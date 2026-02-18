בית הדין קנס את בית"ר ירושלים ב-16,000 ש"ח

בית הדין של ההתאחדות לכדורגל פרסם הערב (רביעי) את העונשים לבית”ר ירושלים, בני ריינה ובעלי בני יהודה אלירן עובד, לאחר שכל אחת מהקבוצות עמדה לדין בגין סעיפים שונים, בעוד שהבעלים לקח חלק בפעילות הקבוצה ללא אישור בקרה תקף.

בית הדין הטיל על בית”ר ירושלים קנס של 16,000 ש"ח בשל שורת מחדלי אבטחה ומשמעת. לאורך כל המשחק שהו עשרות אוהדים בשטח האסור שבין היציע המזרחי למגרש, כאשר עוזר השופט דיווח כי ספג ארבע יריקות שפגעו בו בפועל. בנוסף, עם סיום המשחק פרצו ארבעה אוהדים לכר הדשא כדי להצטלם עם שחקנים, וצוין כי שריקת הפתיחה התעכבה ב-6 דקות בשל קיום טקסים מעבר לזמן המוקצב.

מכבי בני ריינה ספגה עונש כספי כבד של 20,000 ש"ח בפועל, בתוספת 5,000 ש"ח על תנאי, בעקבות התנהגות אוהדיה. במהלך הדקות 32 ו-39 נזרקו כדורים מהיציע לתוך תחומי המגרש בדיוק בזמן התקפות של מכבי נתניה, במטרה ברורה להביא לעצירת המשחק. למרות ניסיונות אלו, השופט בחר להמשיך את המשחק כסדרו ולא עצר את ההתקפות, אך בחר להחמיר בענישה הכספית כנגד המועדון בגין המעשה.

אוהדי בני ריינה (חג'אג' רחאל)

בעלי בני יהודה אלירן עובד נקנס

במישור המנהלתי, עבר בעלי בני יהודה, אלירן עובד, על תקנוני ההתאחדות לכדורגל כשהוא נמצא אשמים בפעילות ללא אישור בקרה תקף, דבר המהווה הפרה של הוראות המנהלת והחוקה הרלוונטית לרישום פעילים. בעקבות הממצאים, גזר בית הדין על אלירן עובד קנס כספי בסך 2,000 ש"ח בפועל, כחלק מהאכיפה השוטפת כנגד חריגות מנהלתיות בתוך המועדונים.