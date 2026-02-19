לאוטרו מרטינס נפצע, קיבו מאשר: זה נראה רציני

אינטר ספגה אמש הפסד 3:1 לבודה גלימט במשחק הראשון של פלייאוף ליגת האלופות, בערב קפוא בנורבגיה שהסתיים גם בבשורה מדאיגה במיוחד מבחינתה: פציעה חמורה של לאוטרו מרטינס.

הנראזורי של כריסטיאן קיבו הגיעו להתמודדות כשהם מודעים לכך שמצפה להם אתגר לא פשוט, הן בשל תנאי הקור הקיצוניים והן בשל משטח הדשא הסינתטי. בפועל, בודה גלימט ידעה לנצל היטב את תנאי המגרש הביתי שלה והכריעה את ההתמודדות עם צמד מהיר במחצית השנייה בדרך ליתרון משמעותי לקראת הגומלין.

לאוטרו בחוץ, אינטר עם הגב לקיר

מעבר להפסד עצמו, הדאגה הגדולה של אינטר נוגעת ללאוטרו מרטינס, שנאלץ לרדת מהמגרש בעקבות פציעה. בסיום המשחק תיאר קיבו את החלוץ הארגנטינאי כ"אבוד", וכשנשאל למה כוונתו הבהיר: "זה אומר שלאוטרו נפצע, זה די חמור".

לאוטרו מרטינס מרוכז (IMAGO)

המאמן הרומני הוסיף: "אני חושב שהוא פצוע והוא יהיה בחוץ לתקופה מסוימת". על פי דיווחים ב"סקיי איטליה", לאוטרו צפוי לעבור בדיקות רפואיות ביום שישי כדי לקבוע את חומרת ואופי הפציעה, כשעל פי ההערכות הראשוניות מדובר בפגיעה בשוק.

בשלב זה נראה בלתי סביר שהארגנטינאי יהיה כשיר לגומלין שייערך ביום שלישי הקרוב בסן סירו. מדובר במכה קשה במיוחד עבור אינטר, שתצטרך למחוק פיגור של שני שערים כדי להעפיל לשלב הבא באירופה, ובמקביל מנסה לבסס את מעמדה בפסגת הסרייה א'.

לאוטרו היה שחקן קבוע בהרכב העונה, והיעדרותו צפויה להכאיב גם אם יש לקיבו אפשרויות גיבוי בדמות פרנצ'סקו פיו אספוזיטו ואנז'-יואן בוני. החלוץ הארגנטינאי נחשב לאחד הכוכבים של הקבוצה, וחסרונו יורגש היטב.

ייחסר לנראזורי. לאוטרו מרטינס (IMAGO)

קיבו התייחס גם לתנאי המגרש ואמר כי קבוצתו "ניסתה, למרות המשטח", אך הדגיש: "זה לא תירוץ, ואני לא יכול להיות קשוח מדי עם השחקנים". לדבריו, בודה גלימט רגילה יותר לשחק על דשא סינתטי, "אבל זה לא תירוץ. ההתמודדות עדיין פתוחה, יש את משחק הגומלין. ידענו שהם קבוצה שיכולה לפגוע במתפרצות, ועכשיו ננסה לעלות שלב בסן סירו".

כאשר נשאל האם קבוצתו סבלה מחוסר נחישות, השיב קיבו: "ביקשנו לחץ על השחקנים שלהם, אבל זו לא הייתה הבעיה. הבעיה הייתה שבחלק מהמעברים הופתענו מהמהירות שלהם במתפרצות".

המאמן סיכם כי לנראזורי יש "כמה בעיות" שעליהם "לעשות חשבון נפש לגביהן". כעת, אינטר תצטרך להתכונן היטב לגומלין בשבוע הבא בסן סירו. פיגור של שני שערים ניתן למחיקה, אך הפעם לא ניתן יהיה להאשים את הדשא אם הקבוצה לא תהפוך את התוצאה.