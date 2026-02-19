יום חמישי, 19.02.2026 שעה 10:53
ליגת העל Winner 25-26
5422-5323הפועל ב"ש1
4825-4823בית"ר ירושלים2
4426-4423הפועל ת"א3
4326-4723מכבי ת"א4
3924-4623מכבי חיפה5
3235-3923הפועל פ"ת6
3145-4023מכבי נתניה7
2833-2523בני סכנין8
2339-2923הפועל חיפה9
2344-2823מ.ס אשדוד10
2348-2823עירוני טבריה11
2142-3323עירוני ק"ש12
2034-2223הפועל ירושלים13
1155-1623מכבי בני ריינה14

שי אליאס מבקש תמיכה לטיפול הרפואי של אביו

קשר הפועל ב"ש שיתף כי אביו שוהה בארה"ב ומחכה להשתלת לב שאמורה להציל את חייו. השחקן פנה לציבור: "עלויות התהליך עצומות, אנחנו זקוקים לעזרה"

|
יובל אליאס, אביו של שחקן הפועל ב
יובל אליאס, אביו של שחקן הפועל ב"ש (פרטי)

שי אליאס, קשרה של הפועל באר שבע, מוליכת ליגת העל ומחזיקת הגביע, שיתף אמש (רביעי) את עוקביו ברשתות החברתיות בפנייה אישית ומרגשת. אליאס חשף כי אביו, יובל אליאס, מתמודד עם מצב רפואי מורכב ונמצא בעיצומו של תהליך לקראת השתלת לב דחופה.

בפוסט שהעלה לאינסטגרם, עם תמונה של אביו השוהה בימים אלה בסן דייגו שבארצות הברית לצורך הטיפולים, ביקש אליאס מהציבור לסייע בתרומות. לדבריו, מעבר לניתוח עצמו, מדובר בהליך רפואי יקר במיוחד, והמשפחה פתחה בקמפיין גיוס כספים כדי לעמוד בעלויות.

לתרומות ניתן ללחוץ על הקישור הבא

בין היתר כתב: "זה יובל, אבא שלי. האדם הכי חזק ואמיץ שאני מכיר. הוא נמצא עכשיו בסן דייגו ונלחם על חייו, ממתין להשתלת לב דחופה. העלויות של התהליך עצומות ואנחנו זקוקים לעזרה. פתחנו קמפיין גיוס, וכל תרומה או שיתוף יכולים לעזור לנו מאוד”.

שי אליאס, פונה לעזרת הציבור (חגשי אליאס, פונה לעזרת הציבור (חג'אג' רחאל)

תרומה בהעברה בנקאית

בנק הפועלים סניף 532 חשבון

54212 קו לחיים

נלחמים על הלב של יובל – יחד נותנים לו סיכוי לחיים

לקבלת אישור תרומה, יש להעביר את אישור העברה בפקס למספר 03-9215566
או למייל kavlachayim@kavlachayim.co.il

תרומה בהמחאה

משלוח המחאה לפקודת קו לחיים, רחוב בנימין מינץ 27 פתח תקווה

תרומה באמצעות BIT

הוספת תגובה



טוען תגובות...
