מהמשרד באל איי לגמר במנורה: מבצע היידגר

הערב (21:00, היכל מנורה מבטחים), כשמקס היידגר יעלה על הפרקט לגמר גביע המדינה מול מכבי תל אביב, הוא כנראה יצטרך לצבוט את עצמו כדי להאמין. רק לפני שנה, הגארד היהודי-אמריקאי של בני הרצליה כבר היה עמוק בתוך שלב ה"פוסט-כדורסל". אחרי קריירה שעברה בישראל, גרמניה, טורקיה, ספרד, איטליה ואפילו הבלחה של עשרה ימים בשיקגו בולס, היידגר הרגיש שזהו זה. הוא קרא לזה "לשבת ליד הכיסא", ההחלטה הקשה מכל – לעזוב את הכדור הכתום לטובת קריירה בעולם ההשקעות. הוא פרש, לא שיחק עונה שלמה, ולא דמיין שיחזור ללבוש גופייה.

הודעה אחת בלוס אנג'לס

הקאמבק המזהיר של הרצליה לגמר הגביע רשום על שמו של היו"ר, אלדד אקוניס, שחיפש פתרונות יצירתיים לסגל הישראלי. המנכ"ל, עמית צדקיה, ששמר על קשר רציף עם היידגר לאורך השנים, קיבל משימה: לבדוק אם הגחלת עוד בוערת. במועדון הגדירו את הסיכוי כ"קלוש", אבל הודעה שנשלחה ללוס אנג'לס בשעת לילה מאוחרת הולידה את התשובה המפתיעה: "זה מעניין אותי, תתקשר ברגע שאתה יכול".

בשיחה שארכה למעלה משעה, היידגר הבהיר את התנאי היחיד והלא שגרתי שלו: הוא מוכן לחזור, אבל לא מוכן לוותר על העתיד המקצועי שלו. העסקה הייתה פשוטה, אך מורכבת: כדורסל תמורת תואר שני. בני הרצליה התגייסה למבצע לוגיסטי חסר תקדים, פגישות באוניברסיטת רייכמן, תרגום גיליונות ציונים, ראיונות קבלה והתאמות אקדמיות. היא רתמה למבצע גם את אילן קובלסקי, רכז הספורט האגדי של האוניברסיטה, מאמן הכדורסל. הכל כדי להבטיח שהגארד יוכל לשלב בין הפרקט לספסל הלימודים בבית הספר הבינלאומי.

אלדד אקוניס. רשום על הקאמבק (ראובן שוורץ)

הלימודים קודמים לכל

החוזה של היידגר הוא אולי אחד הייחודיים שנחתמו בליגת העל. סעיף ברור קובע: הלימודים קודמים לכדורסל. אם יש התנגשות בין אימון לאירוע לימודי, היידגר נשאר באוניברסיטה. המועדון אפילו מזיז את שעות האימונים לצהריים כדי להתאים אותן למערכת השעות שלו. "עבור שחקן מיוחד כזה, זה שווה את הכל", אומרים בהרצליה.

המסירות של המועדון למשימה הגיעה לשיאה השבוע. היום, ביום הגמר הגדול, היידגר אמור היה להיבחן באוניברסיטה. בהרצליה לא לקחו סיכון, דאגו לדחות את המבחן למועד ב', ופינו לראש של הגארד את השקט הדרוש למאבק על התואר. תיאורטית, לפי החוזה, הוא היה יכול להודיע הבוקר שהוא בוחר במבחן על פני המשחק, אבל הערב, המטרה היא אחת מבחינתו: לנצח את הצהובים. מבחינתו זו יכולה להיות סגירת מעגל. הוא כזכור היה חתום בעבר במכבי ת"א לשלוש שנים, ובפועל הוא הושאל לשתי עונות, אחת מהן לבני הרצליה. במדים הצהובים הוא רשם בסך הכל שבע דקות משחק ולא נספר, כשהערב ההזדמנות שלו לסגור חשבון.

מקס היידיגר חוגג (רועי כפיר)

המבט של אונואקו

סיפור קטן שמעיד על היכולת של היידגר התרחש כשצ'ינאנו אונואקו נחת לפני פתיחת העונה בישראל. הסנטר הדומיננטי הביט בחבריו לקבוצה באימון הראשון והביע דאגה באוזני המנכ"ל צדקיה: "אני חושש שאנחנו לא מספיק טובים". כששאל מי הישראלים המובילים, הצביע צדקיה על היידגר. במבט ראשון, הגארד לא נראה כמו הכוכב המוכשר ביותר בפרקט, ואונואקו תהה: "מה הסיפור שלו?" וביקש מהמנכ"ל לספר לו במשך כשעה כל פרט על היידגר.

צדקיה הבטיח לו: "הוא יהיה השחקן הישראלי הכי טוב בליגה". אונואקו הלך לעשות שיעורי בית, חזר למחרת ואמר: "בדקתי אותו, הבאתם שחקן ברמה גבוהה מאוד". הערב, כשהוא חתום לשנה הבאה (אלא אם אקוניס ירשום עליו "אקזיט" נוסף), היידגר ינסה להוכיח לכל שגם עם תואר שני ביד, הוא עדיין אחד השחקנים הכי טובים שיש לכדורסל הישראלי להציע.