אבוקסיס יוצג בסכנין: לא רוצה שיגידו שהלכנו לים

יוסי אבוקסיס, מאמנה החדש/ישן של בני סכנין שעל מועמדותו פורסם לראשונה ב-ONE, יוצג היום (חמישי) לאחר האימון באופן רשמי בפני התקשורת. אבוקסיס שהעביר אתמול את אימון הבכורה קיים אסיפה קצרה לפני האימון, במהלכה העביר מסר חד וברור לשחקנים: "אני מאמין בכם. יש חומר שחקנים טוב. תאמינו בעצמכם. לא רוצה שיגידו שסכנין סיימה את העונה והלכה לחוף הים. עד הדקה האחרונה אנחנו נלחמים. אני רוצה קבוצה מנצחת".

המאבק על הפלייאוף

אבוקסיס מודע לכך שהסיכוי להגיע לפלייאוף העליון קיים, בעיקר לקראת המחזור הקרוב בו הפועל פתח תקווה השישית בטבלה תצא לסמי עופר מול מכבי חיפה, וסכנין תארח את הפועל ת"א. בין סכנין למלאבסים יש פער של 4 נקודות בלבד, כל זאת שלושה מחזורים לסיום העונה הסדירה, כאשר גם מכבי נתניה נמצאת עם סיכוי לפלייאוף.

לנתניה, כמו הפועל פ"ת, מצפה משחק סופר קשה מול בית"ר ירושלים, מה שמבטיח מחזור מרתק ביחס למאבק על הכרטיס לפלייאוף. אוהד קדוסי, שעל מינויו כעוזרו של אבוקסיס פורסם לראשונה ב-ONE, צפוי לחזור בסוף השבוע מחופשה בתאילנד ולהצטרף רשמית, אחרי שבצוות יש גם את מאמן השוערים המוערך עיד ברברה, שהצליח לגדל ולטפח מספר שוערים כמו מוחמד אבו ניל ועבד יאסין בסכנין וליאור גליקליך בריינה, ואת מאמן הכושר טארק נאטור שגם הוא זוכה להערכה.