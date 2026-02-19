הרעיון המהפכני למניעת ה"תרגיל" של פרסטיאני

התקרית בין ג’אנלוקה פרסטיאני לוויניסיוס ממשיכה להסלים במהירות. לאחר ההצהרות משני הצדדים, ולאחר שגם אופ"א וגם ג’אני אינפנטינו הביעו את עמדתם ונקטו צעדים בנוגע למה שאירע באצטדיון האור, ברור בגוף המנהל של הכדורגל כי יש לטפל בגזענות ובבעיות הסובבות אותה.

מיקאל סילבסטר, שחקן העבר של ארסנל ומנצ’סטר יונייטד וחבר בפאנל העמדה המשותפת של השחקנים בפיפ"א, אמר כי הפאנל כבר בוחן דרכים להעניש שחקנים שמכסים את פיהם ביד או בחולצה כאשר הם מתקשרים על המגרש. "אנחנו מנסים למצוא דרכים להעניש שחקנים שמכסים את הפה. זה דבר אחד לדבר על טקטיקה עם חברים לקבוצה או לנהל שיחה אקראית, אבל כאן היה מקרה ברור של עוינות בין שחקנים, במיוחד מצד אחד כלפי השני. ייתכן שנצטרך להטיל סנקציות על סוג ההתנהגות הזה כאשר הם שמים יד מול הפה או מכסים אותו בחולצה", הסביר.

שחקן העבר הצרפתי, ששיבח את התנהלותו של פרנסואה לטקסייה באירוע הגזעני במהלך המשחק, ציין גם כי מדובר בתהליך שלוקח זמן. "הדברים האלה לוקחים זמן כי עלינו לשוחח עם השופטים על מה שהם יכולים ומה שאינם יכולים לעשות. זה תהליך מתמשך, אבל אנחנו צריכים שכל האצטדיון יהיה מודע וששופט יוכל לדבר בבירור עם כולם על מה שקרה", אמר.

פרסטיאני ו-ויניסיוס (IMAGO)

סילבסטר התייחס לקשיים בתהליכים הללו גם כאשר יש עדויות, כמו זו של אמבפה. "קשה לשופט להשיג הוכחה למה שקרה כדי שתתאפשר חקירה מהירה, במיוחד כאשר הגומלין בעוד 7 ימים, ואם ניתן להוכיח שמשהו אכן קרה, השחקן לא אמור להיות מורשה לשחק. הוא צריך לקבל השעיה ממושכת. עליו להישלח לתוכנית חינוכית, כי סוג ההתנהגות הזה אינו מתקבל על הדעת", הוסיף.

מסר למוריניו

הצרפתי התמקד גם בז’וזה מוריניו בעקבות דבריו לאחר המשחק. "שחקנים צריכים לשמש דוגמה, כמו גם מאמנים. ז’וזה יודע זאת היטב. במיוחד עם ההערות שלו אחרי המשחק. אתה רוצה להגן על המועדון ועל השחקנים שלך, אבל לא בכל מחיר. סוג ההתנהגות הזה אינו מתקבל על הדעת. ההערות של ז’וזה רחוקות מהאמת, ואני חושב שהוא ניסה למצוא תירוץ", ציין.

נציג פיפ"א הוסיף גם התייחסות לאזרחים הפורטוגלים, תוך התמקדות באירוע הספציפי ולא בחברה כולה. "אנחנו יודעים שבנפיקה הוא מועדון גדול ושהפורטוגלים אינם גזענים כעם. זהו אירוע מבודד עם שחקן אחד שלא היווה דוגמה טובה לכולם", אמר.

מוריניו עם ויניסיוס (IMAGO)

מהו פאנל העמדה המשותפת של הכדורגלנים?

16 שחקני עבר, גברים ונשים, מרקעים אתניים ולאומים מגוונים מכל 6 הקונפדרציות, פועלים לפקח על יוזמות ופעולות למאבק בגזענות בכדורגל. הם מספקים תובנות לגבי האופן שבו גזענות משפיעה על שחקנים הן על המגרש והן מחוצה לו.

מטרת קבוצת שחקני העבר הזו בפיפ"א היא לייעץ, לחנך ולפקח על הנושאים הללו. חבריה הם: ג’ורג’ ואה, עמנואל אדבאיור, מרסי אקידה, איבן קורדובה, דידייה דרוגבה, ח’לילו פדיגה, פורמיגה, ג’סיקה הוארה, מאיה ג’קמן, סון ג’יהאי, בלז מטווידי, איה מיאמה, לוטה שלין, בריאנה סקארי, מיקאל סילבסטר וחואן פבלו סורין.