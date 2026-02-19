יום חמישי, 19.02.2026 שעה 10:52
5422-5323הפועל ב"ש1
4825-4823בית"ר ירושלים2
4426-4423הפועל ת"א3
4326-4723מכבי ת"א4
3924-4623מכבי חיפה5
3235-3923הפועל פ"ת6
3145-4023מכבי נתניה7
2833-2523בני סכנין8
2339-2923הפועל חיפה9
2344-2823מ.ס אשדוד10
2348-2823עירוני טבריה11
2142-3323עירוני ק"ש12
2034-2223הפועל ירושלים13
1155-1623מכבי בני ריינה14

קאנגווה צפוי לחזור היום מזמביה ולשוב לאימונים

מיד לאחר המשחק הנהדר שלו מול אשדוד, המריא הקשר למולדתו כדי לשהות לצד בת זוגתו שילדה את בנם הבכור. בהפועל ב"ש ינסו להכשירו לפתוח בהרכב בראשון

קינגס קאנגווה בטירוף (ראובן שוורץ)
קינגס קאנגווה בטירוף (ראובן שוורץ)

קינגס קאנגווה צפוי לנחות היום (חמישי) בצהריים בישראל ולשוב לסגל של הפועל באר שבע. בקבוצה מעריכים כי כבר מחר הוא ייקח חלק באימון המלא לקראת המשחק הקרוב מול הפועל חיפה ביום ראשון (22.2, 20:15).

כזכור, קאנגווה הצטיין בניצחון 1:2 על מ.ס אשדוד, ומיד לאחר המשחק המריא לזמביה כדי להיות לצד בת זוגו, שילדה את בנם הבכור. במועדון פרגנו לקשר על הנסיעה המרגשת וכעת מצפים לחזרתו.

קינגס קאנגווה מול שלו הרוש (ראובן שוורץ)קינגס קאנגווה מול שלו הרוש (ראובן שוורץ)

המטרה: להכשירו לפתוח בהרכב מול הפועל חיפה

היום נהנים השחקנים מיום חופש נוסף במהלך השבוע, ומחר יחזרו להתאמן לקראת המשימה הלא פשוטה מול הפועל חיפה ביום ראשון. קאנגווה עצמו מתוכנן לערוך אימון קל כבר הערב, ובהמשך להתאמן כרגיל בימים שישי ושבת, כשהמטרה היא להכשיר אותו לפתוח בהרכב במשחק הקרוב.

