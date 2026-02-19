זוסמן צפוי להיעדר בתקופה הקרובה עקב פציעה

הפועל ירושלים הודיעה היום (חמישי) כי הפורוורד שלה, יובל זוסמן, אובחן עם דלקת בגיד הברך וצפוי להיעדר לתקופה הקרובה, מאחר ומדובר בפציעה שדורשת בעיקר מנוחה על מנת להחלים ממנה. תבוצע הערכה מחודשת למצבו בעוד כשבועיים.

מבחינת הקבוצה מהבירה, מדובר בתזמון גרוע ביותר לאבד בורג מרכזי שכזה לאחר שני ההפסדים הרצופים שלהם במסגרת גביע המדינה והיורוקאפ. בנוסף, הירושלמים איבדו השבוע פורוורד נוסף כאשר נמרוד לוי אובחן עם דלקת בכף רגלו וצפוי להיעדר מספר שבועות.

החניכים של יונתן אלון ינסו להתגבר על מכשולי הפציעות הללו, במשחק הליגה הקרוב שלהם (ראשון, 18:35) במסגרת המחזור ה-17 בליגת העל, בו הם עתידים להתארח באולם זיסמן, אצל מכבי רמת גן מהמקום העשירי בטבלה.