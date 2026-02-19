אלגרי לססק: ילד אידיוט שרק שלשום התחיל לאמן

העימות בין מסימיליאנו אלגרי לססק פברגאס ממשיך להסעיר את איטליה, לאחר שב-1:1 בין מילאן לקומו בסן סירו נרשם פרק נוסף במתיחות בין השניים, שהסתיים בהרחקות ובחילופי דברים חריפים גם מחוץ למצלמות.

כבר במפגש הקודם ביניהן ב-15 בינואר באצטדיון סיניגאליה, אז ניצחה מילאן 1:3 בניגוד למהלך המשחק, נרשמה מתיחות בין המאמנים. אלא שהפעם האירועים גלשו מעבר לגבול.

העימות על הקווים וההתנצלות של פברגאס

האירוע התלקח במהלך המחצית השנייה, כאשר נראה כי פברגאס שלח יד מעבר לקו המגרש ודחף, או משך בחולצתו, את אלכסיס סאלמאקרס בזמן שהכדור היה במשחק. הקיצוני של מילאן הגיב בזעם, מה שהוביל להתערבות של מנהל הקבוצה של קומו ולעימות קולני עם אלגרי.

מילאן מחלצת 1:1 מקומו במשחק ההשלמה

למרות שהתיעוד הראה כי פברגאס דחף את סאלמאקרס בגבו בזמן מאבק על הכדור סמוך לקו, השופטים לא זיהו את התקרית הראשונית. בסופו של דבר הכרטיסים האדומים נשלפו לעבר אלגרי ואיש הצוות של קומו, כאשר מאמן מילאן הורחק בין היתר בשל יציאה מהאזור הטכני.

הדבר הרגיז את אלגרי, שאמר בציניות: "אם זה מותר, אז בפעם הבאה שמישהו ירוץ לידי, אני פשוט אגלוש לעברו בתיקול". פברגאס, מנגד, בחר להתנצל מיד לאחר המשחק בכל ראיון שהעניק וגם במסיבת העיתונאים. "אני מתנצל, זו הייתה רק נגיעה קטנה והתגובה של אלגרי הייתה מוגזמת, אבל אני מודה שלא הייתי צריך לעשות את זה", אמר הספרדי.

"זו הייתה התנהגות לא ספורטיבית, כמו שכריסטיאן קיבו אמר לאחרונה, אנחנו צריכים לשמור את הידיים לעצמנו, במיוחד כשאתה מאמן. גם אני הייתי כועס, אז אני יכול רק להתנצל ולקוות שזה לא יקרה שוב בקריירה שלי", הוסיף.

פברגאס וסאלמאקרס (IMAGO)

המתיחות בין אלגרי לפברגאס

אלא שעל פי דיווחים ב"סקיי ספורט איטליה", המתיחות לא הסתיימה שם. אלגרי המתין לעלות למסיבת העיתונאים כאשר נתקל בפברגאס במסדרון, והשניים החליפו עוד מילים מתוחות הרחק מעיני המצלמות.

מבחינה מקצועית, אלגרי ניסה לראות את חצי הכוס המלאה מהתיקו. המשחק, שנדחה מ-8 בפברואר בשל טקס הפתיחה של אולימפיאדת החורף במילאנו-קורטינה והוזז בעשרה ימים, הסתיים בחלוקת נקודות לאחר שניקו פאס העלה את קומו ליתרון בעקבות טעות קשה של מייק מניאן, ורפאל לאאו השווה בלוב נהדר אחרי מסירה ארוכה של ארדון יאשארי.

"זה לא היה משחק קל מול קומו, שבמחצית הראשונה ניצלה טעות במשחק מאוזן", אמר אלגרי. "טעויות קורות, הקבוצה הגיבה היטב ויכולנו לנצל טוב יותר הזדמנויות נוספות שיצרנו. הרווחנו נקודה על יובנטוס, נאפולי ורומא, ועכשיו צריך להתרכז בלחזור לנצח מול פארמה בסוף השבוע".

פברגאס וסאלמאקרס (IMAGO)

“ילד שרק התחיל לאמן”

הבוקר בתקשורת האיטלקית אף נחשפו פרטים נוספים בנוגע לעימות בין המאמנים, שביניהם יש דם רע. ההתנצלות של הספרדי והאמירה הצינית של האיטלקי לא היו סוף הסכסוך, שכן השניים נפגשו שוב לפני מסיבת העיתונאים שלאחר המשחק. על פי TMW וכלי תקשורת נוספים, דבריו של אלגרי נשמעו היטב על ידי העיתונאים שהמתינו בחדר התקשורת.

"אתה ילד, אתה אידיוט, אתה ילד שרק שלשום התחלת לאמן", כך לפי הדיווחים אמר אלגרי, בעוד תשובתו של פברגאס לא נשמעה.

אלגרי ופברגאס (IMAGO)

מילאן עדיין בלתי מנוצחת ב-24 מחזורים בסרייה א' מאז מחזור הפתיחה מול קרמונזה, אך הפער מהמוליכה אינטר עומד על 7 נקודות. "אנחנו במסלול לעבר המטרה שלנו, וזו נקודה חשובה מאוד להשגת היעדים", הדגיש אלגרי.

כשנשאל שוב על העימות, חזר המאמן האיטלקי לגרסתו: "אני חושב שהיה פאול על סאלמאקרס שיצא למתפרצת, הוא נמשך, אני חושב על ידי פברגאס. סאלמאקרס הגיב בכעס, אני הלכתי להגן על השחקן שלי, ואז מישהו התקרב אליי, אבל לא קרה באמת משהו".

בינתיים, פברגאס הודה בטעותו והגדיר את מעשיו כ"לא ספורטיביים", אך חילופי הדברים בינו לבין אלגרי ממחישים שהיריבות ביניהם רחוקה מלהסתיים, וייתכן שבמפגש הבא בין מילאן לקומו, האש על הקווים תבער מחדש.