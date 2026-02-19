יום חמישי, 19.02.2026 שעה 14:38
5422-5323הפועל ב"ש1
4825-4823בית"ר ירושלים2
4426-4423הפועל ת"א3
4326-4723מכבי ת"א4
3924-4623מכבי חיפה5
3235-3923הפועל פ"ת6
3145-4023מכבי נתניה7
2833-2523בני סכנין8
2339-2923הפועל חיפה9
2344-2823מ.ס אשדוד10
2348-2823עירוני טבריה11
2142-3323עירוני ק"ש12
2034-2223הפועל ירושלים13
1155-1623מכבי בני ריינה14

הצטרפו לשידור החי: דיילה מדבר לקראת אשדוד

אחרי המעידה מול בית"ר ירושלים, מכבי תל אביב נערכת למ.ס אשדוד בשבת ומאמן הצהובים מקיים מסיבת עיתונאים ומדבר על מצב הקבוצה וההכנות. צפו בשידור

אמיר סהיטי (חגי מיכאלי)
אמיר סהיטי (חגי מיכאלי)

אחרי שאיבדה שתי נקודות יקרות בצמרת בעקבות תיקו מאופס מול בית”ר ירושלים, מכבי תל אביב תפגוש ביום שבת ב-15:00 את מ.ס אשדוד. בשעה זו מאמן הקבוצה רוני דיילה מקיים מסיבת עיתונאים לקראת המשחק הקרוב ומדבר על מצב הסגל וההכנות. המסע”ת מועברת בשידור חי כאן באתר.

ישיר: מסע"ת מכבי ת"א לקראת אשדוד

בפתיחת מסיבת העיתונאים, שחקן הקבוצה, אמיר סהיטי, ענה לשאלות.

אמיר, איך אתה מרגיש אחרי המשחק בירושלים?
"ניסינו לנצח, לא שיחקנו טוב, כולנו, אנחנו צריכים להיות יותר מרוכזים בכל משחק. לא ניצחנו, אבל לקחנו נקודה. האיכות שלנו לא הייתה טובה, המחצית הראשונה הייתה טובה יותר והיו לנו הזדמנויות, אבל זה הכדורגל וזה יכול לקרות. צריכים לשכוח מהמשחק הזה ולהתרכז במשחק הבא".

שינית עמדה במשחק האחרון, איך הרגשת בצד שמאל?
"אני כאן עבור הקבוצה והמאמן, זה לא משנה אם אני משחק בימין או בשמאל, אני רוצה לנצח. העבודה שלי היא לתת 100%. זה לא היה המשחק הכי טוב שלי, אבל זה יכול לקרות וזה הכדורגל. אני כאן כדי לתת מאה אחוז עבור הקבוצה כדי שתנצח".

אחרי המשחק האחרון, איפה היו הקשיים שלך במשחק האחרון ביחס ל-3 האחרים?
"אני לא יודע, זה לא רק אני, זה כל הקבוצה. כולם לא שיחקו טוב וזה יכול לקרות. המגרש לא היה טוב במיוחד, איבדנו יותר מדי כדורים, צריכים להיות יותר מרוכזים וקומפקטיים, לשחק יותר מהר. צריך לשכוח מזה ולחשוב על המשחק הבא, זה יותר חשוב".

היריבה בשבת היא לא כזו שלוחצת גבוה או מניעה כדור, אלא יותר ישירה ויושבת מאחור. איזה סוג של משחק אתה מרגיש שיהיה ומה המפתחות?
"נשחק בבית ונזכה לתמיכה מהקהל שלנו, צריכים לתת 200% בבית, כל משחק הוא לא קל, משחקים בבית כדי לקחת שלוש נקודות. יש איכות גדולה בקבוצה הזאת ואני חושב שננצח. התכוננו היטב".

