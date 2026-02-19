יום חמישי, 19.02.2026 שעה 00:54
ליגת האלופות 25-26
244-238ארסנל1
218-228באיירן מינכן2
188-208ליברפול3
177-178טוטנהאם4
1614-228ברצלונה5
1610-178צ'לסי6
1611-178ספורטינג ליסבון7
169-158מנצ'סטר סיטי8
1512-218ריאל מדריד9
157-158אינטר10
1411-218פאריס סן-ז'רמן11
147-178ניוקאסל12
1310-148יובנטוס13
1315-178אתלטיקו מדריד14
1310-108אטאלנטה15
1214-138באייר לברקוזן16
1117-198בורוסיה דורטמונד17
1114-108אולימפיאקוס18
1017-158קלאב ברוז'19
1011-98גלאטסראיי20
1014-88מונאקו21
1021-138קרבאח אגדם22
915-148בודה גלימט23
912-108בנפיקה ליסבון24
914-118מארסיי25
911-88פאפוס26
917-88אוניון סן ז'ילואז27
816-168פ.ס.וו. איינדהובן28
814-98אתלטיק בילבאו29
815-98נאפולי30
821-128פ.צ. קופנהאגן31
621-88אייאקס32
421-108איינטרכט פרנקפורט33
319-58סלביה פראג34
118-58ויאריאל35
122-78קייראט36

"ברוז' היריבה הכי אינטנסיבית בליגת האלופות"

סימאונה הפתיע אחרי ה-3:3 של אתלטיקו בבלגיה: "זה היה כפי שדמיינו, יש להם הרבה צעירים". קוקה תירץ? "גם בארסה עשתה פה תיקו, רק ארסנל ניצחה פה"

|
דייגו סימאונה לא מאמין (IMAGO)
דייגו סימאונה לא מאמין (IMAGO)

רק לפני שבוע אתלטיקו מדריד התפוצצה עם 0:4 אדיר על ברצלונה, אך אמש (רביעי), היא עשתה את אותה התוצאה שהשיגו הקטלונים מול קלאב ברוז’ בחוץ – רק 3:3, וזה בלי לדבר על התבוסה שחטפה לפני מספר ימים, כשנכנעה 3:0 לראיו וייקאנו.

דייגו סימאונה ניסה להסביר: “משחק כפי שדמיינו, מול היריבה האינטנסיבית ביותר בליגת האלופות. הרבה צעירים, אנשים שעובדים מצוין, ידענו שזה לא יהיה פשוט. במחצית הראשונה שלטנו לא רע, הצלחנו לכבוש שני שערים והיו כמה מתפרצות שלא פיתחנו בצורה הטובה ביותר”.

המאמן הספרדי המשיך: “במחצית השנייה הם נכנסו למשחק, זה כבר לא היה אותו דבר, לא תקפנו כמו קודם. למרות זאת הגיע ה-2:2, עלינו ל-2:3 ואז הגיע השער האחרון בעקבות עמידה לא טובה שלנו בהגנה והם ניצלו את ההזדמנות”.

שחקני אתלטיקו מדריד מאוכזבים (IMAGO)שחקני אתלטיקו מדריד מאוכזבים (IMAGO)

קוקה: רכבת הרים, כמו כל העונה

קפטן הקולצ’ונרוס, קוקה, אמר בסיום: “עלינו ל-0:2 ולא ידענו לשמור על התוצאה. רכבת הרים, כמו כל העונה. אנחנו חייבים להיות מרוכזים יותר. צריך לדעת לנהל טוב את היתרון. זה קרה לנו פעמיים היום. אנחנו יודעים שזה מגרש קשה. ברצלונה סיימה שם בתיקו. רק ארסנל הצליחה לנצח פה”.

הקשר המשיך בדבריו: “הקבוצה הלכה בכל הכוח על המשחק, הייתה לנו הזדמנות טובה של באאנה, הם דחפו קדימה והשוו לנו. במטרופוליטנו, כמו נגד ברצלונה, אנחנו צריכים את התמיכה של הקהל. בבית אנחנו יריב קשה”.

