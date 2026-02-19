יום חמישי, 19.02.2026 שעה 06:36
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
6019-5324ריאל מדריד1
5825-6424ברצלונה2
4826-4524ויאריאל3
4521-3824אתלטיקו מדריד4
4129-3924בטיס5
3533-2924אספניול6
3427-3224סלטה ויגו7
3135-3424ריאל סוסיאדד8
3134-2724אתלטיק בילבאו9
3028-2824אוססונה10
2928-2024חטאפה11
2938-2424ג'ירונה12
2639-3124סביליה13
2630-2124אלאבס14
2637-2524ולנסיה15
2535-3124אלצ'ה16
2530-2123ראיו וייקאנו17
2439-2924מיורקה18
1841-2624לבאנטה19
1636-1323אוביידו20

ההרגלים והתמיכה מברצלונה: ימאל החל ברמדאן

השבוע החל הרמדאן, חודש קדוש שבו המוסלמים צמים מהזריחה ועד השקיעה. במהלך פרק הזמן הזה כוכב ברצלונה לא יאכל ולא ישתה, במקביל לעיסוקו בספורט

|
לאמין ימאל (צילום מסך)
לאמין ימאל (צילום מסך)

השבוע החל חודש חשוב מאוד לאיסלאם. מעבר להימנעות מאוכל ושתייה בשעות האור, הרמדאן מייצג חודש של משמעת רוחנית, קהילה והתחדשות פנימית. מדובר באחד מחמשת עמודי התווך של האיסלאם והוא נחגג במהלך החודש התשיעי בלוח השנה האיסלאמי. כלומר, בכל שנה הוא משתנה בהתאם לחודש הירחי ואורכו נע בין 29 ל-30 ימים, מהירח המתחדש ועד לירח המתחדש הבא (בשנה שעברה הוא נחגג במהלך חודש מרץ. בכל שנה הוא זז חודש לאחור).

הצום נמשך מהזריחה ועד לשקיעה והוא פארד, כלומר חובה, למעט מבוגרים הסובלים ממחלות כרוניות, מי שנמצאים בנסיעה, נשים בהיריון, נשים בתקופת הנקה, חולי סוכרת או בזמן הווסת.

לאמין ימאל, נאמן למסורת

ספורטאי עילית, כמו במקרה של לאמין ימאל, מקיימים גם הם את המסורת, במקביל לאחריות המקצועית שלהם, במקרה הזה הכדורגל וברצלונה. לפרקטיקה הדתית הזו יש משמעות מיוחדת עבור שחקנים. מספר 10 חי זאת בטבעיות.

כבר לא בראש: ברצלונה מפסידה לג'ירונה

עם זאת, זו אינה תקופה פשוטה עבור כדורגלן מקצועני, אף על פי שהשנה היא אינה נופלת בתקופות של חום כבד. השחיקה הגופנית בעיצומה של העונה עצומה והאימונים, כמו גם משחקים בעצימות גבוהה, דורשים הכנה מתמדת. למרות זאת, הרמדאן הוא חלק מהותי מזהותם של שחקנים מוסלמים רבים, ולאמין מתמודד איתו כתקופה של צמיחה רוחנית וחוסן מנטלי.

ברצלונה, כמו מועדונים אירופיים גדולים אחרים, רגילה לנהל מצבים כאלה. התיאום בין השחקן למועדון הוא רציף במהלך החודש הזה. הצוות המקצועי והשירותים הרפואיים מתאימים שגרות והנחיות תזונתיות כדי שהביצועים הספורטיביים לא ייפגעו. ברצלונה מעניקה את כל האפשרויות לשחקניה כדי שיוכלו למלא את חובות דתם. התכנון הוא מפתח, חלוקה נכונה של הארוחות בשעות הלילה והידרציה מתאימה לפני הזריחה הן קריטיות כדי לשמור על המאמץ הגופני.

בריאיון ל'ספורט', במהלך מחנה הנבחרת הספרדית, הסביר לאמין ימאל כיצד הוא חווה את הרמדאן לצד המחויבויות הספורטיביות שלו. למרות שגרת האימונים והמשחקים התובענית, הקיצוני שומר על הצום, דבר שמציב אתגר נוסף לביצועיו.

לאמין ימאל (IMAGO)לאמין ימאל (IMAGO)

"כמו בברצלונה, עם ההבדל ששם אני מתאמן והולך הביתה וכאן יש יותר פעילויות", אמר השחקן הצעיר. "אני צריך לרדת לתקשורת, לעשות פרסומות, זה שונה, אבל אני קם ב-4:00 כדי לשתות מים ואז ממשיך באותה שגרה של חבריי, חוץ משעת האוכל", סיפר ב-2025.

התזונה המומלצת על ידי התזונאים

ראינו מקרים כמו אנסו פאטי, דמבלה, אבידל, פיאניץ', אפלאיי, אדאמה טראורה בתקופתו בברצלונה, או אחרים כמו רודיגר, גולר, סלאח, מחרז, בנזמה, פוגבה, דיארה, שאקירי, רבים מאוד השחקנים שבכל שנה מציינים את המסורת הזו.

אחד המקרים המדוברים ביותר היה זה של מוחמד סלאח בגמר ליגת האלופות 2018, שחפף לרמדאן. גם נראו שחקנים שוברים את הצום על הקווים בדיוק עם שקיעת השמש, תוך ניצול הפסקה במשחק.

התזונאים מדגישים את החשיבות של צריכת מזון מאוזן בעת שבירת הצום, עם עדיפות לחלבונים, פחמימות והשלמה נכונה של נוזלים. התיאום בין השחקן למועדון הוא רציף במהלך החודש הזה. במדינות אחרות בעלות מסורת מוסלמית רחבה יותר, שעות האימון אף משתנות כדי להקל על קיום הצום.

יצטרך מזון מאוזן. לאמין ימאל (רויטרס)יצטרך מזון מאוזן. לאמין ימאל (רויטרס)

בתחרויות אירופיות, שופטים אף אפשרו לעיתים הפסקות קצרות כדי שהשחקנים יוכלו לשבור את הצום עם שקיעת השמש. מדובר במחוות שמשקפות את הרגישות ההולכת וגוברת של הכדורגל לגיוון תרבותי ודתי.

הפרמייר ליג תתגייס לרמדאן

השנה, בפרמייר ליג, יותר שוב לעצור משחקים כדי ששחקנים מוסלמים יוכלו לשבור את הצום. כמו בעונות קודמות, הקפטנים והשופטים יסכמו מראש על הפסקה במשחק, בין אם בקרן, בהוצאת חוץ או בעבירה, כדי שהשחקנים יוכלו לשתות או לצרוך ג'לים אנרגטיים. 

