יום חמישי, 19.02.2026 שעה 06:36
כדורגל עולמי  >> ליגת האלופות
ליגת האלופות 25-26
244-238ארסנל1
218-228באיירן מינכן2
188-208ליברפול3
177-178טוטנהאם4
1614-228ברצלונה5
1610-178צ'לסי6
1611-178ספורטינג ליסבון7
169-158מנצ'סטר סיטי8
1512-218ריאל מדריד9
157-158אינטר10
1411-218פאריס סן-ז'רמן11
147-178ניוקאסל12
1310-148יובנטוס13
1315-178אתלטיקו מדריד14
1310-108אטאלנטה15
1214-138באייר לברקוזן16
1117-198בורוסיה דורטמונד17
1114-108אולימפיאקוס18
1017-158קלאב ברוז'19
1011-98גלאטסראיי20
1014-88מונאקו21
1021-138קרבאח אגדם22
915-148בודה גלימט23
912-108בנפיקה ליסבון24
914-118מארסיי25
911-88פאפוס26
917-88אוניון סן ז'ילואז27
816-168פ.ס.וו. איינדהובן28
814-98אתלטיק בילבאו29
815-98נאפולי30
821-128פ.צ. קופנהאגן31
621-88אייאקס32
421-108איינטרכט פרנקפורט33
319-58סלביה פראג34
118-58ויאריאל35
122-78קייראט36

"השחורים במקומם הראוי": ויניסיוס במסר חדש

הברזילאי של ריאל מדריד פרסם סרטון ברשתות החברתיות שלו בצירוף שם השיר, שמוקדש במיוחד עבורו. מדובר בשיר שבוצע ע"י לא פחות מ-12 זמרים ב-2024

|
ויניסיוס (רויטרס)
ויניסיוס (רויטרס)

בעיצומה של סערה שעדיין צפויים לה פרקים רבים, ויניסיוס ג’וניור שוב נוטל את רשות הדיבור ומתבטא פעם נוספת ברשתות החברתיות. במקרה הזה, שחקנה של ריאל מדריד פרסם סרטון בטיקטוק שבו נראה השער שכבש מול בנפיקה ובעיקר חגיגת השער המלאה שלו, כולל הריקוד ליד דגל הקרן והמחווה שבה הציג את גב חולצתו.

לצד הסרטון, הקיצוני הוסיף כטקסט את שם השיר שנשמע גם בווידאו: 'Os Pretos No Devido Lugar'. בתרגום לספרדית, המשמעות היא 'Los negros en su debido lugar', ובעברית: "השחורים במקומם הראוי".

מדובר בשיר משנת 2024 שבוצע על ידי מספר זמרים ברזילאים כמחווה לוויניסיוס ג’וניור. בסך הכל 12 זמרים מארץ מולדתו של השחקן התאחדו כדי להביע את תמיכתם בו במאבקו נגד גזענות.

ויניסיוס ופרסטיאני (IMAGO)ויניסיוס ופרסטיאני (IMAGO)

המסר החדש של ויניסיוס: קליפ עם מסלול חייו

בין המשתתפים בשיר נמנים MC Davi, MC Livinho, Ludmilla, MC Ryan SP, MC Hariel, MC Don Juan ו-Ice Blue. הקליפ, שאורכו 17 דקות, מגולל את מסלול חייו של ויניסיוס ג’וניור מילדותו וראשית דרכו בפלמנגו ועד להגעתו לפסגה עם ריאל מדריד.

במשחק מול בנפיקה טען הקיצוני של הקבוצה בלבן כי פרסטיאני, שחקן בנפיקה, הטיח בו עלבון גזעני. שופט המשחק החליט להפעיל את הפרוטוקול נגד גזענות והמשחק נעצר למספר דקות.

הודעות רשמיות והצהרות שונות המשיכו להגיע מאז שריקת הסיום. שחקני עבר, עיתונאים וגופים חשובים כמו אופ"א ופיפ"א הביעו תמיכה בשחקן של מדריד, אם כי קיימות גם עמדות אחרות, כמו זו של בנפיקה או של ז’וזה מוריניו, שמגנות על גרסת שחקנם.

ויניסיוס עצמו פרסם את ההודעה הבאה בחשבונותיו הרשמיים: "הגזענים הם, מעל הכל, פחדנים. הם צריכים לשים את החולצה בפה כדי להוכיח כמה הם חלשים. אבל לצדם עומדת ההגנה של אחרים, שלכאורה מחויבים להעניש. שום דבר ממה שקרה היום אינו חדש בחיי או בחיי משפחתי. קיבלתי כרטיס צהוב על חגיגת שער. אני עדיין לא מבין למה. מהצד השני, רק פרוטוקול שבוצע בצורה לקויה שלא הועיל כלל. אני לא אוהב להופיע בסיטואציות כאלה, במיוחד אחרי ניצחון גדול, וכשהכותרות אמורות להיות על ריאל מדריד, אבל זה הכרחי".

