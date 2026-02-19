"ברוז' היריבה הכי אינטנסיבית בליגת האלופות"

רק לפני שבוע אתלטיקו מדריד התפוצצה עם 0:4 אדיר על ברצלונה, אך אמש (רביעי), היא עשתה את אותה התוצאה שהשיגו הקטלונים מול קלאב ברוז’ בחוץ – רק 3:3, וזה בלי לדבר על התבוסה שחטפה לפני מספר ימים, כשנכנעה 3:0 לראיו וייקאנו.

דייגו סימאונה ניסה להסביר: “משחק כפי שדמיינו, מול היריבה האינטנסיבית ביותר בליגת האלופות. הרבה צעירים, אנשים שעובדים מצוין, ידענו שזה לא יהיה פשוט. במחצית הראשונה שלטנו לא רע, הצלחנו לכבוש שני שערים והיו כמה מתפרצות שלא פיתחנו בצורה הטובה ביותר”.

המאמן הספרדי המשיך: “במחצית השנייה הם נכנסו למשחק, זה כבר לא היה אותו דבר, לא תקפנו כמו קודם. למרות זאת הגיע ה-2:2, עלינו ל-2:3 ואז הגיע השער האחרון בעקבות עמידה לא טובה שלנו בהגנה והם ניצלו את ההזדמנות”.

שחקני אתלטיקו מדריד מאוכזבים (IMAGO)

קוקה: רכבת הרים, כמו כל העונה

קפטן הקולצ’ונרוס, קוקה, אמר בסיום: “עלינו ל-0:2 ולא ידענו לשמור על התוצאה. רכבת הרים, כמו כל העונה. אנחנו חייבים להיות מרוכזים יותר. צריך לדעת לנהל טוב את היתרון. זה קרה לנו פעמיים היום. אנחנו יודעים שזה מגרש קשה. ברצלונה סיימה שם בתיקו. רק ארסנל הצליחה לנצח פה”.

הקשר המשיך בדבריו: “הקבוצה הלכה בכל הכוח על המשחק, הייתה לנו הזדמנות טובה של באאנה, הם דחפו קדימה והשוו לנו. במטרופוליטנו, כמו נגד ברצלונה, אנחנו צריכים את התמיכה של הקהל. בבית אנחנו יריב קשה”.