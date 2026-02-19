אבוקסיס: יום אחד כולם יידעו מה קרה עם נתניה

יוסי אבוקסיס מוצג בשעה זו כמאמנה החדש של בני סכנין. המאמן, שפוטר מוקדם יותר העונה ממכבי נתניה, חזר לקדנציה נוספת אצל הקבוצה מהמגזר ויתחרה במחזורים האחרונים של העונה הסדירה מול האקסית שלו על הכניסה לפלייאוף העליון. כעת הוא מדבר לראשונה כמאמן סכנין במסיבת עיתונאים שמועברת בשידור חי כאן באתר.

שתף אותנו בהחלטה שלך לחזור לסכנין.

”מאוד קשה לי לשבת בבית. ישבתי חודש וחצי בבית ומאוד קשה לי, אני אוהב את המשחק, את האימונים, האנרגיות של הכדורגל. אבו יונס פנה אליי, יש לנו מערכת יחסים מיוחדת עוד מהקדנציה הקודמת, ראיתי שהוא כל כך רוצה אותי, חשבתי ואמרתי לו שאני רוצה לבוא עד לסוף העונה הבאה ולבנות קבוצה טובה, וכבר יש פה קבוצה טובה. קיבלתי פידבקים מאנשים שרוצים אותי פה”.

מה קרה במכבי נתניה?

”לא כולם יודעים את הסיפור, יום אחד ידעו את כל הסיפור שהיה שם, אבל זה לא הזמן. השם שלי תמיד עלה בסכנין כי אני ואבו יונס היינו בקשר כל הזמן, באירועים משפחתיים שלי ושלו, יש לנו קשר מיוחד. אני אוהב את האנרגיות של המשחק. אני שמח שיש פה אנשים שחשבו עליי ותמיד השם שלי עלה בראש שלהם, זה מאוד מחמיא לי”.

התקשרת לשרון מימר לפני שהחלטת להגיע.

”אחרי שדיברתי עם אבו יונס, אמרתי לו שאני רוצה לדבר עם שרון ולוודא איתו שהוא באמת לא חוזר ושזה סופי, כי צריך שיהיה פה סדר ולא מאמנים שהולכים ובודקים מאחורי הגב, ויש את זה בכדורגל שלנו. שרון מאמן מצוין וחבר, אני מעריך אותו בתור בן אדם. הוא אמר שהוא סיים בסכנין ונתן לי את ברכת הדרך”.

אתה מגיע למחזור קריטי עבור סכנין, יש לכם סיכוי להגיע לפלייאוף העליון?

התוצאות האחרונות קצת הרחיקו את סכנין מהמטרה הזו, אבל אם יש עוד סיכוי זה דרך המשחק הקרוב, שזה אולי המשחק הקשה שיש היום בליגה, הפועל תל אביב בכושר והיכולת שלה, אבל כמובן שאנחנו מגיעים למשחק בית שלנו והכל אפשרי. אמרתי לשחקנים שזה קשה אבל אפשרי. ארים את השחקנים באימונים והמטרה לחזור לתלם. יש פה שחקנים טובים שעשו תוצאות טובות בסך הכל, זה הצ’אנס האחרון של הקבוצה להישאר מועמדים לפלייאוף ונבוא בשבת בכל הכוח”.

המקרה של מימר יכול לחזור אצלך? דיברת על זה עם ההנהלה?

“לא דיברנו על זה. בכדורגל צריך להביא תוצאות. אם נהיה טובים ירימו אותנו, אם לא אז יקללו אותנו. לא הייתי פה ולא יודע מה היה פה כדי לקחת צד ולהגיד בגלל זה אגיע או לא אגיע”.

לא בנית את הקבוצה. תתאכזב אם לא תגיעו לפלייאוף?

”כולם אמרו שאין הרבה סיכוי לקבוצה להגיע לפלייאוף העליון בעקבות המצב בטבלה, אני לוקח בחשבון הכל, גם שנעשה נס ונעלה, וגם אם לא נעלה זה לא כישלון וגם אבו יונס אמר את זה. זה לא משהו שתלוי רק בנו. כשאבו יונס דיבר איתי הוא אמר שהמטרה היא לסיים את העונה בצורה הכי טובה ולבנות קבוצה טובה לעונה הבאה. אבל למרות הכל אני לא מוריד ציפיות, ננסה לבוא בשבת כמו לגמר גביע, לעשות את המקסימום ולראות אחר כך מה אנחנו יכולים להיות. סכנין ידועה שהיא מתחילה את העונה במחזור 2-3, אבו יונס אמר שהוא רוצה בעונה הבאה לבוא מוכן מההתחלה ואני מאוד אהבתי את הגישה הזו”.

הייתה לך קדנציה מצוינת בפעם שעברה פה. תשחזר את זה?

“אני מקווה, בכדורגל מה שעשינו נגמר. צריך תמיד לחשוב קדימה ולעשות הצלחות חדשות. הייתה לי פה תקופה מדהימה, שנתיים עם פלייאוף עליון וחצי גמר גביע ואווירה טובה. זה היה לפני שנים ועברו מאז הרבה דברים, אבל נקווה שנשחזר את זה”.

מה הציפייה שלך?

”אני קורא לכל הקהל של סכנין לבוא ולתמוך בקבוצה. בקדנציה הקודמת שהאצטדיון היה מלא זה נתן אנרגיות מטורפות. הפועל זו אחת הקבוצות הקשות היום בליגה, אתגר גדול בשבילנו, אנחנו בצ’אנס אחרון לנסות להגיע לפלייאוף ונעשה הכל עבור זה”.