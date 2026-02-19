אלקרס ברבע הגמר בדוחא, מחכה למפגש עם סינר

הקרב המצופה בין קרלוס אלקרס ליאניק סינר בגמר טורניר דוחא (ATP 500) ממשיך להתקרב, כאשר שני הטניסאים הבכירים העפילו אמש (רביעי) לשלב רבע הגמר בקטאר. עבור המדורג ראשון בעולם, הדרך לשמונה האחרונים לא הייתה פשוטה, והוא נאלץ להפגין אופי כדי להימנע ממערכה שלישית מול ולנטין רוייה הצרפתי.

אלקרס גבר על רוייה (60 בעולם) בשתי מערכות, 2:6 ו-5:7, אך התוצאה הסופית לא מספרת את כל הסיפור. לאחר מערכה ראשונה חלקה, הספרדי נקלע לפיגור משמעותי של 5:2 בסט השני. דווקא כשהיה נראה שהמשחק הולך להסתבך, "השור הספרדי" העלה הילוך, זכה בחמישה משחקונים רצופים והבטיח את הניצחון תוך שעה ו-35 דקות. ביציע נצפו שמות מוכרים כמו הולגר רונה, פרננדו ורדאסקו וכדורגלן העבר של ריאל מדריד, חוסלו, שהגיעו לצפות בביצועיו של הפנומן הספרדי.

קרלוס אלקראז חותם למעריצים לאחר ניצחון. (רויטרס)

"אני שמח מאוד על הדרך שבה חזרתי למשחק, ובמיוחד על כך שניצחתי בשתי מערכות", אמר אלקרס בסיום ההתמודדות. "תמיד טוב לסבול קצת ולחוות מצבים כאלה מקרוב, כדי שאם זה יקרה שוב לא נופתע. הייתי מעדיף לנצח בקלות יותר, אבל אני מסופק מכך שפתרתי סיטואציה מורכבת".

בעוד אלקרס מפלס את דרכו, יריבו הגדול יאניק סינר עושה זאת גם הוא בצד השני של ההגרלה, לאחר שגבר על אלכסיי פופרין. השניים, שנפגשו כבר 16 פעמים בקריירה הצעירה שלהם, מסומנים כפייבוריטים להיפגש בגמר, ואלקרס לא מסתיר את העובדה שהנוכחות של האיטלקי מדרבנת אותו.

"אני לא אשקר: כשסינר נמצא בהגרלה, זה נותן לי מוטיבציה לשחק את הטניס הטוב ביותר שלי", הודה המדורג ראשון. "אני מקווה שאוכל לפגוש אותו בגמר, כי אלו המשחקים שבאמת גורמים לי להשתפר. כולם מצפים שנשחק בכל גמר, אבל זה מסובך כי יש הרבה שחקנים שרוצים לנצח אותנו".

בשלב רבע הגמר מחכה לאלקרס משוכה גבוהה בדמותו של קארן חצ'אנוב הרוסי. הסטטיסטיקה עומדת בבירור לטובת הספרדי, שניצח את חצ'אנוב בכל חמשת המפגשים הקודמים ביניהם. "זה יהיה מבחן קשה", סיכם אלקרס לקראת המפגש, "אני זוכר משחקים קשים מאוד נגדו, כמו ברומא, שהביאו אותנו לקצה היכולת הפיזית". במקביל, סינר יפגוש ברבע הגמר את יאקוב מנשיק, בתקווה לקבוע את דייט הגמר שכל עולם הטניס מחכה לו.