-35 מיליון שקל שיגייס לטובת הפרויקט. גורמים בהנהלה הביעו ספקות באשר ליכולתו לממש את התוכנית הגרנדיוזית, בזמן שהאיגוד מקושש כספים כדי לשרוד עוד שנה.

מזרחי: “במקום לנהל דיון ענייני, נעשה ניסיון מכוון של אדון צלנר להסיט את הישיבה לפסים אישיים”

מזרחי מסר בתגובה: “ישיבת ההנהלה נוהלה בצורה מקצועית, מסודרת ומכבדת. העברנו תקציב לשנה 2026 תקציב אחראי, איכותי שמביא איתו הרבה בשורות לטובת הכדוריד הישראלי. כל חבר הנהלה, קואליציה ואופוזיציה, קיבל זכות דיבור מלאה. לצערי, במקום לנהל דיון ענייני, נעשה ניסיון מכוון של אדון צלנר להסיט את הישיבה לפסים אישיים ולהפוך אותה לזירת התנגחות”.

“האמירה שנאמרה הייתה תגובה לאווירה שנוצרה וכתוצאה מפרובוקציה של אותו אדם שהקשר בינו לבין הכדוריד לא קיים (לא מגיע לישיבות, בטח שלא למשחקים וגם אינו מבין את חוקי המשחק) ולא מעבר לכך. מי שמכיר את עבודת ההנהלה יודע שההתנהלות שלי עקבית, שקופה וממוקדת בטובת הכדוריד בלבד”, הוסיף.

“אני סבור שדיונים פנימיים צריכים להישאר במסגרת הישיבה, ולא להפוך לכלי במאבקים אישיים או פוליטיים. אבל כפי שאמר אדון צלנר, ‘אני בא לכדוריד כמקפצה להיות ראש עיריית ת״א’, אז הזכרתי לו שכפי שהובס בבחירות לאיגוד הכדוריד כך הובס בבחירות לראשות עיריית ת״א, 5% אחוזים של גבינה לבנה. איגוד הכדוריד אינו מקפצה לאיש, ולא אתן לאף איש לנסות לעשות כך”, טען מזרחי.

א.ס רמת השרון – הפועל ראשל"צ (הדר ואן קולא, איגוד הכדוריד)

“ישנם חוקים ברורים של משרד הספורט לתקצוב הענפים השונים ואחד מהם הוא שמירה על מינימום של 1/3 נשים בהנהלה, סיעת עידן חדש בראשותי עם 40%, סיעת הפועל גם עם 40%. ולצערי סיעת מכבי עם אישה אחת מתוך 7, שהנם 14% בלבד. היועץ המשפטי עו"ד רועי רוזן הודיע שאם כך נשאר לא נהיה זכאים לתקצוב ממנהל הספורט, דבר שלא הטריד את מר צלנר שאמר ‘זה לא מעניין אותי שלא יהיה תקציב, אנחנו לא מחליפים, תתקדם, תתקדם’”, ציין.

“צר לי לראות שראש הרשימה מזלזל בנשים”

מזרחי הוסיף: “אני בטוח שהנהלת מכבי ישראל מקדמת נשים וצר לי לראות שראש הרשימה מזלזל בנשים. הדבר היחיד שמר צלנר יכול לעשות טוב למען הכדוריד בישראל זה להתפטר מהאיגוד אחרי שהובס בבחירות ולפנות את מקומות לאישה ערכית ואיכותית שתוכל לתרום לכדוריד הישראלי. וכשצריך מילה טובה נגיד לערוץ ONE על השידור המקצועי והאיכותי של משחקי גמר אליפות התיכונים שהתקיימה אמש”.

“לסיכום, איגוד הכדוריד הוא גוף שמטרתו לפתח את הענף, לחזק את המועדונים ולשרת את השחקנים והשחקניות. אני אמשיך לפעול באחריות, בקור רוח ובשיתוף פעולה עם כל מי שמבקש לקדם את הכדוריד באמת, כך עשינו וכך נעשה”, סיכם מזרחי.