"השחורים במקומם הראוי": ויניסיוס במסר חדש

בעיצומה של סערה שעדיין צפויים לה פרקים רבים, ויניסיוס ג’וניור שוב נוטל את רשות הדיבור ומתבטא פעם נוספת ברשתות החברתיות. במקרה הזה, שחקנה של ריאל מדריד פרסם סרטון בטיקטוק שבו נראה השער שכבש מול בנפיקה ובעיקר חגיגת השער המלאה שלו, כולל הריקוד ליד דגל הקרן והמחווה שבה הציג את גב חולצתו.

לצד הסרטון, הקיצוני הוסיף כטקסט את שם השיר שנשמע גם בווידאו: 'Os Pretos No Devido Lugar'. בתרגום לספרדית, המשמעות היא 'Los negros en su debido lugar', ובעברית: "השחורים במקומם הראוי".

מדובר בשיר משנת 2024 שבוצע על ידי מספר זמרים ברזילאים כמחווה לוויניסיוס ג’וניור. בסך הכל 12 זמרים מארץ מולדתו של השחקן התאחדו כדי להביע את תמיכתם בו במאבקו נגד גזענות.

ויניסיוס ופרסטיאני (IMAGO)

המסר החדש של ויניסיוס: קליפ עם מסלול חייו

בין המשתתפים בשיר נמנים MC Davi, MC Livinho, Ludmilla, MC Ryan SP, MC Hariel, MC Don Juan ו-Ice Blue. הקליפ, שאורכו 17 דקות, מגולל את מסלול חייו של ויניסיוס ג’וניור מילדותו וראשית דרכו בפלמנגו ועד להגעתו לפסגה עם ריאל מדריד.

במשחק מול בנפיקה טען הקיצוני של הקבוצה בלבן כי פרסטיאני, שחקן בנפיקה, הטיח בו עלבון גזעני. שופט המשחק החליט להפעיל את הפרוטוקול נגד גזענות והמשחק נעצר למספר דקות.

הודעות רשמיות והצהרות שונות המשיכו להגיע מאז שריקת הסיום. שחקני עבר, עיתונאים וגופים חשובים כמו אופ"א ופיפ"א הביעו תמיכה בשחקן של מדריד, אם כי קיימות גם עמדות אחרות, כמו זו של בנפיקה או של ז’וזה מוריניו, שמגנות על גרסת שחקנם.

ויניסיוס עצמו פרסם את ההודעה הבאה בחשבונותיו הרשמיים: "הגזענים הם, מעל הכל, פחדנים. הם צריכים לשים את החולצה בפה כדי להוכיח כמה הם חלשים. אבל לצדם עומדת ההגנה של אחרים, שלכאורה מחויבים להעניש. שום דבר ממה שקרה היום אינו חדש בחיי או בחיי משפחתי. קיבלתי כרטיס צהוב על חגיגת שער. אני עדיין לא מבין למה. מהצד השני, רק פרוטוקול שבוצע בצורה לקויה שלא הועיל כלל. אני לא אוהב להופיע בסיטואציות כאלה, במיוחד אחרי ניצחון גדול, וכשהכותרות אמורות להיות על ריאל מדריד, אבל זה הכרחי".